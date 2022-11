Kuusiottelun MM-finaalipaikkaan olisi riittänyt alle 80 pistettä. Helsinkiläinen Elias Koski on voimistellut ennätyssarjassaan sen yli, joten finaalipaikka oli otettavissa. Maisa Kuusikko jatkaa ainoana suomalaisena MM-kisoja.

Suomen miehet joutuivat pettymään voimistelun MM-kisojen kuusiottelussa Liverpoolissa.

Finaalipaikkaa tavoitellut Elias Koski jäi varsin kauaksi tavoitteestaan 80 pisteen rajasta. Helsinkiläinen voimisteli 77,932 pistettä. Se riitti 40. sijaan. 24 voimistelijan finaaliin vaadittiin 79,765 pistettä.

”Ensimmäisenä mielen päällä on pettymys. Ei ollut minun päiväni. Jäi aika paljon hampaankoloon. Tiedän olevani paremmassa kunnossa kuin miltä tänään näytin”, Koski sanoi tiistain puolella päättyneestä kilpailusta.

Koski on kerännyt kuusiottelussa ennätyssarjallaan yli 81 pistettä, joten finaalipaikka oli otettavissa.

Aikaeron takia miesten kuusiottelun karsinta alkoi kello 23 Suomen aikaa maanantaina.

Robert Kirmes voimisteli 75,698 pistettä. Hän oli 53:s. Japanilaiset Tanigawa Wataru (84,731) ja Hashimoto Daiki (84,665) ottivat karsinnassa kaksoisvoiton.

Kuusiottelun aloittaneelta rekiltä Koski sai lupaavasti 13,000 pistettä ja Kirmes 13,366 pistettä.

”Harmittaa, ärsyttää ja väsyttää. Kisa oli myöhäinen ja nopeatempoinen. Rekki meni hyvin, muuten tuli epäonnistumisia melkein joka telineellä. Kisa oli todella nopea, eikä telineiden välissä ehtinyt oikein palautua”, espoolainen Kirmes sanoi Suomen voimisteluliiton tiedotteessa.

Permanto sujui ilman suuria virheitä, mutta molemmille miehille tuli harmillinen rajan ylitys, joka rokotti telineen loppupisteistä 0,1. Kirmes sai permannolta 13,266 ja Koski 12,800 pistettä.

Hevosella molempien sarjat katkesivat, mikä näkyi pisteissä: Kirmes 11,433 ja Koski 12,133.

”Se on lyhyt hetki suorittaa sarjansa ja vielä lyhyempi, kun huomaa, että on pudonnut telineeltä. Voimistelu on herkkä laji”, Koski sanoi.

Renkailla Kirmes sai 11,233 pistettä. Kosken rengaspisteet 12,633. Hypyssä miehet löysivät uutta virettä. Molemmat nappasivat sieltä siisteillä hypyillään pisteet 13,800.

Viimeiseltä telineeltä nojapuilta Koski sai hyvällä sarjalla pisteet 13,566, Kirmes 12,600.

Hypyssä nähtiin aiemmin päivällä myös miesten MM-debyytissään Akseli Karsikas (Oulun Pyrintö). Karsikkaan hyppy ei kulkenut parhaan vireen mukaan, pisteet 12,300.

”Kisa ei mennyt kovin hyvin, vaikka lähdin kisaan hyvällä fiiliksellä. Oli kuitenkin kivaa kisata ja opettavainen kokemus”, Karsikas sanoi.

Telinevoimistelun maailmanmestaruuskilpailut jatkuvat suomalaisten osalta torstaina, kun Maisa Kuusikko (Tampereen Voimistelijat) astelee historiallisesti ensimmäistä kertaa suomalaisena neliottelufinaaliin MM-kilpailuissa.