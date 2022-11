Gareth Southgate väitti, että kaltoin kohdellut siirtotyöläiset haluavat yksimielisesti, että ”jalkapallo tulee Qatariin”.

Englannin miesten jalkapallomaajoukkueen viime vuosien menestykseen johdattanut päävalmentaja Gareth Southgate on saanut kritiikkiä ihmisoikeusjärjestöiltä Qatariin liittyvistä lausunnoistaan. Asiasta kertoo brittilehti The Guardian.

Puheet koskivat jalkapallon MM-kisojen stadioneita rakentaneiden ja ihmisoikeusrikkomusten uhreiksi joutuneiden siirtotyöläisten suhtautumista kisoihin.

Southgate sanoi hiljattain yhdysvaltalais­kanava CNN:n haastattelussa, että MM-kisojen järjestämisessä Qatarissa ei pitäisi olla mitään kyseenalaista, vaikka kisojen valmisteluissa on ollut paljon ihmisoikeusongelmia.

”Olen ollut Qatarissa useita kertoja ja tavannut siellä paljon työntekijöitä. He ovat yksimielisiä yhdessä asiassa, että he haluavat turnauksen tapahtuvan, ja he haluavat sitä sen takia, että he rakastavat jalkapalloa. He haluavat, että jalkapallo tulee Qatariin”, Southgate sanoi CNN:lle.

The Guardianin mukaan ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch kyseenalaisti Southgaten lausunnot, koska järjestön mukaan Qatarin rakennustyömailla kuolleiden, loukkaantuneiden tai palkanmaksussa vedätettyjen siirtotyöläisten perheet ovat sanoneet, että heidän lapsensa kärsivät nälkää ja perheen toimeentulon hankkijat ovat kuolleet Qatarissa.

Amnesty International puolestaan sanoi, että vaikka monet siirtotyöläiset ovat jalkapallonfaneja, heidän enemmistölleen on tärkeämpää, että heidän oikeuksiaan puolustetaan täydellisesti ja he saavat palkkansa asiallisesti.

Human Rights Watchista todettiin myös, että siirtotyöläiset eivät voi ilmaista vapaasti mielipiteitään esimerkiksi työpaikan menettämisen pelossa. Järjestön mukaan Southgaten ja hänen työnantajansa Englannin jalkapalloliiton pitäisi tietää tämä.

Siirtotyöläisten oikeudet Qatarissa ovat olleet esillä toistuvasti sen jälkeen, kun MM-kisat myönnettiin maalle vuonna 2010.