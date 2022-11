Koripallomaailma kohisee 220-senttisestä Victor Wembanyamasta, vaikka häntä ei ole edes varattu NBA:han.

Videot keräsivät miljoonia katsojia jo viime kaudella. Suuri yleisö, kommentaattorit ja Amerikan urheilumedia havahtuivat toden teolla viime kuussa.

Hujoppi osaa pelata.

Asiasta ei ole enää epäilystäkään: ranskalainen Victor Wembanyama, 18 vuotta ja 220 senttimetriä, on ainutlaatuinen koripallolahjakkuus. Asiantuntijat toisensa perään ovat lausuneet, että hänen kaltaisiaan tulee eteen korkeintaan kerran sukupolvessa.

Hänet varataan NBA:han lähes varmasti ensimmäisenä pelaajana ensi kesäkuun varaustilaisuudessa.

178-senttinen Tremont Waters ja 220-senttinen Victor Wembanyama keskustelivat aikalisän jälkeen näytösottelussa Las Vegasissa lokakuussa.

”Victor Wembanyama on yksittäinen suurin lupaus NBA:n varaushistoriassa”, julisti ESPN:n arvostettu koripallotoimittaja Adrian Wojnarowski lokakuussa.

”Wembanymana on taidoiltaan niin edistynyt, että ketään hänen kaltaistaan ei ole koskaan ollutkaan.”

Urheilusivusto The Athletic haastatteli lokakuun puolivälissä nimettömänä johtohenkilöitä kuudesta NBA-joukkueesta, ja jokainen piti Wembanyaman ykkössijaa jo käytännössä varmana.

”Tämä on niitä harvoja kokemiani hypetyksiä, joissa todellisuus ylittää hehkutuksen. Hänhän siis sai kaikkien päät pyörimään ympäri niin kuin sillä pikkutytöllä Manaajassa”, yksi NBA-johtaja sanoi.

”Jos hän murtaisi molemmat jalkansa, varaisin hänet silti ykkösenä ja odottaisin häntä”, toinen vakuutti.

Victor Wembanyama jakoi nimikirjoituksia näytösottelun jälkeen Hendersonin kaupungissa Nevadassa lokakuun alussa.

Ylistyksen määrä pamahti uudelle tasolle lokakuun alussa, kun Wembanyaman edustama ranskalaisjoukkue Metropolitans 92 kohtasi kahdessa näytösottelussa Las Vegasissa NBA:n junioriliigan joukkueen Igniten.

Vastassa oli amerikkalainen pelintekijä Scoot Henderson, 18, jota myöskin pidetään poikkeuksellisena lupauksena.

Puheet Hendersonista mahdollisena ykkösvarauksena loppuivat käytännössä siihen.

”Scoot on hyvä, mutta ei. Ei saumaakaan, ellei Wembanyama jää kiinni murhasta”, kolmas The Athleticin haastattelemista NBA-johtajista sanoi.

Nelospaikalla eli isona laitahyökkääjänä pelaava Wembanyama teki 37 pistettä tappiossa lukemin 115–122 ja 36 pistettä voitossa lukemin 112–106. Ensimmäisessä ottelussa hän upotti seitsemän kolmen pisteen heittoa yhdellätoista yrityksellä.

Hän hämmästytti myös kokonaisvaltaisuudellaan poimimalla neljä ja yksitoista levypalloa ja blokkaamalla vastustajan heittoja viidesti ja neljästi.

Kyse ei ole pelkistä senteistä, sillä NBA:ssa pelaa pidempiäkin ja on pelannut huomattavasti pidempiä, eivätkä he silti ole olleet ylivoimaisia pelaajia.

Nykypelaajista Washington Wizardsin latvialainen Kristaps Porziņģis on 221 senttiä pitkä ja Houston Rocketsin serbialainen Boban Marjanović 224 senttiä.

Kaikkien aikojen pisimmät NBA-pelaajat ovat muutaman vuosikymmenen takaa: romanialainen Gheorghe Mureșan ja sudanilainen Manute Bol olivat 231-senttisiä.

Pisin NBA:n tähdistöotteluun valittu on kiinalaislegenda Yao Ming, 229 senttiä.

Wembanyama on syntynyt Pariisin laitamilla Le Chesnayssä. Hänen isänsä on 200-senttinen kolmiloikkaaja ja äitinsä 190-senttinen koripalloilija. Hänellä on isänsä puolelta kongolaisia juuria. Nuorempana hän osoitti lahjakkuutta myös jalkapallomaalivahtina.

Wembanyaman kehonkielessä on notkeutta ja urheilullisuutta, joka tyypillisesti uupuu näin pitkiltä ihmisiltä.

”Olen kai rakennettu tätä varten”, hän sanoi uutistoimisto AP:lle lokakuussa.

”Tavoitteeni on olla jotain, mitä ette ole koskaan nähneet.”

Wembanyaman nykyseuraa Metropolitans 92:ta ja Ranskan maajoukkuetta valmentava Vincent Collet ei mieti kesän varaustilaisuutta, sillä hän valmistaa suojattiaan jo pidemmälle.

”Haluamme valmistautua jo seuraavaan tavoitteeseen eli NBA:n dominoimiseen”, Collet sanoi The New York Timesille.

Poikkeuksellisen pitkiä pelaajia, jotka myös osaavat kuljettaa, syöttää ja heittää palloa huipputason vaatimalla tavalla, kutsutaan yksisarvisiksi. Jokaisen joukkueen kykyjenetsijät haluaisivat löytää sellaisen, mutta kyse on melkein taruolennoista.

”Kaikkia on parin viime vuoden aikana kutsuttu yksisarvisiksi, mutta hän on ennemminkin avaruusolio”, Los Angeles Lakersin supertähti LeBron James hehkutti nähtyään Wembanyaman pelaavan.

”Kukaan ei ole koskaan nähnyt ketään hänen pituistaan ja kuitenkin niin sulavaliikkeistä.”

Ylistys nimenomaan ”Kuningas” Jamesin suusta pantiin merkille, koska Wembanyamaan kohdistuvia odotuksia on arvioitu suurimmiksi sitten Jamesin viimeisen yliopistokauden tasan 20 vuotta sitten.

Victor Wembanyama teki korin Metropolitan 92:lle Ranskan liigan ottelussa ADA Blois’ta vastaan toissa viikon perjantaina.

Pohjois-Amerikan ammattilaisliigoissa on tavallista, että heikomman kastin joukkueet tyytyvät välillä enemmän tai vähemmän suunnitelmallisesti jumbosijoihin parantaakseen asemiaan varaustilaisuuksissa.

Wembanyaman takia tällainen epäurheilullinen satsaaminen tulevaisuuteen houkuttaa omistajia ja faneja tavallistakin enemmän. Wembanyaman saaminen omiin riveihin voisi nostaa joukkueen kaupallista arvoa 500 miljoonalla dollarilla, arvioi nimettömänä puhunut NBA-joukkueen puheenjohtaja ESPN:lle.

Tilanteen ennenkokemattomuutta alleviivaa, että NBA:n komissaari Adam Silver on Wembanyaman takia erikseen muistuttanut joukkueita vaalimaan ryhtiään ja vannonut liigan pitävän joukkueiden otteita tarkasti silmällä.

Yhdeksi näistä tarkoituksellisesti alisuorittavista organisaatioista on arveltu Utah Jazzia, mutta tulikuuma Lauri Markkanen on hyvää vauhtia johtamassa sitä tarpeettoman hyvään kauteen – ellei häntä kaupata jälleen eteenpäin.