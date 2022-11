Stars johtaa läntistä divisioonaa, jota Los Angelesin kaataminen vankisti.

Ensimmäinen asia oli voitto, toinen puolustaja Miro Heiskasen paluu kaukaloon ja kolmas keskushyökkääjä Roope Hintzin tehoilta.

Dallas kaatoi Los Angelesin 5–2 jääkiekkoliiga NHL:ssä, ja Heiskanen palasi komeasti. Hän syötti kaksi maalia. Hintz nokitti lisää: kaksi maalia ja siihen syöttöpiste päälle.

Hintz on erinomainen maalintekijä, ja siitä tuli näyttö viime kaudella. Hän latoi 37 maalia, kuten Carolinan Sebastian Aho. Tämä kausi lupailee Hintzille vielä enemmän.

Starsin 4–1-maali oli Hintzin toinen, mutta siihen tuli vahva suomalaisleima. Kingsin Rasmus Kupari sai vaikean syötön eikä onnistunut ottamaan kiekkoa haltuun. Hintz kiitti ja karkasi läpiajoon ja laukoi tarkasti ylös.

Heiskanen pelasi Ottawaa vastaan reilu viikko sitten, mutta oli sen jälkeen loukkaantuneena sivussa. Vielä Senators-pelissä hänelle merkittiin yli 26 minuutin peliaika, mutta Kingsiä vastaan paluu sujui maltillisesti.

Joukkueen ykköspuolustaja pelasi ”vain” 19.15, mikä on Heiskaselle vähäinen lukema.

Dallas johtaa läntistä divisioonaa, vaikka hävisi neljästä viime ottelusta kolme ennen Kingsin kohtaamista.

Hintzillä on kymmenen ottelun jälkeen koossa hyvät pisteet 5+7, mutta lukemalla sijoittuu Starsin sisäisessä pörssissä vasta kakkoseksi. Jason Robertson on tehnyt yhtä monta maalia, mutta hänellä on yksi syöttöpiste enemmän.

Robertson nakutti Kingsiä vastaan 1+2 ja muuan muassa syötti Hintzin ensimmäisen osuman, joka vei kotijoukkueen 1–0-johtoon.

NHL:n ottelukierros tiistaina:

Dallas–Los Angeles 5–2 (D: Roope Hintz 2+1, Miro Heiskanen 0+2)

Edmonton–Nashville 7–4 (N: Mikael Granlund 0+2)

Arizona–Florida 3–1 (A: Matias Maccelli 0+1)

Calgary–Seattle 4–5.

Vancouver–New Jersey 2–5.

San Jose–Anaheim 5–6 vl.

Chicago–NY Islanders 1–3.

NY Rangers–Philadelphia 1–0 ja.

Washington–Vegas Golden Knights 2–3 ja.

Tampa Bay–Ottawa 4–3.

Pittsburgh–Boston 5–6 ja.

Minnesota–Montreal 4–1.