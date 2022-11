Käsivirheet ja niiden tulkinta kuumentavat monesti tunteita, sillä rangaistuspotkutuomio voi ratkaista jopa maailmanmestaruuden.

Pelaaja liukuu rangaistusalueella estääkseen syötön, ja pallo osuu hänen käteensä. Rangaistuspotku vai ei?

Puolustava pelaaja ryntää laukaisun tielle, ja pallo kimpoaa pelaajan omasta jalasta vartalon sivulle levitettyyn käsivarteen. Viedäänkö pallo pilkulle?

Rangaistuspotku on jalkapallo-ottelun jännittävin yksittäinen hetki, joka monesti nousee ratkaisevaan osaan lopputuloksen kannalta. Siksi myös rangaistuspotkutuomiot nousevat keskusteluun viikosta toiseen.

Vuoden 2018 Venäjän MM-kisoissa tuomittiin ennätykselliset 29 rangaistuspotkua, ja tuomiot jakavat mielipiteitä varmuudella myös pian alkavassa Qatarin MM-turnauksessa.

Erityisen paljon epätietoisuutta ja vääriä tulkintoja liittyy käsivirheisiin, virheen määritelmään ja seurauksiin.

Paras tapa ymmärtää käsivirhesäännön eri puolet on käydä asia läpi virallisen koulutusmateriaalin avulla. International Football Association Board eli Ifab on jalkapallon säännöistä päättävä kansainvälinen elin, ja sen erotuomarikoulutuksessa käyttämien videoiden avulla käsivirhesääntö selkiytyy uudella tavalla.

Videoiden ja käsivirhesäännön tulkintoja avaa Palloliiton eteläisen alueen erotuomariasiantuntija Antti Munukka, joka toimii erotuomareiden kouluttajana ja viheltää Veikkausliigan otteluita.

Tarkoituksellinen kädellä pelaaminen

Tämä on säännön ehdottomasti selvin kohta. Palloon koskeminen käsin on kenttäpelaajilta kielletty, joten kaikki tahallinen käsillä pelaaminen on rike.

”Aina kun vihelletään käsivirhe laukauksesta maalia kohti, rangaistuksena on keltainen kortti”, Munukka kertoo.

Pelaaja tekee itsestään epäluonnollisesti isomman

Jos pelaajan kädet ovat selvästi irti vartalosta ja pallo osuu hänen käteensä tai käsivarteensa, pallo viedään yleensä rangaistuspilkulle. Kuulostaa yksinkertaiselta, muttei aina sitä ole. Avainsana säännössä on epäluonnollinen.

Monesti kiistanalaisimmat rangaistuspotkutuomiot (vihellykset tai viheltämättä jättämiset) liittyvät luonnolliseen peliasentoon. Syykin on selvä: luonnollinen peliasento vaatii tulkintaa. Miten paljon kädet saavat olla irti vartalosta tai miten korkealla, jotta asento on luonnollinen? Käden nostaminen pään yläpuolelle aiheuttaa lähes aina rangaistuspotkun, jos pallo osuu käteen.

”Missä vaiheessa käsien asento muuttuu käsivirheeksi?” Munukka kysyy ja nostaa käsivarsiaan vähitellen vartalon sivulta ylöspäin.

Alla olevista videoista ensimmäinen käsivirhe johtaa rangaistuspotkuun, toinen ei. Ensimmäisessä puolustavan pelaajan asento on tulkittu epäluonnolliseksi, toisessa luonnolliseksi.

Tuomioon vaikuttaa myös se, onko pallon lentorata ennakoitavissa vai ei. Yllättävä kimmoke kanssapelaajista antaa hieman enemmän anteeksi kuin suora osuma.

Sillä ei sen sijaan ole merkitystä, kimpoaako pallo pelaajan itsensä jostain muusta ruumiinosasta käteen.

”Jos pelaaja tekee itsestään epäluonnollisesti isomman, tilanteesta tulee tuomita rangaistuspotku”, Munukka korjaa yhden yleisimmän harhaluulon.

Alla olevista videoista ensimmäisestä ei tule rangaistuspotkua, toisesta tulee. Käden asento ja etäisyys vartalosta on ratkaisevassa asemassa.

Entä liukuminen? Siinä kädellä otetaan yleensä tukea maasta. Jotkut tilanteet ovat Ifabin koulutusvideoiden mukaan rikkeitä, toiset eivät.

”Liukumiset ovat monesti todella hankalia. Jos käsi on vartalon tukena, se on ok. Sitten jossain kauempana vartalosta ei ole enää ok.”

Alla olevista videoista ensimmäisessä käden asento on tulkittu luonnolliseksi, toinen ei.

Maalin teko kädellä tai heti käsivirheen jälkeen

Tämäkin sääntö unohtuu toisinaan, vaikka sääntö on nykymuodossa varsin selvä. Jos pallo osuu pelaajan omaan käteen esimerkiksi puskun jälkeen ja menee maaliin, osuma hylätään käsivirheen vuoksi. Samoin silloin, jos pallo osuu pelaajan käteen esimerkiksi haltuunotossa, ja hän laukoo pallon välittömästi maaliin.

Jos tahattoman käsivirheen jälkeen pelaaja ohittaa vielä esimerkiksi yhden puolustajan ja laukoo pallon vasta sitten maaliin, osuma ei syntynyt välittömästi käsivirheen jälkeen ja maali hyväksytään.

Nykysäännöistä on poistettu kohta, jossa joukkuetoverin tahaton käsivirhe johtaisi maalin hylkäämiseen.

Alla olevista videoista ensimmäisessä maali syntyy välittömästi käsivirheen jälkeen ja se hylätään, toisessa käsivirhe edeltää maalia muttei tapahdu välittömästi sitä ennen.

Kimpoaminen ja kontrolloitu pelaaminen

Kontrolloitu pelaaminen on Munukan mukaan yksi Palloliiton erotuomarikoulutuksissa käytetyistä nyrkkisäännöistä.

Ajatus on, että jos pelaaja potkaisee tai puskee palloa kontrolloidusti, mutta se osuu häntä tai joukkuetoveria käteen, tilanteesta ei vihelletä rikettä. Käden asennolla ei ole tilanteessa merkitystä.

Molemmissa videoissa peli jatkuu eikä käsivirhettä vihelletä, koska pelaaja pelaa kontrolloidusti palloa ja osuu tahattomasti omaan käteensä.

Sen sijaan pieni hipaisu palloon ei täytä kontrolloidun suorituksen määritelmää. Näin ollen esimerkiksi pään kurottamisen palloon niin, että pallo osuu hipaisun jälkeen omaan käteen, pitäisi aiheuttaa rangaistuspotku.

Niin, ja sitten on tietysti vielä videotuomarijärjestelmän (var) rooli. Munukan kanssa läpikäydyssä koulutusmateriaalissa on lukuisia kohtia, joissa todetaan, miten tilanne olisi pitänyt tuomita, mutta samassa yhteydessä on kommentti, ettei tilanne vaadi var-tuomarin puuttumista, vaikka tuomio kentällä olisi eri.

On siis olemassa tilanteita, joissa vastakkaisille päätöksille löytyy perusteita. Näin ollen var ei puutu tilanteeseen, koska ei ole tapahtunut selvää virhettä.

”Jos erotuomarin ratkaisu on tarpeeksi oikein, var ei puutu.”

Loppujen lopuksi moni tilanne määräytyy siis edelleen kentällä olevan erotuomarin näkemyksen mukaan. Vaikka selvät virheet saadaan videoiden avulla karsittua, takaa inhimillinen tekijä sen, että puhetta tuomioista riittää myös tulevien viikkojen aikana.

