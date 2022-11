Kerttu ja Iivo Niskanen ovat jo Lapissa harjoittelemassa. He ovat yleensä aloittaneet kilpailukautensa Oloksen Tykkikisoissa.

Iivo Niskanen ei kilpaile Suomen cupin avauksessa vaan on jo Muonion Oloksella, missä hän on yleensä aloittanut kilpailukautensa.

Hiihdon kotimainen kilpailukausi käynnistyy viikonloppuna jokavuotiseen tapaan Suomen cupin kilpailuilla Sotkamon Vuokatissa.

Perinteisiin on kuulunut myös se, että Suomen kovimmat hiihtäjät jättävät yleensä Vuokatin avauksen väliin.

Tällä kertaa ilmoittautuneiden listalta löytyy jopa normaalia vähemmän maajoukkuehiihtäjiä.

A-maajoukkueen hiihtäjistä lauantain sprinttiin (v) ovat ilmoittautuneet vain Jasmin Kähärä, Katri Lylynperä, Anne Kyllönen, Jasmi Joensuu ja Perttu Hyvärinen. Heistä Lylynperä kertoi perjantaina Instagramissa kilpailevansa vain sunnuntain viestissä.

Suomen cupissa alkaa 12. kausi, ja Vuokatin avaus on aina sijoittunut monien maajoukkuehiihtäjien kalenterissa hankalaan paikkaan, sillä se on varsin pian huolellista palautumista vaativan lokakuun korkean paikan leirin jälkeen.

Tälläkin kertaa Val Senalesin jäätikköleirille osallistui vain osa maajoukkueesta. Siitä porukasta Vuokattiin on ilmoittautunut vain ahkerana kilpailijana tunnettu Anne Kyllönen.

Maajoukkueen ensilumen leiri Muonion Oloksella alkaa virallisesti tiistaina 8. marraskuuta ja kestää 17:nteen marraskuuta asti.

Esimerkiksi Iivo ja Kerttu Niskanen ovat jo Oloksella harjoittelemassa. He ja Krista Pärmäkoski ovat yleensä aloittaneet kilpailukautensa kansainvälisissä Oloksen Tykkikisoissa, jotka tällä kertaa pidetään 11.–13. marraskuuta.

Vuokatissa kausi ei käynnisty kaikilta osin tutuilla kuvioilla, sillä cup-avauksen radat ovat uudistuneet. Kilpaladut kulkevat ensimmäistä kertaa myös radan viimeisen nousun eli ”Hönkämäen” takana.

”Tänä syksynä koko latujen ajoa on yritetty järkeistää jo ihan puhtaista kustannussyistä, mutta samalla on yritetty saada aikaan vuodenaikaan sopiva loivapiirteinen ensilumenladun profiili. Uudet ladut ovat saaneet todella hyvän vastaanoton täällä harjoittelevien urheilijoiden keskuudessa, ja se on tietysti meille tärkeää palautetta”, Vuokatti Sportin olosuhdevastaava Jani Ähtävä sanoo Hiihtoliiton tiedotteessa.

Tällä kaudella Suomen cupin ohjelmassa on viisi viestiä. Suomen cupin johtajan Hannu Koivusalon mielestä viesteillä on suuri merkitys niin urheilijoille, seuroille kuin koko kilpailusarjalle.

”Viestit ja seurat ovat tietyllä tapaa Suomen cupin suola. Yhteiset tavoitteet ja joukkueena pärjääminen ovat iso juttu monelle hiihtäjälle ja seurayhteisölle, vaikka hiihto onkin isossa kuvassa yksilölaji. Tietysti on helpohko arvioida paperilla ennalta vahvimmat joukkueet, mutta jo yksi pieleen mennyt voitelu voi keikuttaa voimasuhteita merkittävästi”, Koivusalo sanoo tiedotteessa.

Yle ja Elisa Viihde Viaplay näyttävät Vuokatin kilpailut suorilla lähetyksillä.