Ukrainan jalkapalloliiton mukaan Iranin ihmisoikeusloukkaukset ja mahdollinen osallistuminen sotaan voivat loukata kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan perussäännön periaatetta ja normeja.

Ukrainan jalkapalloliitto pyytää kansainvälistä jalkapallo­liittoa Fifaa sulkemaan Iranin jalkapallon MM-loppu­turnauksesta.

Ukrainan jalkapalloliiton mukaan Iranin ihmisoikeus­loukkaukset voivat loukata Fifan perussäännön periaatetta ja normeja.

”Ottaen huomioon YK:n turvallisuus­neuvoston päätöslauselman 2231 pakotteiden määräämisestä Iranille ja Iranin mahdollisesta osallistumisesta Venäjän sotilaalliseen hyökkäämiseen Ukrainaa vastaan, pyydämme Fifaa harkitsemaan Iranin maajoukkueen sulkemista jalkapallon MM-kisoista vuonna 2022”, Ukrainan jalkapalloliitto sanoo tiedotteessa asiasta uutisoineen The Athleticin mukaan.

Tuhannet ovat osoittaneen Iranin kaupungeissa mieltään maan siveyspoliisin käsissä kuolleen Mahsa Aminin muistoksi. Mielenosoittajat ovat vaatineet naisten oikeuksien vapauttamista ja nykyisen hallinnon kaatamista.

Iranissa naisten on käytettävä hijabeja, he eivät saa osallistua urheilutapahtumiin stadioneilla eivätkä he saa poistua maasta ilman miehensä tai huoltajansa lupaa.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu on myös väittänyt, että Iran on toimittanut ohjuksia ja lennokkeja Venäjän armeijalle.

Viime viikolla itäukrainalaisen jalkapalloseuran Šah’tar Donetskin toimitusjohtaja Sergei Palkin vaati Iranin sulkemista Qatarissa pelattavista MM-kisoista.

Open Stadiums -niminen liike käynnisti kampanjan Iranin sulkemiseksi MM-kisoista 30. syyskuuta, kun taas maanpaossa oleva iranilainen aktivisti Masih Alinejad esitti virallisen pyynnön Fifalle 19. lokakuuta. Open Stadiums -liike keskittyy muuttamaan urheilutapahtumiin osallistuvia naisia ​​koskevia sääntöjä.

Myös Iranin nykyisen miesten maajoukkueen jäsenet ovat osoittaneet tukensa mielenosoittajille.

Jalkapallon MM-kisat pelataan Qatarissa 20. marraskuuta–18. joulukuuta.