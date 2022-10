Tappouhkaus kirjastossa

Akateemisessa maailmassa Laaksonen sanoo olevansa hieman outo lintu harrastustensa kanssa.

Sotahistorioitsijoiden yhteisössä Laaksosella on maine kipupisteiden avaajana ja tabujen murtajana. Vuonna 2004 ilmestynyt tutkimus Mannerheimin ja kenraalien välisistä henkilösuhteista suututti monia.

”Sain jopa tappouhkauksen kirjastossa”, Laaksonen paljastaa.

Historioitsija seuraa tarkasti myös tuoreita uutisia maailmalla riehuvista sodista. Asiantuntija osaa laittaa ne perspektiiviin.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on Laaksosen mukaan poikkeuksellinen ainakin yhdellä tapaa.

”Historiallisesti kyse on vallankumouksellisesta sodasta. Tämä on somesota, johon liittyy ennen näkemätöntä kybervaikuttamista ja mielikuvilla pelaamista.”

Sitä on nähty sodissa ennenkin, mutta nyt välineet ovat huomattavasti monimutkaisemmat. Laaksosen mukaan tarinallistamista on aina ollut, mutta nyt sillä on strategista merkitystä.

"Sodan sumu korostuu, kun informaatiota tulee joka paikasta valtava määrä ja vielä reaaliajassa.”