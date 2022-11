Tasaisen alun jälkeen Jazz meni toisella neljänneksellä menojaan.

Lauri Markkanen rikkoi toista kertaa tällä kaudella 30 pisteen rajan koripallon NBA:ssa, kun hän auttoi Utah Jazzin kotivoittoon Memphis Grizzliesistä lukemin 121–105 tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa. Utah voitti Memphisin toista kertaa putkeen Salt Lake Cityssä oltuaan toissa päivänä parempi täpärästi yhden pisteen erolla.

Kauden mainiosti aloittanut Markkanen pussitti 31 pistettä ja oli jälleen joukkueensa paras pistemies. Hän sivusi samalla kauden parasta pistesaldoaan.

Yli 31 minuuttia pelannut suomalainen kahmi ottelussa myös 11 levypalloa ja kirjautti neljä torjuntaa, kaksi syöttöä ja yhden riiston. Markkasen heitot osuivat hyvällä tarkkuudella, sillä kuudesta kolmosyrityksestä upposi neljä ja kaikkiaan 15 pelitilanneheitosta 11 meni koriin.

Jazzin muista pelaajista Malik Beasley teki 18 pistettä ja Mike Conley ja Collin Sexton 15 pistettä mieheen. Vierasjoukkue Memphisin pelaajista Ja Morant nakutti 37 pistettä.

Ottelu eteni tasaisena toisen neljänneksen alkuun asti. Memphisillä oli vielä tuolloin niukka johto, mutta kotijoukkue Utah laittoi sitten isomman vaihteen silmään ja oli puoliajalle mennessä karannut 17 pisteen johtoon.

Grizzlies ei tämän jälkeen enää päässyt alle 10 pisteen päähän Jazzista. Suurimmillaan Utahin johto kävi 25 pisteessä päätösneljänneksen alussa.

Utah on aloittanut kauden vahvasti. Joukkue on voittanut kauden kahdeksasta ottelustaan kuusi ja on länsilohkossa kolmantena.