Vihtiläinen Emma Väre voitti Kymenlaakso-ajon päälähdön ja 36 000 euroa Aurora Comeryllä, jota hän valmensi jo varsana. Tiistai-iltana Tampereella ajetaan ravilähtö, jossa on vain naisohjastajia.

Emma Väre on ajanut tällä kaudella 67 ravilähtöä, joista hän on voittanut 16.

Emma Väre kirjoitti Kymenlaakso-ajon voitollaan suomalaista ravihistoriaa viikonloppuna Kouvolassa.

Väre ohjasti valmennettavallaan Aurora Comeryllä 36 000 euron ykköspalkinnon, joka on tiettävästi suurin naisohjastajan ohjastama voitto kotimaisessa lämminverilähdössä.

”Varovasti osasin odottaa voittoa, jos kaikki menee hyvin ja Auroralla on hyvä päivä”, 29-vuotias Väre kertasi maanantaina lauantaisia voittotunnelmiaan.

Vihdissä ravitallia pitävällä Väreellä on muutenkin takanaan hyvä vuosi. Hän on ohjastanut 16 voittoa ja ansainnut palkintorahaa 107 670 euroa.

Valmennustilastossa hänen hevosillaan on 95 lähdössä 18 voittoa ja 124 195 euroa palkintorahaa.

”Olen todella tyytyväinen tähän vuoteen. Tärkein juttu on, että on lahjakkaita hyviä hevosia, jotka on saatu hyvälle mallille, ei kai siinä sen kummempaa”, Väre sanoi.

Väreen tallissa on 18 hevosta, joista kaksi on omia. Samalla tallilla työskentelevillä Vären vanhemmilla on kymmenisen vierashevosta valmennuksessa ja yksi oma.

”Olen vanhempien luona alivuokralaisena kotitilalla. Olen vauvasta asti pyörinyt tallilla. Hevoset ovat aina vetäneet puoleensa. Hevoshommia olen tehnyt koko ikäni.”

Omaa ravitalliaan Väre on pyörittänyt viisi vuotta. Hän on ollut alan töissä myös Italiassa ja Kanadassa.

Kymenlaakso-ajon voittajahevonen Aurora Comery oli Väreen valmennuksessa varsana, kunnes siirtyi kasvattajansa Isto Mäki-Tulokakkaan hoiviin. Väreen talliin Aurora palasi juhannuksena.

Auroran lisäksi tallin nimihevosia ovat Adanna, Yuvarajah ja Dream Candy, jolla Väre voitti viime vuonna Kasvattajakruunun finaalin.

Tänä vuonna Väre tavoittelee Kasvattajakruunun voittoa Auroralla. Kisan välierät juostaan 19. marraskuuta Seinäjoella ja finaali 26. marraskuuta Turussa. Finaalin pääpalkinto on 30 000 euroa. Aurora on vuonna 2019 syntynyt tamma.

”Ainahan sitä toivotaan, ettei Kymenlaakso-ajon voitto olisi viimeinen iso voitto laatuaan. Sitä kohti mennään, että voitetaan. Unelmat kantavat.”

Väre kuuluu nuoreen ohjastajasukupolveen samalla tavalla kuin tällä kaudella jo yli 300 voittoa ohjastanut Santtu Raitala. Samaan kastiin kuuluvat muun muassa Torvisen veljekset Jukka ja Hannu, Iikka Nurmonen ja Olli Koivunen.

”No nyt on tullut paljon uusia nuoria ohjastajia ja valmentajia. Jos ei tulisi, laji loppuisi. Kuskeina ja valmentajina on iso porukka kuusikymppisiä, mutta heidän ja meidän välissämme on iso käppi (väli).”

Mikä ravitallin pitämisessä viehättää?

”Saa tehdä omia ratkaisuja ja tehdä asioita omalla tavalla. Jokainen päivä on erilainen, vaikkei aina olekaan ruusuilla tanssimista. Onnistumiset siivittävät arkipäivää.”

Seuraavan kerran Väre istuu kilparattailla Teivon raviradalla tiistaina Ladyliigan osakilpailussa. Väre ajaa viidennessä lähdössä Jenny Flexillä. Lähdön kaikki yksitoista ohjastajaa ovat naisia.