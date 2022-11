Colorado Avalanche ja Columbus Blue Jackets saapuivat Suomeen. Esittelemme Tampereen NHL-show’n joukkueet ja suomalaiset.

Kymmeniätuhansia kilometrejä auton ratissa, tuhansia valvottuja öitä, kymmeniä matkoja rapakon taakse Pohjois-Amerikkaan.

Kangasalalainen Antti Mäkinen on urakoinut päätyönään 13 vuotta maailman parhaan jääkiekkosarjan NHL:n parissa. Mäkinen, 43, on jo vuosikaudet ollut Suomen NHL-ääni.

Tällä viikolla Mäkisen ja NHL:n välinen asetelma vaihtuu päälaelleen. NHL matkustaa Mäkisen luo, ei toisinpäin.

Hallitseva NHL-mestari Colorado Avalanche ja Patrik Laineen tähdittämä Columbus Blue Jackets pelaavat Tampereella Nokia-areenassa perjantaina ja lauantaina kaksi runkosarjaottelua.

”Kun ensimmäisen kerran varmistui, että areena nousee kaikessa komeudessaan tänne, niin naureskelin, että mahtaakohan NHL tulla Tampereelle. Silloin se oli kaukainen haave. Yhtäkkiä NHL on kotikulmilla. Se tuntuu oudolta”, molemmat Tampereen ottelut V Sportille sekä Viaplaylle selostava Mäkinen herkuttelee.

Joukkueet matkustivat maanantaina Helsinkiin, mistä matka jatkuu Tampereelle. NHL-sirkuksen alkutahdit Tampereella soitetaan torstaina, kun Avalanche ja Blue Jackets harjoittelevat areenassa.

Näin Mäkinen analysoi Coloradon ja Columbuksen tilannetta tällä hetkellä:

Kumpi vie: Columbus vai Colorado? Käsitelty kuva.

Lähihistoria:

Colorado: Denveriläiset eivät olleet ennen viime kevättä juhlineet Stanley Cupia korkean ilmanalansa huomassa kertaakaan sitten Ville Niemisen ja kumppanien kevään 2001. Viime kevät toi täyttymyksen Kalliovuorille, kun Jared Bednarin valmentama vauhtikone päihitti aiempien vuosien suurmenestyjän Tampa Bay Lightningin finaalisarjassa 4–2.

”Colorado on Tampa Bayn seuraava versio. Peli perustuu kiekonhallintaan ja on poikkeuksellisia yksilöitä, jotka pystyvät poikkeuksellisiin ratkaisuihin. Puolustajista Cale Makar, Bowen Byram ja Sam Girardi pystyvät tekemään joka vaihdossa jotain, jota ei voi arvata ennalta”, Mäkinen luonnehtii.

”Se tekee Avalanchea vastaan pelaamisesta niin vaikeaa.”

Kesällä Avalanche menetti riveistään 87 runkosarjapistettä tehneen tähtisentteri Nazem Kadrin Calgaryyn ja 61 pisteen André Burakovskyn Seattleen. Sisään tuli Pittsburgh Penguinsista Evan Rodrigues, joka on alkukaudesta pelannut Avalanchen maineikkaassa ykkösketjussa tehden neljä maalia.

”Kadri on ainoa heikentävä tekijä. Nuorta Alex Newhookia ajetaan hänen tilalleen. Jos kakkossentteriä ei löydy, heillä on parisen huippupuolustajaa, joilla saa siirtomarkkinoilla mitä vain”, Mäkinen arvioi.

Hallitsevan mestarin alkukausi on ollut tunnusteleva. Avalanche on laadukkaassa Keskisessä divisioonassa neljäntenä voitettuaan neljä ottelua yhdeksästä.

”Colorado on ylivoimaisesti suurin mestarisuosikki tälläkin kaudella. NHL:ssä jos on huippumaalivahti, -puolustaja ja -hyökkääjä, sen ympärille voi rakentaa loistavan orkesterin. Avalanche on niin hyvä, että sille kelpaa kaksi riittävää maalivahtia. Jos pelaisin Coloradoa vastaan, kyllä harmittaisi”, Kangasalan kultakurkku hymyilee.

Cale Makarin tempausten seuraaminen on huippuviihdettä.

Jarmo Kekäläinen johtaa Columbus Blue Jacketsia.

Columbus: Blue Jacketsin viime vuodet eivät ole olleet lähellekään Tampereen tanssiparinsa veroisia. Suomalaisen urheilujohtaja Jarmo Kekäläisen nippu ei ole yltänyt pudotuspeleihin kahdella viime kaudella.

Sinitakkien kesä oli silti riemukas. Lempinimellä Johnny Hockey tunnettu taituri Johnny Gaudreau jätti 115 pisteen kauden jälkeen Calgaryn liekkipaidat siirtyäkseen Columbukseen. Ykkösketjun laituripariksi asetettu Patrik Laine kirjoitti kesällä nimensä pitkään jatkosopimukseen, ykköspuolustaja Zach Werenski teki samoin vuosi sitten.

”Massiivinen kesä. Kekäläinen puhuu usein, että mediassa on väärä kuva siitä, etteivät pelaajat viihdy Columbuksessa. Siellä asuu paljon entisiä NHL-pelaajia. On Yhdysvaltojen parhaat golfkentät ja rauhallisia alueita. Gaudreaun tultua Columbuksen imago muuttui kerrasta”, Mäkinen avaa.

Blue Jacketsin alkukausi on ollut heikko. Brad Larsenin luotsaama ryhmä on Metropolien divisioonassa viimeisenä. Sunnuntai-illan New Jersey Devilsille kärsitty 1–7-tappio oli karu kokemus ennen Suomeen matkaamista.

”Alkukausi on ollut Blue Jacketsilta epäonnistunut ja he ovat olleet huono-onnisia loukkaantumisten suhteen. Laineen lisäksi kiekolliset puolustajat Adam Boqvist ja Nick Blankenburg ovat puuttuneet. Heidän merkityksensä on iso hyökkäyspelin kannalta. Blue Jacketsin pelistä puuttuu struktuuria ja yhdessä pelaamista”, Mäkinen lisää.

”Nuori joukkue ei ole maalissa. On nähtävä metsä puilta. He ovat kasvamassa menestyksekkääksi joukkueeksi. Uskon, että kun Patrik Laine laittoi nimensä jatkosopimukseen, hän hyväksyi seuran suunnitelman, että emme ole vielä kärkikahinoissa, mutta se päivä on tulossa.”

Tähdet:

Colorado: Avalanchen kokoonpano on täynnä laatupelaajia, mutta kaksi duoa nousee ylitse muiden. Normaalisti Avalanchen ykköshyökkäysketju olisi tunnettu trio, mutta kapteeni Gabriel Landeskogin tuore polvileikkaus estää ruotsalaistaistelijan pelit kuukausien ajaksi. Landeskog, supersentteri Nathan MacKinnon ja suomalaissupertähti Mikko Rantanen ovat muodostaneet yhden NHL:n pelätyimmistä ketjuista.

Tampereella nähdään tutkapari MacKinnon–Rantanen.

”Mikko pystyy luomaan enemmän kuin MacKinnon, mikä on paljon sanottu, kun puhutaan yhdestä maailman parhaasta pelaajasta. MacKinnon on päätöspelaaja. Tarkoitan sitä, että saadessaan kiekon hän valitsee pelin ja suorittaa sen. Mikko pystyy varioimaan peliään kesken kaiken. MacKinnon pystyy tekemään järkyttäviä asioita raa’alla luistelulla ja voimalla”, Mäkinen hehkuttaa.

”Landeskog on ollut siinä tärkeä, että kun nämä kaksi hukkaavat kiekon, kapteeni hakee sen takaisin. Täydellinen ketju nykykiekkoon.”

Avalanchen puolustus on ällistyttävän hyvä ja taitava. Sen kärki on ykköspari Cale Makar–Devon Toews. Makar, 24, on maailman taitavin puolustaja, jonka luistelu ja temput kiekon kanssa ovat magiaa jään päällä. Hänet valittiin viime pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi. Toews, 28, lienee Tampereen NHL-iltojen tuntemattomin supertähti.

”Toews on NHL:n top 5 -puolustaja, josta harvoin puhutaan. Hän tuli New York Islandersista, mestarisuosikista. Toewsin lähdettyä Islanders ei vieläkään tiedä, miksi he eivät enää pärjää. Voin kertoa sen heille: syy on Toewsin lähdössä. He menettivät puolustuksen koordinaattorinsa”, Mäkinen perustelee.

”Jared Bednarin puolustus on täysin posketon. Yhdelläkään joukkueella maailmassa ei ole niin hyvin kiekkoa liikuttavaa puolustusta.”

Mikko Rantanen oli viime runkosarjassa Avalanchen paras pistemies 92 pisteen saldollaan.

Patrik Laineen laukaus on käsite itsessään.

Columbus: Blue Jacketsin riveistä löytyy Tesoman tykki Patrik Laine. Laine, 24, toipui loukkaantumisestaan kaikkien suureksi riemuksi pelikuntoon ennen Tampereen vierailua. Alkukauden neljä ottelua ovat tuoneet yhden maalin.

Laineella on takanaan vaikeat vuodet: siirto Winnipeg Jetsistä Columbukseen, parit sopimusneuvottelut, loukkaantumisia ja kaikista kipeimpänä isä Harri Laineen poismeno.

”Viime vuodet ovat olleet superhaastavia. Isoja esteitä on ollut ylitettävänä. Pojasta on tullut matkan varrella mies”, Laineen hyvin tunteva Mäkinen kertoo.

Onko Laine löytänyt sinitakeissa peli-ilon, joka Jetsin loppuhetkinä loisti poissaolollaan?

”On. Se on tärkeintä. Laine tykkää Columbuksen joukkueesta ja jätkistä.”

Ei tarvita suuriakaan ennustajan kykyjä, jotta voi arvella Laineen olevan Nokia-areenan suuri suosikki.

Laineella on ollut kasvattiseurassaan Tapparassa, maajoukkuepaidoissa ja NHL:ssä tapana olla parhaimmillaan, kun parrasvalot ovat olleet kirkkaimmillaan.

Vierelleen Laine saa Gaudreaun. Sentterinä on viimeksi pelannut työteliäs Jack Roslovic, mutta ykkösketjun keskimiehen paikka on muidenkin otettavissa.

”Ketjun potentiaali on järjetön. Laine on fyysisesti, liikkeeltään ja peliajatukseltaan parempi pelaaja kuin koskaan. Gaudreau on vähän mielialapelaaja, mutta hän pystyy kiekon kanssa asioihin, joihin muut eivät pysty”, Mäkinen analysoi.

Suomalaiset:

Colorado: Avalancheen tuo tamperelaisosaamista maalivahtivalmentaja Jussi Parkkila.

Ilveksen junioreista ja Tapparan liigajoukkueesta maailmalle lähtenyt Parkkila valmensi kuusi kautta Venäjän KHL:ssä. Kaudeksi 2017–18 Parkkilalle, 45, aukesivat NHL:n ovet Avalanchessa.

Entinen tamperelainen paperitehtaan puurtaja on nykyisin ensimmäinen Stanley Cupin voittanut suomalaisvalmentaja.

”Olen äärimmäisen ylpeä Jussista kaverina. Arvostus NHL:n maalivahtivalmentajana tulee siitä, oletko jättänyt hyvän jäljen maalivahteihin. Jussi pääsi NHL:ään Tuukka Rask, Sergei Bobrovski ja Semjon Varlamov käyntikortteinaan. Sen jälkeen Jussia on testattu Coloradossa erilaisilla maalivahdeilla. On mietitty onko Jussi riittävän hyvä maalivahtivalmentaja. Stanley Cup -sormus kädessään Jussin ei enää tarvitse kantaa murhetta huomisesta. Se voi olla naiivia, mutta NHL:ssä riittää pitkälle, jos olet kerran voittajien kirjoissa”, Mäkinen maalailee ystävästään.

Kuluvalla kaudella Parkkilan kärkisuojatit ovat tšekki Pavel Francouz ja venäläinen Aleksandar Georgijev. Viime kauden ykkösmaalivahti Darcy Kuemper matkasi Washington Capitalsiin. Supertähtiä Avalanchen maalilta ei löydy, eikä tarvitsekaan.

”Jussi tykkää nykyisistä maalivahdeistaan. Mikä tärkeintä organisaatio luottaa Jussiin.”

Rantasen ja Parkkilan lisäksi ei sovi unohtaa kakkosketjun laituria Artturi Lehkosta. Työteliäs suomalainen on erikoistunut isojen maalien mieheksi. Hän teki viime keväänä Stanley Cupin tuoneen voittomaalinkin.

”Arsi ei ole lahjakkain jääkiekkoilija tai urheilija, eikä hän puheista huolimatta ole työmäärässä edellä muita. Hän on muita edellä päättäväisyydessä. Uskomaton halu pelata jääkiekkoa ja olla parhaimmillaan, kun otteluilla on merkitystä.”

Jussi Parkkila toi Stanley Cup -pokaalin Tampereelle.

Artturi Lehkonen on pelannut välillä Nathan MacKinnonin vierellä.

Columbus: Laine vie suurimman huomion Blue Jacketsin pelaajista ja Kekäläinen seurajohdosta, mutta Nokia-areenassa saatetaan nähdä lisääkin suomalaisia, jotka ovat vieläpä Pirkanmaalta tuttuja.

Hyökkääjä Joona Luoto ja maalivahti Joonas Korpisalo ovat lähellä paluuta loukkaantuneiden kirjoista. Luoto voitti viime kaudella Tapparassa Suomen mestaruuden lisäksi pudotuspelien parhaan pelaajan palkinnon. Korpisalo lähti NHL:ään Ilveksestä.

Joukkuevertailu:

Avalanche vie, Blue Jackets vikisee. Ennakkoon Tampereen otteluiden marssijärjestyksen pitäisi olla selvä.

Blue Jackets on päästänyt alkukaudesta NHL:n eniten maaleja (4,4) ottelua kohden, kun Avalanchella on taituruutta lyödä heikkoa puolustusta vastaan verkot kuumiksi.

”En ole huolestunut lähtökohdista otteluihin, koska näen tapahtumat niin, että suomalaisille katsojille tarjotaan maailman parhaita jääkiekkoilijoita, ei välttämättä parhaita joukkueita. Siihen nämä joukkueet kykenevät. Ei tällaisia yksilöitä joka päivä näe Tampereella”, Mäkinen muistuttaa.

NHL:n runkosarjaa perjantaina Colorado Avalanche–Columbus Blue Jackets ja lauantaina Columbus Blue Jackets–Colorado Avalanche Nokia-areenassa. Ottelut alkavat kello 20. V Sport ja Viaplay näyttävät ottelut.