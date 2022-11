Utah Jazzin suomalaistähti Lauri Markkanen on ollut koripallosarja NBA:n alkukauden kuumimpia nimiä, ja puheet Markkasen mahdollisuuksista päästä sarjan tähdistöotteluun ovat vahvistuneet kierros kierrokselta.

Jazz on voittanut kahdeksasta ottelusta kuusi, ja Markkanen on ollut joukkueensa paras pelaaja. Hän on useasti maininnut yhdeksi tavoitteistaan tähdistöottelussa pelaamisen, ja tällä kaudella se näyttäisi todennäköisemmältä kuin koskaan aiemmin.

Miten tähdistöottelun siis pääsee?

NBA:n tähdistöotteluun valitaan yhteensä 24 pelaajaa, 12 itäisestä ja 12 läntisestä konferenssista. NBA:ssa pelaa 30 joukkuetta, joten kaikista joukkueista ei edes teoriassa voi olla edustusta tähdistöottelussa.

Aloitusviisikot ratkeavat yleisön, pelaajien ja toimittajien äänillä. Äänestyksessä takamiehet ja etukentän pelaajat eivät kilpaile keskenään. Yleisön äänillä on 50 prosentin painoarvo, pelaajilla ja toimittajilla molemmilla 25 prosentin.

Konferenssien eniten ääniä saaneet pelaajat ovat joukkueidensa kapteenit.

Avausviisikkoon Markkasen paukut eivät kuitenkaan riitä.

Vaihtopelaajat valitaan päävalmentajien äänillä. Päävalmentajat valitsevat oman konferenssinsa pelaajista, mutta eivät saa äänestää oman joukkueensa pelaajia.

Päävalmentajien pitää valita kaksi takamiestä ja kolme etukentän pelaajaa. Näiden lisäksi he antavat äänensä kahdelle pelaajalle pelipaikasta riippumatta.

Tämän kauden äänestysaikaa ei ole vielä ilmoitettu. Viime vuonna äänestäminen alkoi 25. joulukuuta ja päättyi 22. tammikuuta. Tähdistöottelu pelataan Markkasen kotiparketilla Utahissa 19. helmikuuta.

Kun 14 vaihtopelaajaa on selvillä, kapteenit muodostavat joukkueet valitsemalla vuorotellen pelaajia. Lopputuloksena ei siis ole itäinen konferenssi vastaan läntinen, vaan joukkueet nimetään kapteeniensa mukaan.

Viime helmikuussa LeBron Jamesin kipparoima Team Lebron kaatoi Kevin Durantin johtaman Team Durantin lukemin 163–160.

Markkasen edustama Utah Jazz on kahdeksan ottelun jälkeen NBA:n läntisessä konferenssissa kolmantena, ja Markkanen on loistanut. 22,6 pistettä ja 9,3 levypalloa ovat uran kovimmat lukemat, mutta NBA:n supertähdet paukuttavat vielä paljon hurjempia lukuja tulostaululle.

Millaiset mahdollisuudet Markkasella oikeasti on päästä tähdistöotteluun?

Koripalloselostaja ja NBA-asiantuntija Kristian Palotie näkee valinnan täysin mahdollisena, ja syitä on muutama. Avausviisikkoon Markkasen paukut eivät kuitenkaan riitä.

”Lännen avauksessa on lähes varmasti Stephen Curry, Luka Dončić, Nikola Jokić ja LeBron James”, Palotie pohtii.

Markkasen kannalta on merkitystä myös sillä, sijoittaako NBA Dallasin supertähden Dončićin äänestyksessä etu- vai takakentälle. Palotie laittaisi miehen takakentälle, mutta läntisen konferenssin ylitarjonta takamiehistä voi keikauttaa Dončićin etukentälle.

Pistetilastoa tärkeämpänä Palotie näkee kuitenkin Markkasen kokonaisvaltaisen pelin.

Takamiesten tähdistöpaikasta taistelevat Palotien arvion mukaan läntisessä konferenssissa vahvimmin Damian Lillard, Devin Booker, Ja Morant, Paul George, Shai Gilgeous-Alexander ja Desmond Bane.

Etukentälle ei ole ihan yhtä laadukas tunku, mikä parantaa Markkasen mahdollisuuksia.

”Zion Williamson on aika varma, jos on kunnossa. Sen jälkeen Markkanen tappelee Karl-Anthony Townsin, Kawhi Leonardin, Anthony Davisin, Brandon Ingramin ja Keldon Johnsonin kanssa.”

Vaikka tulijoita riittää, eivät kilpakumppanit ole Markkaseen verrattuna lainkaan ylivoimaisia. Palotien nostamista pelaajista Markkasen edellä pistetilastossa ovat Johnson ja Davis.

Pistetilastoa tärkeämpänä Palotie näkee kuitenkin Markkasen kokonaisvaltaisen pelin. Myös epätasapaino pelipaikkojen ja konferenssien välillä vauhdittaa suomalaisunelmia.

”Takamiehenä olisi aika paljon kovempi tappelu paikasta, ja idässä puolestaan olisi huomattavasti vaikeampaa päästä etukentälle. Markkanen on periaatteessa helpoimmassa neljästä kolosta, kun hän taistelee paikasta lännen etukentälle.”

Helpolla ei valinta tähdistöotteluun tietysti siltikään tule. Siitä kertoo sarjan poikkeuksellisen kova pistetehtailu.

” Jos Utah jatkaa yllätyksiä, valinta on huomattavasti todennäköisempi.

Tiistain kierroksen jälkeen NBA:ssa oli peräti yhdeksän pelaajaa, joiden pistekeskiarvo oli vähintään 30. NBA:n ennätys on vuodelta 1962, jolloin kuusi pelaaja oli kauden lopussa vähintään 30 pisteen keskiarvossa.

Markkasen pistekeskiarvo 22,6 riittää sijaan 26. Merkittävää on kuitenkin mainiot otteet molemmissa päissä kenttää.

Markkasen puolustaminen on kerännyt kehuja lähes samaa tahtia hyökkäyspelin kanssa, ja edellisessä ottelussa Memphisiä vastaan Markkanen torjui vastustajan heiton neljästi, mikä on hänen oma ennätyksensä NBA:ssa.

Resepti Markkasen tähdistövalinnalle on selvä: otteiden jatkuminen samanlaisina ja joukkueen menestys.

”Voittaminen on se erottava tekijä. Kahden suunnan pelaaminen on pieni valttikortti. Markkanen on yksi kahdesta pelaajasta, joka on joukkueensa paras hyökkääjä ja puolustaja. Toinen on Giannis Anteokounmpo. Jos Utah jatkaa yllätyksiä, valinta on huomattavasti todennäköisempi.”

Puhetta on ollut, että Markkanen hyötyisi siitä, että tähdistöottelu pelataan Utahissa. Tämä on Markkaselle jo kolmas kerta, kun hän pelaa tähdistötapahtumaa isännöivässä kaupungissa. Merkitystä pelaajavalintoihin ei kuitenkaan kaupungilla ole.

Chicagossa pelattiin tähdistöottelu vuonna 2020 ja Clevelandissa tänä vuonna. Chicago Bullsista ei päässyt yksikään pelaaja kotikentälle tähtien kohtaamiseen, mutta Cleveland Cavaliersia helmikuun tapahtumassa tänä vuonna edustivat Jarrett Allen ja Darius Garland.

”Ei ole dataa, jonka mukaan kotijoukkueesta pääsisi joku pelaaja helpommin All Stars -otteluun.”

Palotien mukaan nykyinen valinta- ja äänestysjärjestelmä on varsin toimiva. Avausviisikkoon ei nouse pelaajia, jotka eivät tähdistöotteluun kuuluisi. Vaihtopenkin viimeiset paikat sen sijaan aiheuttavat keskustelua.

”Aina jää ulkopuolelle joku, mikä aiheuttaa ihmetystä etenkin median puolella, joka katsoo yleensä aika analyyttisesti tilannetta. Monesti on 1–2 erikoista valintaa.”

Kausi on vasta alussa, joten Lauri Markkasen on jatkettava Utah Jazzin siivittämistä voittoihin, jotta unelma tähdistöottelusta toteutuu eikä erikoisia valintoja tarvitse pohtia helmikuussa.

