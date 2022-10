HJK hävisi Eurooppa-liigassa AS Romalle, kun upea tasoitusmaali hylättiin videotarkistuksen jälkeen, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Jan Vilén.

HJK oli lähellä todellista jätti­yllätystä jalkapallon Eurooppa-liigassa, kun se taipui hyvän esityksen päätteeksi suurseura AS Romalle lukemin 1–2.

Ottelussa nähtiin lisäksi huikea maali, jonka hylkääminen aiheutti protestointia kentällä ja sen ulkopuolella.

HJK lähti kotiotteluunsa selvänä altavastaajana, mutta etenkin toinen puoliaika osoitti, että omalla huipputasollaan pelaamalla joukkue pystyy haastamaan nimekkäitäkin vastustajia.

Palkintoa ei tällä kertaa kuitenkaan irronnut, vaikka sellaista ehti jo moni tuulettaa.

Tammy Abraham puski johtomaalin, Perparim Hetemaj laukoi tasoituksen, ja Arttu Hoskonen ohjasi epäonnisen oman maalin. Sitten nähtiinkin draaman kaari kaikessa kauneudessaan – ja suomalaisittain kauheudessaan.

HJK sai kulmapotkun maalista katsottuna vasemmalta. Vierailija sai purettua pallon pois rangaistusalueelta, mutta David Browne jysäytti vastapalloon huiman laukauksen, joka lähetti pallon AS Roman maalin yläkulmaan.

Maali oli kerrassaan upea, mutta pelaajien ja kannattajien riemu vaihtui ihmetyksen kautta kiukuksi, kun ottelun erotuomari Tiago Martins lähti katsomaan maalinedustilannetta videolta.

Hidastuskuvista näkyy selvästi, että HJK-hyökkääjän Malik Abubakarin käsi osui Roman Bryan Cristanten kasvoihin.

Kosketus ei näytä tahalliselta tai osuma erityisen kovalta. Näillä asioilla ei kuitenkaan ole merkitystä tuomion kannalta. Jos pelaajan käsi osuu toista kasvoihin, on se rike. Maalia edeltänyt hyökkäävän pelaajan rike tarkoittaa maalin hylkäämistä, ja niin HJK:n juhlinta vaihtui pettymykseksi.

Erotuomarin toiminta on saanut kritiikkiä osakseen, mutta on hyvä muistaa videotarkistusten toimintamalli. VAR-huoneesta ollaan yhteydessä erotuomariin kentällä, jos hidastuksissa näkyy jotain tarkistettavaa. Erotuomari ei ole yhteydessä videotuomariin esimerkiksi pelaajien purnauksen vuoksi.

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela oli ottelun jälkeen maltillinen sanoissaan ja kunnioitti tuomariston toimintaa ja päätöksiä.

”Tilanne on tuomareille vaikea, koska sääntöjen mukaan pitää viheltää. Jos maali jätetään voimaan, tuomari saa palautteen. Maalin kanssa rikkeellä ei ollut mitään tekemistä. Laukaus oli mieletön Davidilta. Tilanne on kimurantti”, Koskela sanoi.

Koskela on oikeassa ja väärässä. On totta, että maali olisi syntynyt ilman rikettäkin. Tilanne tuskin silti oli lopulta tuomareille vaikea, koska sääntöjen mukaan viheltäminen on työn perusta.

Tällä kertaa työn tekeminen vei HJK:lta tärkeän tasoituksen ja kauden kenties upeimman maalin.