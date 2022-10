Kaiken lisäksi Columbus ja Colorado jäivät molemmat nollille.

Vaikka Patrik Laine on palannut kokoonpanoon, Columbus Blue Jacketsin ylivoima on yhä surkeaa.

Yhdeksän ottelun jälkeinen tilasto on melko käsittämätön: Columbuksen ylivoimaprosentti on pyöreä nolla.

Molemmat Suomeen saapuvat joukkueet hävisivät ja jäivät maaleitta. Colorado jämähti kotonaan nollille, kun Devilsin Jack Hughes teki kolmannessa erässä ottelun ainoan osuman.

Colorado ja Columbus pelaavat Tampereella ensi perjantaina ja lauantaina kaksi NHL:n runkosarjaottelua.

Ylivoimaa Columbus on pelannut kauden aikana reilut 39 minuuttia. Natural Stat Trickin mukaan Columbus on tuottanut ylivoimalla maaliodottamaa 3,39 maalin verran, mutta maaleja se ei siis ole tehnyt yhtään.

Laine pelasi lauantain vastaisena yönä toisen ottelunsa kyynärpäävammasta toivuttuaan. Columbus hävisi kotonaan liigan kuumimmalle joukkueelle Bostonille puhtaasti 0–4.

Luisteluaan kehittänyt, kaukalossa vaivattoman näköisesti liikkuva suomalaistähti laukoi neljästi maalia kohti. Päätöserässä hän huiputti näyttävästi Bruinsin Jake DeBruskia ja laukoi huippupaikalta, mutta nollapelin torjunut Linus Ullmark venyi torjuntaan.

Bruinsin maaleista vastasivat Matt Grzelcyk, Charlie Coyle, DeBrusk ja David Pastrnak. Tšekkitähti Pastrnakin 4–0-maali syntyi toisen erän lopulla vain hetki sen jälkeen, kun Laine purki hyökkäyspäässä turhautumistaan ruotsalaispakki Hampus Lindholmiin, joka oli työntänyt hänet selästä laitaan hetkeä aiemmin.

Boston juhli Ohiossa.

Pastrnakin maali upposi helposti Columbuksen ykkösvahdille Elvis Merzlikinsille, joka ei alkukauden aikana ole yltänyt huipputasolleen.

Merzlikinsin torjuntaprosentti viiden ottelun jälkeen on 86,3. Daniil Tarasovin lukema on 88,8. Joonas Korpisalo on ollut loukkaantumisen takia sivussa.

Blue Jackets on voittanut yhdeksästä ottelustaan kolme. Se on kivikovan divisioonansa hännillä.

Coloradon tappiossa seuran suomalaiskaksikko Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen sai yli 24 minuuttia jääaikaa.

Carolina hävisi myös. Teuvo Teräväisen ja Sebastian Ahon teholukema painui pakkaselle (-3), kun New York Islanders haki Raleigh’sta 6–2-voiton.