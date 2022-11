Tampereella jaetaan neljä pistettä, joilla voi olla kohtalokkaan suuri merkitys Columbukselle.

Tampere

Jokainen pelaaja on käynyt vuorollaan sanomassa, että Tampereen kahdessa jääkiekon NHL-ottelussa on nostettu neljä pistettä tarjottimelle.

Kiekkoliiga NHL on täydessä vauhdissa, ja Colorado ja Columbus rantautuivat Suomeen vajaaksi viikoksi.

Neljä pistettä on niin paljon, että ne nostaisivat Coloradon hätyyttelemään oman divisioonansa kärkipaikkoja. Potti on sen verran tuntuva, että se hinaisi Columbuksen ylös liigan kellarihuoneesta.

Columbuksella on omat ongelmansa kadonneen itseluottamuksen myötä, mutta helppoa ei ole hallitsevalla Stanley Cup -mestarillakaan Avalanchella.

Tarkasti NHL:ää seuraavat fanit ja media odottavat Coloradolta enemmän. Neljä tappiota Suomeen tultaessa oli vähän liikaa, kun takana oli vasta yhdeksän ottelua.

”Yhtenä päivänä olemme erittäin hyviä hyökkäyspäässä, toisena onnistuu puolustaminen. Kun saamme yhden asian hoidettua, pulpahtaa toinen esille”, Coloradon päävalmentaja Jared Berdnar sanoo Nokia-areenassa.

Bednar tähdentää, ettei ole mikään selitys, mutta heillä ei ole ollut kovin monta päivää aikaa olla yhdessä ja harjoitella jäällä ennen Tampereelle tuloa.

On joukkueessa muitakin huolia.

Kapteeni Gabriel Landeskog puuttuu Coloradon kokoonpanosta Hän toipuu loukkaantumisesta ja leikkauksesta. Vaatimattomaan menestykseen sillä on keskisuuri merkitys.

Puolustaja Cale Makar, maailman paras pakki, ei ole yltänyt omalle tasolleen. Sillä alkaa olla tornitalon korkuinen vaikutus.

”Calelle on ihan selvää, että hän haluaa mennä joka päivä jäälle ja löytää rytminsä. Hän on niin taitava pelaaja, etten ole ollenkaan huolissani”, Bednar sanoo.

”Jotkut vain tarvitsevat enemmän aikaa saadakseen energiat kohdilleen.”

Cale Makar, 24, sijoittui viime kaudella puolustajien vertailussa NHL:n pistepörssissä kakkoseksi Nashvillen Roman Josin jälkeen.

Patrik Laine yrittää johdattaa Columbuksen voittoon oman kotiyleisönsä edessä.

Kokonaistilastossa Makar kipusi harvinaisen ylös, 21:nneksi. Tämän kauden alussa hän oli maaleitta Tampereelle tullessaan, ja sijoitus vaatimaton 125. Tehot olivat 0+8.

Makar pyörittää Coloradon ylivoimaa siniviivalla, luistelee upeasti, nousee mielellään ylös ja osaa viimeistellä. Maalintekotaidosta kertovat parhaiten viime talven 28 osumaa.

Coloradon mestaruustaipaleella Makar oli joukkueen tärkeimpiä pelaajia. Valinta pudotuspelien arvokkaimmaksi ja Conn Smythe -palkinnon saajaksi osui oikeaan.

”Hän on kaveri, joka tykkää pelata, harjoitella ja pelata. Hän haluaa koko ajan kehittää peliään, eikä siihen ole ollut aikaa”, Bednar erittelee.

Colorado varasi Makarin NHL:ään kesällä 2017. Kesän tilaisuuden suurimmat helmet löytyivät sijoilta kolme ja neljä.

Ykkösenä mennyt Sveitsin Nico Hischier on hyvä pelaaja, jolla on roolia New Jerseyssä. Kakkosena mennyt, ja nykyään Vegasia edustava Nolan Patrick, on pelkkä keskitason taapertaja.

Kolmas vuoro osui Dallasille. Puolustaja Miro Heiskanen suuntasi Starsiin, ja kuuluu sarjan alakerran parhaimmistoon. Makar sai numeron neljä.

Myös Vancouver onnistui, kun he löysivät Elias Petterssonin. Seura on vain niin surkea, ettei Petterssonin tähti pääse loistamaan niin kirkkaana kuin voisi parhaimmillaan olla mahdollista.

Tampereen kaksi runkosarjaottelua ovat hyvin pieni otos 82 ottelun kaudessa, mutta yllättävän suuri merkitys kohdistuu juuri näihin kamppailuihin.

Varsinkin, jos Patrik Laineen edustama Columbus menettää molemmat pisteet, naulautuu seura vahvoilla pulteilla NHL:n viimeiseksi.

Columbuksen tähtiin kuuluva tšekkihyökkääjä Jakub Voráček kuvasi osuvasti joukkueen kauden aloitusta.

”Kun aloitat kauden kolmella voitolla ja seitsemällä tappiolla, on kyse kaikesta muusta kuin onnesta. Olemme haparoineet koko joukkue. Ei ole kyse vain maalivahdeista, vaan kaikista, puolustajista hyökkääjiin.”

Columbuksella oli karmea vierastappio 1–7 viimeisessä ottelussa ennen Suomen-koneeseen hyppäämistä. Tuosta joukkueen täytyy ainakin parantaa.

Colorado on niin laadukas ryhmä pelaajia, että mestarien kompuroinnilla ei ole kohtalokkaita seurauksia marraskuun alussa.