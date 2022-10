Otto Virtanen ja Viktor Durasovic kukistivat tenniksen ATP-haastajatason turnauksen miesten nelinpelin loppuottelussa Filip Bergevin ja Petros Tsitsipasin.

Suomen tenniksen kärkinimiin lukeutuva Otto Virtanen ja hänen norjalaisparinsa Viktor Durasovic voittivat Ranskan Brestissä pelatun tenniksen ATP-haastajatason turnauksen miesten nelinpelin. He kukistivat loppuottelussa Ruotsin Filip Bergevin ja Kreikan Petros Tsitsipasin lukemin 6–4, 6–4.

Suomen tennisliiton tiedotteen mukaan loppuottelu oli tasainen avauserässä, mutta Virtanen ja Durasovic olivat vastustajiaan aktiivisempia. Durasovicin räväkkä kämmenpalautus erän viidennessä murtopallossa takasi johtoaseman. Toisessa erässä pari jatkoi varmaa työskentelyä ja ratkaisi pelin lopulta Virtasen ässällä.

”Hyvä fiilis on voitosta ja oli koko viikon kentällä. Turnausvoitto on aina turnausvoitto. Tästä on hyvä jatkaa seuraaviin kisoihin hyvillä mielillä”, Virtanen kertoi tiedotteessa.

Turnausvoitto on 21-vuotiaalle Virtaselle ensimmäinen haastajakiertueen nelinpeleissä.