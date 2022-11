Lauri Markkanen keräsi 31 pistettä Utahin voitto-ottelussa. Malik Beasleyn mukaan Utahin pelaajien velvollisuutena on auttaa Markkanen tähdistöotteluun.

Utah Jazzin NBA-koripalloilija Lauri Markkanen jatkoi huippuotteitaan maanantain ja tiistain välisenä yönä. Markkanen teki Utahille 31 pistettä voitto-ottelussa Memphisiä vastaan.

Päävalmentaja Will Hardy kehui ottelun jälkeen Markkasen nopeutta suhteessa kokoonsa.

”Hänen kokonsa yhdistettynä hänen liikkeeseensä tekee hänestä hyvän puolustajan”, Hardy kehui NBA:n verkkosivuilla.

Markkasen pelin tähtihetket näkee alla olevalta videolta.

Markkasen joukkuekaveri Malik Beasley sanoi ottelun jälkeen Markkasen kuuluvan tähdistöotteluun.

”Olen saarnannut siitä ja haluan hänen saavuttavan sen tänä vuonna. Meidän täytyy huolehtia siitä, että jatkamme voittamista, jotta hän pääsee äänestykseen”, Beasley sanoi Deseret Newsin mukaan.

Toinen joukkuekaveri Mike Conley puolestaan sanoo, että Markkanen on tarjonnut joukkueelle paljon enemmän kuin mitä hän uskoi.

”Kun asia alkoi valjeta harjoitusleirillä, yritimme pitää hänet salaisuutena. Mutta hän on alkanut näyttää maailmalle, kuka hän on.”

Paikka tähdistöotteluun olisi Markkaselle mieluisa ja sen hän on asettanut itsekin tavoitteeksi.

”Henkilökohtaiseksi tavoitteeksi olen aina sanonut, että se on all stars -paikka NBA:ssa. En tiedä milloin se tulee tapahtumaan, mutta se on aina pysynyt siellä”, Markkanen totesi kolme viikkoa sitten Ruutu-palvelun haastattelussa.

Markkasen mahdollisuuksia ei ainakaan heikennä yhtään se, että tähdistöottelu pelaan helmikuussa nimenomaan Utahissa.