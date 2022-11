Miekkailija Niko Vuorisen kausi päättyi kesällä tilanteeseen, jossa hän ei enää tiennyt, jatkuuko ura vai ei.

Suomen yleisen heikentyneen taloustilanteen vuoksi miekkailu-uran jatkon rahoitus oli epävarmaa. Inflaation myötä Vuorisen kulut kasvoivat ja rahoitus kutistui.

Koronapandemian takia Vuorisen aiemmat sponsorit eivät pystyneet enää jatkamaan yhteistyötä.

”Tulevaisuudelle ei ollut taetta”, Budapestissä asuva ja harjoitteleva Vuorinen sanoo HS:lle.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta Suomen paras miekkailija ei halunnut antaa periksi. Vuorinen miekkaili maaliskuussa Suomen miekkailuhistorian parhaan miesten tuloksen, pronssia gp-kisassa.

Miekkailussa kansainvälisiä isoja gp-kisoja on vain kolme kertaa vuodessa.

”Ironisesti olin urani parhaassa urheilullisessa tilanteessa ja taloudellisesti suhteellisesti heikoimmassa tilanteessa”, Vuorinen sanoo.

” ”Alkoi näyttää pahasti siltä, että rahoitus ei ehkä järjesty lainkaan ja ura voisi jopa loppua.”

VuorineN yritti järjestellä itselleen töitä. Hän työskenteli alkusyksystä Unkarista etänä ammatilliseen oppilaitokseen Suomessa. Vuorinen on valmistunut maisteriksi teoreettisesta filosofiasta, ja hänellä on myös opettajan paperit.

”Työ oli sinänsä kiinnostavaa ja hauskaa, mutta käytännössä se olisi vaatinut merkittävästi enemmän työtunteja jatkossa, jotta sillä olisi voinut kattaa kasvaneet urheilun kulut. Se ei ollut realistinen yhdistelmä täyspäiväisen urheilun kanssa, etenkään Unkarista.”

”Alkoi näyttää pahasti siltä, että rahoitus ei ehkä järjesty lainkaan ja ura voisi jopa loppua”, Vuorinen sanoo.

Käänne parempaan löytyi yllättäen lähempää kuin Vuorinen luulikaan.

Vuorinen oli valitellut asiaa fysiikkavalmentajalleen ja fysioterapeutilleen Pirpa Takille, joka oli laajentamassa yritystään Pirpavitaa Suomessa ja Arabiemiraatteihin. Takki oli mukana projektissa, joka tähtäsi Lähi-idän suurimman tennisklubin avaamiseen Dubaissa.

Hubb Tennis -niminen klubi avattiin lokakuussa. Takki kertoi suomalaismiekkailijan ongelmallisesta tilanteesta tennisklubin johdolle.

Takki muisti, että Vuorinen oli aiemmin tuonut Helsinkiin maailman parhaita miekkailijoita näytösotteluihin Kampin Glo-hotelliin. Sen pohjalta Takki pyysi Vuorista suunnittelemaan miekkailukilpailua Dubain tennisklubille.

Vuorinen loi uudenlaisen konseptin, Epee X Dubain, joka kokoaa kahdeksan maailman kalpamiekkailun huippua kisaamaan kansainvälisessä joukkueottelussa. Kaikki osallistujat ovat vähintään maailmancupin mitalisteja.

Niko Vuorinen on tyytyväinen saatuaan rahoituksen miekkailu-uransa jatkamiseen.

Uutta on myös se, että ensi kertaa yleisöllä on mahdollisuus äänestää joukkueiden kokoonpanosta nettisivujen kautta ennen helmikuussa 2023 käytävää ottelua.

Kuinka hyvin yleisö tuntee miekkailijoita?

”Laajalla skaalalla suuri yleisö ei tunne, mutta lajia seuraavat ja miekkailupiirit tietävät. Tapahtumassa nähdään ensimmäinen interaktiivinen miekkailuturnaus. Hyvin mahdollisesti tiedossa on yksi seuratuimmista miekkailutapahtumista. Olympia- ja MM-mitalisteja on jo kiinnitetty tapahtumaan”, Vuorinen sanoo.

Ottelun juontaa tšekkiläinen Jiří Beran, joka on moninkertainen arvokisamitalisti ja maajoukkueen pitkäaikainen kapteeni.

Vuorisen ideasta selvästi pidettiin. Eräänä lokakuisena tiistaina hän sai Takilta pyynnön saapua seuraavaksi viikonlopuksi Dubaihin, jossa kisakonsepti hyväksyttiin.

Vuorinen ja Takki sitoivat sen osaksi suomalaisyrityksille tarkoitettua vienninedistämis- ja verkostoitumisohjelmaa ”Rajattomien bisnesmahdollisuuksien Arabiemiraatit 2023 (RBMA 2023)”.

Konseptin hyväksyminen oli Vuoriselle onnenpotku. Hänet nimitettiin RBMA 2023 -hankkeen koordinaattoriksi. Sillä hän rahoittaa miekkailuaan toukokuussa 2023 alkavaan olympiakarsintakauteen.

”Tietyssä mielessä perinteisten rahoitukseen liittyvien turvaverkkojen pettäminen oli lopulta positiivinen juttu, joka johti ennenkuulumattomien mahdollisuuksien pariin ja pakotti kehittämään uutta”, Vuorinen sanoo.

” ”Kokisin, ettei kannata määritellä itseään kovin tiukasti. On sitä, mitä tekee. Oli pakko keksiä jotain uutta.”

Kuinka isosta taloudellisesta tuesta kyse on sinun kohdallasi?

”Teen työtä tapahtuman eteen. Riittävää on se, että saisin maksettua valmentajan ja omat kuluni. En odota rikastuvani. Sinänsä on hullua, että on mentävä Lähi-itään asti, jotta voin varmistaa urani jatkon, joskin suomalaisen yrityksen alaisuudessa. Toisaalta olen aina mennyt omia polkujani ja tykännyt ajatella laatikon ulkopuolelta.”

Helmikuun tapahtuman tähtäimessä ovat suomalaisyritykset, joilla ei vielä ole toimintaa tai maahantuontia Arabiemiraateissa.

”Kun Euroopan taloustilanne heikkenee ja Suomi on ajautumassa todella hankalaan tilanteeseen taloudellisesti, heijastuu se myös suomalaisten yritysten toimintaan. Arabiemiraateissa sen sijaan on kasvava ja todella yritysmyönteinen markkina”, Vuorinen sanoo.

Hän korostaa, ettei RBMA 2023 ole pelkkä huipputason olympiamiekkailulla maustettu seminaari- ja verkostoitumisviikonloppu. Tennisklubi tarjoaa tilat miekkailuottelulle.

”Meillä on poikkeuksellisen hyvät suhteet jotakuinkin kaikkiin paikallisiin toimijoihin yritys- ja hallintopuolelta. Tarjoamme osallistuville yrityksille mahdollisuuden keskustella etukäteen tarpeistaan paikallisen konsultin kanssa, minkä jälkeen järjestämme tapaamisen paikallisten toimijoiden kanssa Dubaissa.”

Millaisia yrityksiä toivotte mukaan?

”Laajentumishaluisia yrityksiä, jotka haluavat osansa kasvavista markkinoista vakaassa yhteiskunnassa. Esimerkiksi suomalainen ict-osaaminen, ruoka, koulutus, ’cleantech’ ja hyvinvointi ovat potentiaalisia sektoreita. Uskon, että yleisesti ottaen tämä on Suomen kansantaloutta hyödyttävä juttu. Mahdollisuus, jota ei ihan hevillä muualta löydä”, Vuorinen sanoo.

Kävikö yllättäen nyt niin, että filosofista tuleekin liikemies?

”Kokisin, ettei kannata määritellä itseään kovin tiukasti. On sitä, mitä tekee. Oli pakko keksiä jotain uutta.”