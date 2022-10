Tom Brady ja Tampa Bay Buccaneers ovat vaikeuksissa.

Amerikkalaisen jalkapallon kaikkien aikojen menestynein pelinrakentaja Tom Brady on urallaan uudessa tilanteessa. Joukkueen peli takkuaa pahasti, ja samoin on käynyt Bradyn suorittamiselle.

Bradyn edustama Tampa Bay Buccaneers kärsi jo kolmannen peräkkäisen tappion, kun se hävisi Baltimore Ravensille lukemin 22–27 torstaina.

Tämä on Bradylle ensimmäinen kerta 20 vuoteen, kun hän on hävinnyt kolme ottelua peräkkäin. Tampa Bay on voittanut kauden aikana kolme ottelua ja hävinnyt viisi.

Kaksi tappiota enemmän kuin voittoja on puolestaan Bradylle ensimmäinen kerta 21 vuoteen.

Kaiken lisäksi Bradylla oli varsin vaisu peli myös henkilökohtaisesti. Ravensin Justin Houston säkitti, eli taklasi Bradyn kahdesti peräkkäin toisella neljänneksellä, ja pelin lopussa Brady säkitettiin vielä kerran.

Näin Brady ohitti Ben Roethlisbergerin NFL:n kaikkien aikojen useimmin säkitettynä pelinrakentajana. Bradyn lukema on 556, kun Roethlisberger säkitettiin urallaan 554 kertaa.

Brady on pelannut NFL:ssä jo vuodesta 2000 lähtien, joten säkityksiä on ehtinyt kertyä pitkältä ajalta. Otteluita hänellä on pelattuna 310, kun Roethlisbergerille niitä kertyi 249.

Säkityksiin vaikuttaa aina joukkueen pelaaminen, ja Brady on pelannut urallaan pitkään huippupelaajien kanssa. Muiden ennätysten jatkeeksi Brady olisikin todennäköisesti silti ottanut jonkun muun mieluummin.