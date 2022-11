Keskikesällä tullut koronatartunta pyyhki monta kilpailua Susanna Saapungin kalenterista. Kilpailukuntoon palaaminen kesti jopa kaksi kuukautta.

Hiihtäjästä vuorijuoksijaksi siirtyneellä Susanna Saapungilla on perjantaina edessään vuoden tärkein kilpailu.

Saapunki on innoissaan siitä, että hän pääsee vihdoin kahden koronalykkäyksen jälkeen kilpailemaan lajin MM-kisoissa Thaimaan pohjoisosassa sijaitsevassa Chiang Maissa.

Pohjois-Italian vuorilla asuva ja harjoitteleva Saapunki, 30, kilpailee MM-kisoissa perjantaina ja sunnuntaina.

Perjantain ylämäkikisa on hänen pääkilpailunsa, ja sunnuntaina on vuorossa niin sanottu ylös-alas-kisa.

Saapunki saapui valmentajansa ja appiukkonsa Kari Miettusen kanssa MM-maisemiin maanantaina. Aikaeroa Keski-Eurooppaan tuli kuusi tuntia, mutta Saapunki halusi panostaa viime tinkaan asti harjoitteluun kotioloissa ja korkealla.

”Valmistautuminen on mennyt hyvin, ja kaikki on pystytty tekemään, mitä on haluttu. Sain tehtyä viime viikolla kaikki riittävän kovat harjoitukset. Jos olisin matkustanut tänne jo viime viikolla, ne harjoitukset olisi joutunut tekemään kuumassa. Se ei olisi ollut hyvä asia”, Saapunki sanoi keskiviikkona HS:lle.

Viime päivinä lämpötila on ollut Saapungin mukaan yli 30 astetta.

”Pelkäsin pahempaa kuin miltä nyt on tuntunut, mutta kyllä kuumuus tulee olemaan haaste kaikille, kun kisassa mennään maksimilla.”

Perjantain kilpailun reitillä on pituutta 8,5 kilometriä, ja koko matka juostaan ylämäkeen. Nousumetrejä pystysuoraan mitattuna kertyy 1 065. Keskijyrkkyys on 12,6 prosenttia.

Radan alku ja loppu ovat loivia, mutta kolmesta kuuteen kilometriin on osuus, jolla nousua tulee 600 metriä ja keskijyrkkyys on 20 prosenttia.

Matkalla on jyrkempiäkin kohtia, joten niissä kilpailijat saattavat joutua kiipeämään hetkittäin nelivedolla eli myös käsiä käyttäen.

Sunnuntain kilpailussa 11,2 kilometrin reitillä noustaan ensin puolimatkaan, ja sen jälkeen laskeudutaan suunnilleen samanpituinen matka. Korkeuseroa on 475 metriä.

Saapunki on ehtinyt tutustua pääpiirteittäin kummankin kilpailun reittiin.

”Pohja on aika erilainen kuin Euroopassa yleensä. Se on teknisempi, koska kivikkoa ja juurakkoa on enemmän. Ylämäkikisassa on aluksi ja lopuksi puolitoista kilometriä asfalttia.”

Saapungin kilpailukautta on sävyttänyt keskikesän koronatartunta, joka oli tuliainen EM-kisoista La Palmalta Kanariansaarilta. Niissä kisoissa Saapunki sijoittui viidenneksi kummallakin matkalla.

”Ylämäkikisa oli siellä odotusten mukainen suoritus, mutta 17 kilometrin up and down -kisan vedin jopa yläkanttiin. Se meni yllättävän hyvin.”

Kauden alussa Saapunki sijoittui toiseksi maailmancupin kilpailussa.

”Se oli yksi parhaista kisoistani koskaan.”

Koronatartunta pyyhki Saapungin kilpailukalenterista neljä mc-kisaa. Kilpailukuntoon palaaminen kesti jopa kaksi kuukautta. Saapungin mukaan se on ollut normaalia vuorijuoksijoiden joukossa.

Sloveniassa lokakuun alussa hän sijoittui toiseksi ja kolmanneksi.

”Ne tulokset kertoivat, että olen taas pelissä mukana.”

MM-kisoissa Saapunki tähtää kärkisijoille, mutta pitää afrikkalaisia suosikkeina.

”Se voi olla sitten päivästä kiinni, yltääkö viiden vai viidentoista parhaan joukkoon.”

Thaimaassa käydään tällä viikolla myös polkujuoksun MM-kisat. Niissä kilpailee useita suomalaisia, muun muassa espoolainen Anna-Stiina Erkkilä, joka on mukana 40 kilometrin kilpailussa.