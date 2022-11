Tapio Lehtinen jatkaa Golden Globe-yksinpurjehduskisassa kolmantena. Pian edessä todellinen meriseikkailu eteläisellä valtamerellä.

Tapio Lehtiseltä pääsi usea ärräpää, kun hän huomasi toissa viikolla ei-toivuttuja vieraita veneensä perässä yksinpurjehduksen Golden Globe -kilpailussa (GGR).

Perään oli kiinnittynyt parin metrin alueelle nuoria ja notkeita barnakkeleita eli siimajalkaisia äyriäisiä, jotka vaikeuttavat isoina joukkoina ohjattavuutta ja lisäävät venettä hidastavaa kitkaa.

”Vaikka barnakkeleita ei onneksi ollut paljon, puuskutin kuin höyryveturi, kun puhdistin niitä skraballa. Se oli vanhalle äijälle kova homma, kun roikuin pää alaspäin vedessä istuinlaatikosta. Puolisen tuntia siinä meni”, Lehtinen kertoo HS:lle salaisesta numerosta satelliittipuhelimen välityksellä.

Lehtinen kertoo pysäyttäneensä Asteria-veneen keskelle Atlanttia.

”Oli kevyt tuuli ja matala maininki. Laskin ison purjeen alas ja sain pidettyä venettä paikoillaan. Oli hyvä sauma, että sain kaikki barnakkelit pois. Tai ainakin luulen niin. Parin kuukauden päästä voi olla edessä uintireissu jossain tyvenessä tarkistusta varten.”

Neljä vuotta sitten Lehtisen veneen pohja oli täynnä isoiksi kasvaneita barnakkeleja, hanhenkauloja. Niiden takia Lehtisen ensimmäinen GGR-kisa kesti 322 päivää.

”Nyt oli iso helpotus, ettei niitä ollut enempää. Tunnelmat ovat sen jälkeen olleet korkealla.”

Barnakkelit eivät ole jääneet vain Lehtisen ongelmaksi.

Brittikippari Guy Waites suuntasi veneensä Uruguayhin, jossa hän aikoo poistaa viiden senttimetrin kokoiseksi kasvaneet äyriäiset. Hän ei enää pysty poistamaan niitä merellä.

Aiemmin eteläafrikkalainen Jeremy Bagshaw raportoi poistaneensa barnakkeleita.

Kisajärjestäjien kautta Lehtisen voi tavoittaa aika ajoin satelliittipuhelimella. Puhelun aikana Lehtiselle ei saa kertoa säätietoja eikä sijaintipaikkatietoja.

Lehtinen kertoi kyselleensä edessä säätietoja kolmelta ohikulkevalta laivalta. Kipparin mukaan laivojen tiedot eroavat jonkin verran toisistaan.

”Ohikulkevilta laivoilta saa harvoin kovinkaan tarkkaa säätietoa”, Lehtinen totesi.

Suomalaiset radioamatöörit saavat pitää Lehtiseen yhteyttä meriasemien kautta. Lehtinen kiitti heitä vuolaasti yhteydenpidosta.

”Radioamatööreistä on tullut radioammattilaisia, kun he osaavat käyttää laivojen meriasemia. Hekään eivät saa antaa säätietoja. Pelataan sääntöjen mukaan, ja toivotaan, että muutkin kipparit pelaavat”, Lehtinen sanoi.

Paria virhettä lukuun ottamatta Tapio Lehtinen kertoo olevansa tyytyväinen tähänastiseen kisaansa GGR-yksinpurjehdusessa.

Tähänastiseen purjehdukseensa Lehtinen kertoi olevansa tyytyväinen. Hän on kisassa kolmantena. Britti Simon Curwen näyttää karanneen muilta, ainakin toistaiseksi.

”Kilpapurjehdus on virheiden minimoitua. Vene toimii hyvin. En voi syyttää kuin itseäni, että olen tehnyt pari mokaa. Kanariansaarten jälkeen menin liian lähelle Afrikan rannikkoa. Jäin tyveneen ja Simon pääsi karkuun. Päiväntasaajalla jäin lisää.”

Eteläafrikkalainen Kirsten Neuschafer pääsi Lehtisen ohitse purjehtimalla etelämpää ja tuulisempaa reittiä kuin suomalainen. Curwnin jälkeen kuusi venettä on varsin tasoissa.

”Kisatilanne on hieno. Meillä on tiukka kilpailu keskenämme. Atlantilla kilpapurjehdus on parhaimmillaan, mutta Kapkaupungin jälkeen purjehditaan enemmän säätä kuin toisia vastaan. Silloin alkaa kokonaan uusi kilpailu”, Lehtinen sanoi.

Kapkaupunkiin kärki saapuu tuulista riippuen viikon kahden sisällä.

”Tällä tuulella Kapiin pääsy kestää 2,5 viikkoa, mutta jos alkaa tuulla uudestaan etelästä, olen siellä viikossa. Nyt merellä on hieno kesäpäivä, plus 18 astetta.”

Kapkaupungissa kipparit saavat pysähtyä sen verran, että he voivat heittää kisajärjestäjien veneeseen uutta kuvamateriaalia, jota ei vielä ole ollut saatavilla.

Sen jälkeen alkaa pahamainen eteläinen valtameri, Southern Ocean, jolla ei ole yksiselitteistä vastinetta suomen kielessä. Maantieteellisesti se on Antarktiksen ja 60. leveyspiirin väliin jäävä alue, jolla voi esiintyä jäävuoria.

”Koetan taistella kynsin ja hampain eteenpäin. Minulla on ylivoimaisesti kisan turvallisin vene. Pystyn ohjaamaan venettä turvallisesti sisältä. Ei tarvitse mennä rajussa kelissä kannelle, mikä olisi vaarallista.”

Helsingin Sanomat seuraa GGR:n kisatapahtumia ja Tapio Lehtisen matkaa juttusarjassa lähdöstä maaliin. Kilpailun verkkosivut ja järjestäjien kisaseuranta löytyvät täältä.