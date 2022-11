Urheilumanageri Harri Halmeella on mittava kokemus kymmenien suomalaisten urheilutähtien raha-asioiden hoitamisesta. Kuva vuodelta 2018.

Pitkään jääkiekkoa ammattilaisena pelannut Teemu Ramstedt sekä kokenut urheilumanageri Harri Halme kannustavat urheilijoita sijoittamisen maailmaan. Alkuun pääsee pienillä summilla. Urheilija- ja valmennusrahastot tuovat veroedun, asunnon hankinta turvaa tulevaisuuden.

Urheilijoiden tienestit nousevat perinteisesti puheenaiheeksi marraskuun alussa edellisen vuoden verotietojen julkistuksen yhteydessä.

Yhtä perinteisesti tulokuninkaat ovat olleet jääkiekkoilijoita sekä yksilölajien kirkkaimpia tähtiä. Heidän takanaan olevalle massalle satojen tuhansien eurojen vuositulot jäävät haaveeksi, mutta urheilu-uran jälkeiseen elämään olisi silti varauduttava jo aktiivivuosina. Miten se tapahtuu?

Suomen Jääkiekkoilijat ry:n (SJRY) hallituksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt kertoo pelaajayhdistyksen puhuvan syksyn seurakierroksilla vahvasti rahastoinnin puolesta.

”Tietysti toivomme muutenkin, että rahaa käytetään ja sijoitetaan fiksusti. Rahastointikärjellä me tietenkin menemme, kun sellainen hyvä järjestelmä meillä on”, hän sanoo.

Järjestelmä antaa yli 9 600 euroa vuodessa urheilulla tienaavalle mahdollisuuden siirtää urheilijarahastoon verovapaasti 50 prosenttia urheilun bruttotuloistaan. Enimmäismäärä on 200 000 euroa vuodessa.

Yksilöurheilijoilla on oma valmennusrahastonsa. Kun tuloja haalitaan monesta eri lähteestä, voi hakemus- ja kuittirumba saada kokemattoman urheilijan pään pyörälle.

”On vuosien työ opettaa se byrokraattinen häkkyrä nuorelle urheilijalle”, kokenut urheilumanageri Harri Halme sanoo.

”Jonkun pitäisi melkein tehdä kunnon opus. Olympiakomitea on kyllä yrittänyt, mutta selkokielisyys ei ole aina näiden organisaatioiden ’middle name’.”

” ”On vuosien työ opettaa se byrokraattinen häkkyrä nuorelle urheilijalle.”

Pitkään jääkiekkoa ammattilaisena pelannut Teemu Ramstedt toimii Suomen Jääkiekkoilijat ry:n (SJRY) eli jääkiekon pelaajayhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Kuva kesältä 2021.

Halme pyrkii jättämään kädenjälkensä toimintaan pitkäjänteisiä juttuja tekemällä. Urheilijalle Halme kertoo puhuvansa mieluummin perusturvaa lisäävistä asioista kuin kehottavansa tätä koulunpenkille.

”Jos sanon urheilijalle, että 'voisitko hommata itsellesi kakkosammatin varmuuden vuoksi’, niin siinä on suuri vaara: urheilija voi lukea rivien väleistä ja todeta, että en arvosta häntä ”, hän perustelee.

Perusturvaa lisääviin asioihin kuuluu esimerkiksi asunnon osto. Halme tiedostaa, ettei jokaisen urheilijan tuloilla lyhennetä asuntolainaa. Hän puhuu asiasta silti suojateilleen rohkeasti, koska jossain on kuitenkin asuttava.

”Välillä ne kaksikymppiset urheilijat katsovat, että ’mitä tuo ukko hölöttää’, kun sanon, että ’ostetaan asunto’ eikä juuri sillä hetkellä ole rahaa maksaa leirejä.”

”Sitten kun heidät saa mukaan, he tajuavat, että vuokraa pitää kuitenkin maksaa joka kuukausi. Siitä lähtee syntymään se ensimmäinen pääoma”, Halme lisää.

Pitkään jääkiekkoa ammattilaisena pelannut Ramstedt muistelee ostaneensa ensiasuntonsa vuonna 2008. Harva kiekkoilijakaan sijoittaa omaan asuntoon parikymppisenä, kuten Ramstedt teki.

”Olen sijoittanut myös pariin startupiin myöhemmin. Erilaisia sijoitusjuttuja on tietysti ollut vuosien mittaan, mutta olen pyrkinyt pitämään oman sijoittamiseni riskin maltillisena”, Ramstedt avaa.

Rahastoinnin hyökkääjä aloitti 200 euron kuukausisijoituksilla vuonna 2009.

” ”Välillä ne kaksikymppiset urheilijat katsovat, että ’mitä tuo ukko hölöttää’, kun sanon, että ’ostetaan asunto’.”

Fakta Rahastointi Jokainen yli 9 600 euroa vuodessa urheilemisella ansaitseva henkilö voi siirtää urheilijarahastoon verovapaasti enintään 50 prosenttia urheilun bruttotuloistaan. Rahastoinnin enimmäismäärä on 200 000 euroa vuodessa. Urheilijarahastossa olevien tulojen lunastusaika on maksimissaan 15 vuotta urheilu-uran päättymisestä lähtien. Rahastoissa olevat varat näkyvät verotiedoissa sen jälkeen, kun niitä lunastetaan uran jälkeen pois.

Ramstedt on pelannut urallaan Liigassa, KHL:ssä, Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä sekä maajoukkueessa. Rahastosijoittaminen on kulkenut mukana melkein ammattilaisuran alusta lähtien.

”Se on ollut viesti, mitä olemme halunneet pelaajillekin kertoa. Tavallaan hyvin pienellä [summalla], vaikka 50 eurolla kuukaudessa, voi aloittaa sekä opetella säästämistä ja sijoittamista”, hän sanoo.

Puhe vastuullisesta sijoittamisesta on mennyt Ramstedtin kokemusten perusteella eteenpäin 2000-luvun alkuvuosista. Hän pelasi ensimmäisen pelinsä Liigassa kaudella 2005–2006.

”Ylipäänsä sanoisin, että yhteiskunnan muutos tässä ajassa on ollut sen suuntainen, että sijoittamisesta puhutaan enemmän ja avoimemmin. Se ei ole sellainen peikko, mitä se ehkä aikaisemmin oli.”

Ja jos sijoittamisen yllä leijuikin vielä Ramstedtin liigauran alkuvuosina elitistinen maine, on tuo mielikuva karissut viime vuosina. Manageri Halme kertoo havainneensa sijoittamisen olevan nykyään trendikästä.

”Se on paljon kiinnostavampi asia urheilijoiden keskuudessa kuin ennen, koska siitä puhutaan niin paljon julkisuudessa. Nousee ajatus, että pitäisikö tässä sijoittaa ja olla systemaattisesti suunnittelemassa taloushallintojuttuja”, Halme sanoo.

Millaisia rahankäyttäjiä urheilijat yleensä ovat?

”Urheilijat ovat lähtökohtaisesti pirun nuukia. En tiedä, mistä se tulee. Varmaan siitä, että raha on niin tiukassa jokaisella aluksi. Urheilijat ovat todella tarkkoja ja huolellisia”, Halme vastaa.

” ”Yhteiskunnan muutos tässä ajassa on ollut sen suuntainen, että sijoittamisesta puhutaan enemmän ja avoimemmin.”

Teemu Ramstedt on kiekkoillut urallaan myös Leijonissa. Kuva keväältä 2013.

Manageri lisää sijoittamisen olevan 10–15 viime vuoden juttuja kansallisella huipulla. Kansainvälisen huipun urheilijoilla sijoitustoiminta on kulkenut mukana aina.

”Meillä on ollut urheilijoiden sijoitussalkkuja jo 20 vuotta sitten. Parviaisen Akin, O-P Karjalaisen ja Juha Laukkasen kanssa tehtiin johonkin pankkiiriliikkeeseen urheilijasalkku, joka taitaa vieläkin olla meillä kaikilla. Minäkin laitoin siihen muutamia tonneja”, Halme jatkaa.

Ramstedtilla on samanlaisia kokemuksia sijoittamisesta. Rahastointi oli vielä kohtuullisen pientä, kun hän aloitti Liigassa.

”Olen nähnyt muutosta ihan yhteiskunnan tasolla mutta myös meillä lajin ja urheilun sisällä. Nuorilla on ehkä enemmän ymmärrystä, ja vuosien mittaan on tehty valistusta. Kyllä sitä ajattelua on tullut lisää.”

”Jos ajatellaan meidän urheilijarahastoamme, niin tuloverolaki on muuttunut matkan varrella varmaan kolme tai neljä kertaa ja ehdot ovat parantuneet. Se on avannut enemmän mahdollisuuksia”, Ramstedt lisää.

SJRY:n rinnalla toimivan Jääkiekkoilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiön urheilijarahastossa oli edellisen tilikauden päätyttyä jäsenenä 419 urheilijaa, joista mieskiekkoilijoita noin 400.

”Meidän säätiömme urheilijarahaston varallisuus on karkeasti 90 prosenttia kaikkien urheilijarahastojen varallisuudesta Suomessa”, säätiön hallituksessa istuva Ramstedt kertoo.

” ”Nuorilla on ehkä enemmän ymmärrystä, ja vuosien mittaan on tehty valistusta.”

Harri Halme kokee, että suomalainen sponsorimarkkina ja sen ymmärrys ovat kehittyneet markkinatalouden mukana. Kuva vuodelta 2016.

Palkat ovat nousseet 2000-luvun alusta niin yksilö- kuin joukkuelajeissa. Ramstedt on aiemmin kertonut avoimesti rahasta ja urasuunnittelusta, koska asiasta puhuminen ei ole hänelle ongelma.

”Raha ei tietenkään ole aina se, mikä ratkaisee – että aina mentäisiin sinne, mistä saadaan se viimeinen euro. Ei se niin mene, eikä ole minullakaan aina mennyt. Isossa kuvassa sillä on kuitenkin merkitystä urheilijan kannalta, koska ura on lyhyt ja se voi koska vain päättyä loukkaantumiseen”, Ramstedt sanoo.

Halme on nähnyt urallaan yksilön vallan lisääntymisen. Se taas tarkoittaa sitä, että urheilijoilla on enemmän omia oikeuksia, mitä myydä. Tilintekomahdollisuuksien ympäristö on parantunut merkittävästi.

”Ennen nämä oikeudet olivat liitoilla, ja liitot pitivät niistä kiinni kynsin ja hampain. Sitten tuli sosiaalinen media, ja urheilijoilla on omia medioita perinteisessä mediassa näkyvyyden lisäksi”, Halme perustelee.

”Järjestelmä ei enää niin aktiivisesti blokkaa tilintekomahdollisuutta. Somen ja yksilökeskeisyyden myötä yhä useampi urheilija pystyy jo kansallisella tasolla ollessaan hankkimaanpikkuisen paremmin ja helpommin sponsoreita omilla toimillaan.”

Halme kokee suomalaisen sponsorimarkkinan ja sen ymmärryksen kehittyneen markkinatalouden mukana, mutta työ on edelleen pahasti kesken Ruotsiin ja Norjaan verrattuna.

”Urheilun arvostus on noussut Suomessa selkeästi viimeisen 20 vuoden aikana Nuori-Suomesta huippu-urheiluun. Tänä päivänä huippu-urheilu on erittäin peukutettu juttu kaikilla tavoilla.”

Tausta Palkka ei selviä verotiedoista Urheilijoiden palkkoja ei voi katsoa suoraan edellisen vuoden verotiedoista. Esimerkiksi jääkiekkoilijoiden kausipalkka pitää katsoa kahden vuoden verotiedoista, koska kausi jakautuu kahdelle kalenterivuodelle. Tämäkään ei kerro tulojen suuruutta, koska sadat kiekkoilijat rahastoivat tulojaan uran jälkeen käytettäväksi. Yksilöurheilijoiden ja esimerkiksi Naisleijonien verotiedoissa ei näy verovapaita urheilija-apurahoja. Verotiedoissa ei näy myöskään yksilöurheilijoiden valmennusrahastoihin ohjaamia kisa- ja sponsorituloja. Urheilija voi lunastaa valmennusrahastosta rahaa verottomasti valmennus- ja urheilukuluihin. Valmennusrahastosta voi lunastaa varojaan myös elinkustannuksiin, mutta lunastukset ovat silloin verotettavaa ansiotuloa.

Lue lisää: Jääkiekkoilija Teemu Ramstedt perusti pyöräilyseuran levittämään tietoa suolistosairaudesta: Nyt seura kantaa osavastuun SM-kisojen järjestämisestä

Lue lisää: Harri Halme pyörittää suomalaisten urheilutähtien raha-asioita – Ensin hän painostaa urheilijoita asunto-ostoksille

Lue lisää: Kiistelty ja kiitelty manageri Harri Halme on kerännyt miljoonia sponsorirahaa urheilijoille