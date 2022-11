NHL-liigaa vuodesta 1993 johtaneen Gary Bettmanin aikana sarja on laajentunut 32 joukkueeseen, kasvanut ja kansainvälistynyt, mutta silti se on yhä oma saarekkeensa.

Tampere

Jääkiekkoliiga NHL:n ykkösjohtaja Gary Bettman tervehtii hyväntuulisena. Aikaerorasitus ja pitkä 19 tunnin lento Yhdysvalloista eivät näy ulospäin.

Matka-aika pääsi venähtämään, kun hän myöhästyi jatkolennolta tiukan aikataulun takia. Onnekseen Bettman ehti ensimmäiseen Tampereen otteluun Columbuksen ja Coloradon välillä.

Bettman täytti 70 viime kesänä, eikä hidastumisen merkkejä ole näkyvissä. Hänen media-avustajansa John Dellapina kertoo esimerkin keväältä.

Vapun jälkeen Bettman matkusti Raleighiin tapaan Carolinan omistajia. Illalla odotti pudotuspeliottelu. Heti pelin jälkeen Bettman lensi yksityiskoneellaan takaisin kotiinsa New Yorkiin.

Seuraavana päivänä oli lento Montrealiin ja pelaajalegenda Guy Lafleurin valtiolliset hautajaiset.

Montrealista matka jatkui Calgaryyn, ja taas oli kokous omistajien kanssa ja paikallisen median tapaaminen. Sitten tulivat vuoroon Edmonton, Etelä-Florida ja lopuksi Tampa.

Viisi päivää ja kuusi kaupunkia. Dellapina muistelee, että Bettmanin henkivartija ja hän itse olivat väsähtämässä, mutta komissaari porskutti.

Dellapina matkustaa joka paikkaan Bettmanin mukana, ja henkivartija seuraa aina perässä. Jääkiekkomaailmaan Bettman luottaa, mutta muu maailma ympärillä on arvaamattomampi.

Bettman on yhtä kuin NHL:n kasvot julkisuuteen. Kahdesta kolmeen pelaajasukupolvea ovat kiekkoilleet koko NHL-uransa hänen aikakaudellaan.

Elettiin vuotta 1993, kun Bettman vaihtoi koripalloliiga NBA:n johtotehtävät kiekkopuolelle. NBA:ssa Bettman oli yksi johtajista, NHL:ssä hänen tittelinsä on komissaari.

Entisenä NBA-johtajana Bettman seuraa varmasti koripalloa ja tietää, miten Lauri Markkasella menee Utahissa. Turha luulo.

Bettman sanoo Nokia-areenan kyljessä olevassa Lapland Hotelsissa, ettei seuraa yhtään koripalloa. Ei millään lailla.

”Kaikki urheiluseuraamiseni keskittyy NHL:ään.”

NHL-seurojen omistajat palkkasivat Bettmanin tekemään muutosta. Laji ja sarja piti saada kasvamaan, ja tehdä kiekosta niin vahvaa kuin mahdollista.

Tarvittiin tulonjakojärjestelmä, palkkakatto ja muita uudistuksia, että laji alkaisi kasvaa ja kiinnostaa enemmän.

Bettman ei kehu saavutuksiaan, mutta sanoo palkkakaton ja muiden toimien ”tuoneen ainutlaatuisen kilpailullisen edun”.

Sama vuonna, kun Bettman aloitti, NHL:ään tuli kaksi uutta seuraa. Niistä oli päätetty ennen hänen aikakauttaan, mutta jäljellä oli enää seurojen sulauttaminen olemassa olevaan järjestelmään.

Myöhemmin tuli porrastetusti kuusi seuraa lisää. Kokonaismäärä kipusi 32:een, jossa nyt ollaan.

”Emme suunnittele tässä vaiheessa laajentumista, mutta ennakoimme muuten liigan tulevaisuutta. 32 on oikein hyvä numero.”

Coloradon ja Columbuksen Tampereen-vierailu on osa NHL:n markkinointia Eurooppassa.

NHL on vuosien aikana laajentunut alueille, joissa jääkiekko on täysin vierasta. Osalla seuroista on hankala saada yleisöä, Arizona pelaa pikkuhallissa evakossa ja muutamat seurat ovat vaihtaneet Bettmanin aikakaudella paikkakuntaa. Ottawa Senators on myynnissä.

Tuntuu ilmeiseltä, että NHL:ssä täytyy olla ongelmaseuroja. Bettman kiistää väitteen jyrkästi.

”Seuramme ovat vahvempia ja vakaampia kuin ovat koskaan olleet. Omistajuus on vahvempaa kuin ikinä. Isoimmat kysymykset liittyvät uusiin areenoihin.”

Bettman luettelee Arizonan hallihankkeen, joka etenee alkutekijöissään. Hän lisää perään Calgaryn, johon on tulossa uusi halli. Ottawassa on ollut puhetta uudesta keskusta-areenasta.

Katsojamäärät, televisioseuraajat ja sosiaalisen median käynnit ovat Bettmanin mukaan myös suurempia kuin koskaan.

Kasvukäyrään tuli iso notkahdus koronavuosien aikana, mutta NHL sai punnerrettua kautensa jollain lailla läpi.

”Kaikille yrityksille kävi suurin piirtein samoin, mutta pelkästään meidän liikevaihtomme laski koronaviruksen aikana 4–5 miljardia.”

”Tulimme vauhdilla takaisin. Pelkästään viime kaudella teimme liikevaihdossa ennätyksen, joka oli 400–500 miljoonaa suurempi kuin olimme suunnitelleet.”

”Fanipohja on loistava.”

Kiekkofanit rakastavat Gary Bettmania. Kun hän kävelee Pohjois-Amerikassa areenoiden käytävillä, ihmiset haluavat paiskata ylävitosia ja ottaa yhteiskuvia.

Vain hetkeä myöhemmin, kun komissaari seisoo jäällä punaisella matolla jakamassa palkintoja, käynnistyy valtava buuaus.

Kysyn Bettmanilta fanien buuauksista.

”Mistä buuauksesta puhut. Buuaavatko he minulle. Milloin sellaista on tapahtunut”, hän heittää huvittuneena takaisin.

”Buuaukset ovat parempia kuin hiljaisuus, ja ne kertovat fanien tunnesiteestä peliin.”

Toiseksi hän nostaa pohjoisamerikkalaisen perinteen, jossa buuataan poliitikoille ja suurille urheilujohtajille.

Huumorilla suhtautumisesta kertoo, että välillä Bettman agitoi käsillään ja näyttää faneille, ettekö pysty parempaan.

”Se on hauskaa. Meidän faneilla ja minulla on aivan erityinen suhde.”

NHL, kuten muutkin Yhdysvaltain suuret ammattilaisliigat, ovat eristyksissä eläviä saarekkeitaan. Koskettaako Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa millään lailla NHL:ää?

Bettman nyökyttää siihen tyyliin, että kyllä koskettaa, mutta.

”Me olemme siinä ainutlaatuisessa tilanteessa, että meillä pelaavat venäläiset eivät kiekkoile Venäjän maajoukkueessa. He pelaavat seuroilleen. Silti heidän tilanteensa on erittäin vaikea, kun suurimmalla osalla on perhettä Venäjällä.”

Bettman myöntää, että vaatii taitavaa tasapainoilua hallita tilanne, jossa pelaaminen on toisaalla ja sukulaiset toisaalla, kun sota pyörii Euroopassa.

”Ongelma on vielä suurempi kansainvälisessä urheilussa.”

Sota ei lopettanut venäläisten pelaajien osallistumista NHL-seurojen toimintaan, mutta Bettman vahvistaa, että kaikki bisnessuhteet Venäjälle on katkaistu.

Taloudellisesti NHL:llä ja Venäjällä ei ole enää yhteistä. NHL ajoi venäjänkieliset verkkosivut alas, kun sota alkoi.

Gary Bettman vastasi Tampereen NHL-vierailun aikana toimittajien kysymyksiin yhdessä varajohtajan Bill Dalyn kanssa.

Harkittiinko NHL:ssä venäläisten pelaajien sulkemista pois?

”Ei”, vastaus kuuluu lyhyesti, ”koska taas tullaan siihen, että he edustavat seurojaan, eivät maataan.”

”Tuemme kaikkia pelaajiamme, jotka kuuluvat liigaamme. Sitä täytyy kunnioittaa, että useilla pelaajilla on perhettä Venäjällä.”

Jos odotettu ja pitkään suunniteltu kiekon World Cup pelattaisiin nyt, Venäjä ei olisi mukana.

Bettman sanoo, että World Cup olisi loistava tilaisuus kasvattaa lajia kansainvälisesti, mutta cupin ja olympialaisten sovittaminen kalentereihin vaatii paljon voimisteluliikkeitä.

”Uskon, että kiekkofanit ympäri maailman haluavat nähdä parhaat toisiaan vastaan.”

”Ideaalimaailmassa pelaisimme kahden vuoden välein olympialaisia ja World Cupia.”

Naganossa 24 vuotta sitten NHL-pelaajat olivat ensimmäisen kerran mukana. Turnaus oli hieno kuten monet vastaavat sen jälkeen, mutta Bettman näkee olympiakiekossa paljon ongelmia.

Komissaari ei puhu yhdistelmästä NHL ja olympialaiset fanien, vaan omistajan äänellä. Hän jaksaa muistuttaa kisojen hankalasta aikataulusta kauden keskellä. Silläkin on merkitystä, että seuroista pääsee eri määrä pelaajia olympialaisiin.

Jotkut seurat jatkavat kauttaan olympialaisten jälkeen levänneinä, toiset kisoista rasittuneilla pelaajilla.

Etelä-Korean Pyeongchangista NHL jättäytyi tarkoituksella pois. Markkina tälle lajille ei ollut kovinkaan kiinnostava.

Pekingiin NHL olisi halunnut, mutta liigan yli 150 ottelun siirtoruletti pyyhki maton alta Pekingiin lähtemiseltä.

Bettman kuvaa palapeliä mahdottomaksi ratkaista, jos NHL olisi yrittänyt tunkea ohjelmaansa Kiinan kisat. Markkina sinänsä on houkutteleva.

”Miten olisimmekaan saaneet kauden pelattua, jos olisimme lähteneet.”

Kuinka pitkään Bettman aikoo jatkaa NHL:n johdossa, kun takana on lähes 30 vuotta jääkiekkoa?

Bettman keventää ja sanoo, miten hän voisi suunnitella niin kauas tulevaisuuteen, kun ei tahdo pysyä kalenterinsa tahdissa 15 minuutin päähän.

”Olen energinen, innostunut ja nautin siitä, mitä teen päivittäin. Niin kauan kuin minulla on NHL-seurojen omistajien tuki, olen suunnitellut jatkavani.”

”Nautin tästä, ja on etuoikeus saada työskennellä näin hienon urheilun parissa.”