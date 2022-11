Michael Schumacherin mestaruuskauden 2003 Ferrari myydään Genevessä.

Ensi viikolla huutokaupataan pala formulahistoriaa: Ferrari, jolla Michael Schumacher ajoi viisi osakilpailuvoittoa mestaruus­kaudella 2003. Asiasta kertoi perjantaina uutistoimisto Reuters ja huutokauppatalo Sotheby’s.

Sotheby’s on maailmanlaajuista taide- ja antiikkiesineiden myyntiä harjoittava huutokauppakamari. Auto huutokaupataan Genevessä.

Schumacher kilpaili yhdeksän kertaa punaisella Chassis 229 -Ferrarilla. Huutokauppatalon mukaan menopelin hinta voi nousta jopa 9,4 miljoonaan dollariin. Euron ja dollarin kurssi on tällä hetkellä suurin piirtein sama.

Kohde kiinnostaa todennäköisesti kilpa-ajajia tai muuten kilpakäytöstä kiinnostuneita ostajia ja keräilijöitä.

”Tämä on yksi niistä neljästä autosta, joilla on enemmän kuin neljä voittoa Ferrarin historiassa. Ja sitä on vielä ajanut Michael Schumacher, yksi sukupolvensa taitavimmista kuljettajista”, Vincent Luzuy huutokauppa­kamarista kertoo.

Ferrarilla vuosina 1996–2006 ajanut Schumacher voitti urallaan seitsemän maailmanmestaruutta.

Vuonna 2013 hän joutui lasketteluonnettomuuteen Ranskan Alpeilla ja löi päänsä tuhoisin seurauksin. Hänet vaivutettiin koomaan ja hänelle tehtiin useampi leikkaus.

Vuonna 2014 hänet herätettiin koomasta. 53-vuotiasta Schumacheria hoidetaan kotona, mutta tietoa hänen voinnistaan ei juurikaan ole.

Michael Schumacherin poika Mick Schumacher ajaa tällä hetkellä formula ykköstä Haas-tallissa.