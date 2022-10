Simmons pelasi kolmesti peräkkäin tähdistöottelussa vuosina 2019–21, mutta sen jälkeen on ollut vaikeampaa.

Australialaisen koripalloilijan Ben Simmonsin ansioluettelo on komeaa luettavaa kauteen 2021–22 asti, ja tällä kaudella ongelmat ovat näkyneet katsomon viimeisillekin penkkiriveille.

Philadelphia 76ers varasi Simmonsin NBA:n varaustilaisuuden ensimmäisenä pelaajana vuonna 2016. Jalkavamman vuoksi kausi jäi väliin, mutta vuonna 2018 Simmons valittiin Vuoden tulokkaaksi.

Vuosina 2019–21 Simmons valittiin joka kerta NBA:n tähdistöotteluun. Kaudesta 2021–22 tuli kuitenkin käänne Simmonsin uralla. Ensin hän kieltäytyi liittymästä joukkueen harjoituksiin sanoen haluavansa vaihtaa seuraa, ja lopulta kausi meni eriasteisissa riidoissa 76ersin kanssa.

Lopulta Simmons siirtyi Brooklyn Netsiin 10. helmikuuta 2022. Hän ei pelannut selkävaivojen vuoksi viime kaudella, ja toukokuussa hänen selkänsä leikattiin.

Simmons on pelannut tällä kaudella kaikissa joukkueen viidessä ottelussa, ja pelikuntoon pääseminen on tuloksista päätellen yhä pahasti kesken.

Vaikka Simmons on pelannut keskimäärin yli 31 minuuttia ottelua kohti, ei tulosta ole tullut. Pistekeskiarvo on vaatimaton 5,6, kun se edelliskausilla oli 14,3–16,9. Heittoprosentti on pudonnut yli kymmenen prosenttiyksikköä ja on nyt 44,4. Myös levypallojen ja koriin johtaneiden syöttöjen määrä on vähentynyt.

Kyse on pelituntuman lisäksi todennäköisesti pitkälti itseluottamuksesta – tai sen puutteesta.

Simmonsin alavireen tiivistää yksi korintekoyritys torstain tappio-ottelusta Dallasia vastaan. Mavericks oli jatkoajan jälkeen parempi lukemin 129–125. Simmons pelasi yli 37 minuuttia, mutta heitti vain seitsemän pistettä.

Heikoin suoritus tuli vajaan seitsemän minuutin pelin jälkeen. Simmons pääsi ajamaan korille ja nostamaan kenenkään suuremmin estelemättä pallon kohti koria. Pallo ei kuitenkaan sujahtanut sukkaan eikä edes osunut korirenkaaseen.

Niin sanottuja ”heloja” näkee toisinaan vaikeista asennoista heitetyissä kolmen pisteen heitoissa, mutta korin alta vastaavaa ei näe käytännössä koskaan. Ei edes pitkältä tauolta palaavilta pelaajilta.

Netsin kannalta Simmonsin vireen löytyminen olisi suotavaa. Viisi ensimmäistä ottelua ovat nimittäin tuoneet vain yhden voiton.