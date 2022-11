Euroopan-kiertueen merkittävä uudistus on vakiopelaajille maksettava eräänlainen takuutienesti.

Vaikka kausi golfin miesten Euroopan-kiertueella on kesken, jo nyt on tiedossa, että siellä pelaavat suomalaiset, Mikko Korhonen, Tapio Pulkkanen, Kalle Samooja ja Sami Välimäki, aloittavat aikanaan uuden kauden erikoisessa ja ennen kokemattomassa tilanteessa.

Ennen ensimmäistäkään lyöntiä he ovat käytännössä varmistaneet 150 000 dollarin (noin 153 000 euroa) tulot nykyisin sponsorinimeä DP World Tour käyttävältä kiertueelta.

Tällainen eräänlainen takuutienesti vähintään 15 kilpailua pelaaville oli merkittävin uudistus, jonka kiertue julkisti torstaina ensi kauden kilpailukalenterin julkaisemisen yhteydessä.

Summa maksetaan niille pelaajille, joilla on kategorioitten 1–17 pelioikeus. Kyse on siis käytännössä kaikista kiertueen vakiopelaajista. Tämä koskee myös karsintojen kautta pelioikeuden hankkivia pelaajia.

Tällä menettelyllä Euroopan-kiertue peesaa maailman kovatasoisinta miesten ammattilaiskiertuetta PGA-touria. Se ilmoitti elokuussa maksavansa ensi kaudella vastaavan minimipalkkion, joka on puoli miljoonaa dollaria.

Nämä takuutienestit on jo nähty välillisinä seurauksina siitä, että alkukesällä toimintansa aloittanut Saudi-Arabian rahoittama LIV-kiertue on aiheuttanut kosolti kohua, hämmennystä ja porua miesten ammattilaisgolfissa.

Lue lisää: "Vastaavaa ei ole nähty" – Saudi-Arabian maineenpuhdistusoperaatiossa on varaa maksaa jättipalkkioita myös surkeista golf-suorituksista

Amerikkalaisvetoinen PGA-kiertue on menettänyt useita nimekkäitä pelaajia jopa satojen miljoonien dollareiden sopimuspalkkioita ja hurjia palkintorahojakin maksavalle LIV:lle

Vastatoimena PGA-kiertue on nostanut kilpailujensa palkintopotteja, ja samaan pyrkii pienemmässä mittakaavassa Euroopan-kiertue.

Jo kolmen viikon päästä alkavalla uudella kaudella Euroopan-kiertueella on jaossa ennätykselliset 144 miljoonaa dollaria palkintorahaa pois lukien neljä major-kilpailua ja yksi WGC-sarja kilpailu, joissa on kussakin on jaossa vähintään 15 miljoonaa dollaria.

Tuon 150 000 dollarin takuutienestin päälle täytyy kuitenkin tienata satojatuhansia dollareita varsinaista palkintorahaa uusiakseen pelioikeuden rankingin kautta.

Suomalaisista Pulkkanen on tienannut tällä kaudella tähän mennessä noin 578 000 euroa palkintorahaa ja Samooja noin 542 000 euroa.

Heidän kautensa jatkuu vielä ainakin ensi viikolla Etelä-Afrikassa pelattavassa kilpailussa, jossa on jaossa kuusi miljoonaa dollaria.

Kummallakin on vielä mahdollisuus nousta kiertueen rankingissa 50 parhaan joukkoon (nyt sijat 51 ja 58) ja päästä Dubain finaaliin, jossa palkintopotti on kymmenen miljoonaa dollaria.

Korhosen tienestit tällä kaudella ovat pyöristettynä 451 000 euroa ja Välimäen 418 000 euroa.