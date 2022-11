Kuusi vuotta sitten Jamil Elon elämään kuuluivat päihteet ja vaikea ylipaino. Nyt hän treenaa viisi tuntia päivässä ja haaveilee ammattinyrkkeilyn Euroopan mestaruudesta.

Keskellä yötä Jamil Elo lähetti viestin. Hetki sitten hän oli makoillut patjalla silloisen tyttöystävänsä äidin asunnon lattialla ja katsellut nyrkkeilyä puhelimesta.

Sen jälkeen hän oli noussut patjalta ja kävellyt kylpyhuoneen vaa’alle. Painoa oli 112 kiloa.

178-senttiselle ei-urheilulliselle ihmiselle kyseessä on vaikea ylipaino.

”Masennuin kovasti. Tiesin olevani ylipainoinen, mutten uskonut painavani niin paljon.”

Hetken mielijohteesta Elo etsi netistä nyrkkeilysalin yhteystiedot ja lähetti viestin helsinkiläisen Ringside Gymin valmentaja Pekka Mäelle.

”Hei, olen 20-vuotias, minulla ei ole juuri mitään nyrkkeilykokemusta, mutta haluaisin tulla nyrkkeilijäksi. Millaisia mahdollisuuksia minulla olisi opetella nyrkkeilyä?”

Vastaus tuli heti. Siinä kehotettiin tulemaan kokeilemaan harjoituksia maanantaina.

Kun Elo lähetti viestin, hänellä ei ollut minkäänlaista urheilutaustaa. Hän poltti tupakkaa ja pilveä, joi alkoholia, pyöri kaiket illat kaverien kanssa ulkona tekemässä hölmöyksiä, söi roskaruokaa ja unirytmit olivat mitä sattuivat.

Nyt, kuusi vuotta myöhemmin, Elo on ammattinyrkkeilijä 69-kiloisten sarjassa.

Jamil Elo on otellut ammattilaisena kolmesti.

Nyrkkeilysalille meneminen jännitti, mutta iskuja pelottavampaa oli ajatus vaatteiden vaihtamisesta pukuhuoneessa.

”En ollut yhtään itsevarma, pelotti katsoa kehoani peilistä. En ollut nähnyt itseäni ilman paitaa moneen vuoteen.”

Oman pään sisällä pelko oli todellinen, mutta osoittautui turhaksi. Nyrkkeilysalilla kukaan ei nauranut Elolle tai sanonut mitään tämän painosta.

”Amin Asikainen veti treenit, hän oli tosi kiva, antoi aikaa ja kaikki meni hyvin. Edis Tatli oli siellä sparraamassa. Mietin, että onpa siistiä, että EM-mestari sparraa täällä.”

Elo tuli salille uudelleen ja uudelleen. Itsevarmuus kasvoi päivä päivältä.

”Nyrkkeilypiireissä on kovia miehiä, mutta kun he näkivät, että tulen joka päivä ja yritän, he olivat minulle tosi mukavia.”

” ”Mageeta, että vahva ja kova äijä on samalla niin pehmeä ja kohtelias.”

Mutta miksi juuri ammattinyrkkeily? Elo asui lapsena Britanniassa, jossa hänen vanhemmillaan oli ravintola.

Kerran isä nykäisi seitsemänvuotiasta poikaansa hihasta. Kadulla ravintolan ohi kulki nyrkkeilytähti Chris Eubank.

”Isä sanoi, että mennään juttelemaan, hän on huippunyrkkeilijä. Menimme moikkaamaan ja se jäi mieleen. Hän pukeutui siististi ja puhui ystävällisesti. Mageeta, että vahva ja kova äijä on samalla niin pehmeä ja kohtelias. Minulla on yhä hänen nimikirjoitus tallessa.”

Nyrkkeilylegenda Chris Eubankin nimikirjoitus on aarre lapsuudesta.

Elolla on Suomen ja Britannian kansalaisuus. Elon äiti muutti nuorena Lontooseen ja tapasi siellä Elon isän. Parille tuli ero, ja äiti muutti takaisin Suomeen.

”Isä tuli tänne saadakseen äidin takaisin. Äiti tuli raskaaksi, ja syntymäni jälkeen muutimme takaisin Britanniaan.”

Kun Elo oli kymmenen, vanhemmat erosivat uudelleen. Hän, isoveli ja äiti muuttivat Suomeen.

”Isä oli huumeaddikti ja uhkapeluri. Äiti jätti hänet, kun hän pelasi perheen rahoja ja käytti huumeita äidin selän takana.”

” ”Äiti on ollut suuri tuki nyrkkeilyurallani ja elämässäni.”

Elolla on kuitenkin hyvät välit isänsä kanssa. Hän on viettänyt paljon aikaa Britanniassa ja on yhteydessä isäänsä viikoittain.

”Isä on hyvä mies, hänellä vain oli tuolloin ongelmia, jotka hän koitti ratkaista väärällä tavalla. Välillä ihmisillä on vaikeuksia, mutta onneksi kaikesta voi selviytyä.”

Suomessa äidin aika meni kuskatessa Elon urheilullista isoveljeä jalkapallo- ja koripalloharjoituksiin sekä peleihin. Elon osaksi jäi olla ei-liikunnallinen lapsi.

”Jamil tykkää vain syödä ja katsoa leffoja. Minulle asetettiin sellainen rooli.”

Elo kertoi 13-vuotiaana toiveestaan päästä nyrkkeilemään. Äiti vei hänet potkunyrkkeilemään, mutta se ei tuottanut tulosta, ja parin kerran jälkeen harrastusinto loppui.

”En tykännyt yhtään potkia, halusin vain nyrkkeillä. Ei se äidin vika ollut, hän ei tiennyt mitään nyrkkeilyseuroja, mutta hän kuitenkin yritti. Äiti on ollut suuri tuki nyrkkeilyurallani ja elämässäni.”

Jamil Elo Ringside Gym -nyrkkeilysalilla Helsingin Pitäjänmäessä.

Koulussa Eloa kiusattiin ylipainon takia, sanottiin vitun läskiksi. Kun Elo oli 13-vuotias, eräs henkilö otti hänet kiusaamisensa kohteeksi Facebookissa. Ne kaveritkin, joita hänellä oli, huomauttelivat ja naureskelivat, että oletpas sinä taas kasvanut.

Myös perhe kommentoi Elon painoa varmasti hyvää tarkoittaen, mutta silti sävyyn, joka ei auttanut: Pitää laihduttaa, lopeta syöminen, sinulla on iso vatsa.

”Rupesin vain syömään enemmän. Ei sellaiset kommentit ole kivoja, kyllä ylipainoinen tietää olevansa ylipainoinen. Jos siihen haluaa neuvoja, niin kysyy sitten, ei painosta tarvitse koko ajan huomautella.”

Mutta palataan nyrkkeilysalille.

Kun painoa oli tippunut 13 kiloa, Elo kysyi valmentaja Pekka Mäeltä, voisiko hän otella raskaassa sarjassa.

”Pekka nauroi ja sanoi: ei ikinä. Sitten, kun olet 75-kiloinen, voit otella.”

Nyrkkeily toi elämään tavoitteen, jota kohti mennä.

Puoli vuotta sen jälkeen, kun Elo oli tullut kokeilutreeneihin, hän oli vaadittavassa kunnossa. Painoa oli tippunut lähes 40 kiloa. Terveelliseksi painonpudotusta ei tosin voi väittää.

”Tarkkailin kaloreita, söin 750–800 kaloria päivässä, neljän tunnin aikaikkunan sisällä.”

Niin kutsuttu pätkäpaasto toimi Elon kohdalla. Aikaikkunaa hän pitää ihan hyvänä, mutta ei suosittele yhtä nopeaa painonpudotusta kenellekään.

”En suosittele sitä, että syö 800 kaloria ja treenaa kaksi kertaa päivässä. Siitä tulee vähän väsynyt olo.”

” ”Olen niin paljon velkaa nyrkkeilylle, se on tehnyt minusta komean ja kauniin, olen saanut ihan uuden elämän.”

Alkuun Elo otteli 20 amatöörinyrkkeilyottelua, parhaimpana saavutuksenaan maajoukkue-edustus ja Tammer -turnaushopea. Sen jälkeen hän siirtyi ammattilaiseksi. Elon mukaan amatööri- ja ammattinyrkkeily ovat kaksi täysin eri lajia, vähän niin kuin pitkän matkan juoksu ja sprintit.

Hän tiesi heti lajin aloitettuaan tahtovansa ammattilaiseksi.

”Ammattilaisena on enemmän showta, on kehääntulobiisi ja oma otteluasu. Amatöörinä tuntui kun olisin ollut koulupoika, oli pakko käyttää tiettyjä vaatteita. Ammattilaisena pystyn olemaan oma itseni.”

Tällä hetkellä Elo viimeistelee merkonomin opintojaan ja tekee keikkatöitä tarjoilijana, muu aika menee treenatessa. Päivässä hän harjoittelee viisi tuntia. Elo haaveilee Euroopan mestaruudesta ja kovista otteluista ulkomailla. Ja tietenkin voitoista.

Peiliin katsominen ei enää pelota Jamil Eloa.

Kuuden vuoden takaiseen verrattuna elämä on muuttunut totaalisesti. Nyrkkeily ja painon pudottaminen ovat tuoneet Elolle lisää itsevarmuutta.

”Olen niin paljon velkaa nyrkkeilylle, se on tehnyt minusta komean ja kauniin, olen saanut ihan uuden elämän. Aiemmin vain tuhlasin aikaa, en tehnyt mitään positiivista.”

Ulkopuolisten suhtautuminenkin on muuttunut. On niitä, joille elämänmuutos on ollut järkytys ja jotka ovat katkaisseet välit Eloon kokonaan. Mutta enemmän Elosta tuntuu kuitenkin siltä, että hänet otetaan nyt tosissaan. Naisilta saa enemmän huomiota ja työpaikan saaminenkin tuntuu helpommalta.

” ”Valmentaja haluaa ottelijan turvalliseen sarjaan, ei se ole läskipuhetta, vaan kyse on sovitusta asiasta, johon molemmat ovat sitoutuneet.”

”Moni kunnioittaa minua nyt enemmän. Miksi en saanut sellaista kohtelua silloin, kun olin läski?”

Vaikka kilot ovat karisseet, ylipaino kummittelee yhä mukana.

”Tarkkailen painoa ihan liikaa, pelkään, että se nousee. Heti kun syön vähän suklaata tai käyn buffetissa, tuntuu huonolta. Kun pidän lomaa treeneistä, pelkään että kasvan taas.”

Nyrkkeily on painoluokkalaji. Se voi altistaa syömiseen liittyville ongelmille. Elo ei kuitenkaan koe asiaa vaarallisena, sillä painosarja on ihan eri asia kuin ulkonäköön liittyvä kommentointi.

”Valmentaja haluaa ottelijan turvalliseen sarjaan, ei se ole läskipuhetta, vaan kyse on sovitusta asiasta, johon molemmat ovat sitoutuneet.”