Kyrie Irving mainosti sosiaalisessa mediassa elokuvaa, joka muun muassa kieltää holokaustin. Joukkue antoi mahdollisuuden pahoitella päivitystä, mutta sellaista ei tullut ennen kuin pelikiellon jälkeen.

Brooklyn Nets kertoi torstaina, että Kyrie Irving on penkitetty ainakin viiden pelin ajan.

Brooklyn Netsin tähtipelaaja Kyrie Irving on joutunut alati paisuvan somekohun keskelle. Kaikki lähti siitä, kun Irving kehui sosiaalisessa mediassa antisemitististä elokuvaa Hebrews to Negroes: Wake Up Black America. Elokuvassa muun muassa kielletään holokausti.

Sosiaalisessa mediassa päivitykseen reagoitiin voimakkaasti ja vaadittiin toimenpiteitä seuralta. Yhdysvaltalainen urheilumedia ESPN kertoo, että Brooklyn Netsin omistaja Joe Tsai yritti ensin puhua Irvingille ja taivutteli häntä pahoittelemaan päivitystään, mutta Irving ei halunnut sitä tehdä.

Lopulta yleisön ja NBA:n paine pakotti Tsain ottamaan kantaa. Tsai antoi lausunnon, jossa hän ilmoitti olevansa ”pettynyt siihen, että Kyrie näyttää kannattavan elokuvaa, joka perustuu kirjaan, joka on täynnä antisemitististä disinformaatiota”, ja kuvaili haluavansa ”istua alas ja varmistaa, että hän ymmärtää tämän loukkaavan meitä kaikkia, ja uskovana ihmisenä on väärin edistää vihaa rodun, etnisen taustan tai uskonnon perusteella.”

Irving taas kertoi, ettei halua muuttaa kantaansa elokuvasta ja sen näkemyksistä.

”Tulen vain vahvistumaan, koska en ole yksin. Minulla on koko armeija ympärilläni”, Irving sanoi.

Anteeksipyyntö oli jo ilmeisen lähellä. Nets ja Irving lupasivat julkisesti 500 000 dollaria yhdysvaltalaiselle kansalaisjärjestö Anti-Defamation Leaguelle (ADL), joka taistelee antisemitismiä vastaan. Kun anteeksipyyntöä ei kuitenkaan esitetty, ADL:n toimitusjohtaja Jonathan Greenblatt ilmoitti, ettei ryhmä ota vastaan lahjoitusta.

Joukkue tiedotti torstaina, että Irvingiä odottaa viiden ottelun pelikielto ilman palkkaa, koska ”hän ei voi tällä hetkellä olla osa Brooklyn Netsiä”.

Myös kenkäsponsori Nike hylkäsi tähtipelaajan kohun seurauksena, kertoo muun muassa CNN ja The Guardian. Yhtiö tiedotti perjantaina, ettei se aio toteuttaa ensi viikolle suunniteltua Irvingin uuden Kyrie 8 -kengän lanseerausta.

"Nike uskoo, ettei vihapuheelle ole sijaa ja tuomitsemme kaikenlaisen antisemitismin. Siksi olemme tehneet päätöksen keskeyttää yhteistyömme Kyrie Irvingin kanssa välittömästi, emmekä enää julkista Kyrie 8:aa. Olemme syvästi surullisia ja pettyneitä tilanteesta ja sen vaikutuksista kaikkiin”, Niken lausunnossa sanotaan.

ESPN: n lähteiden mukaan Irvingin paluun edellytyksiin sisältyvät julkinen elokuvan antisemitistiseksi tunnustaminen, anteeksipyyntö elokuvan ja sen sisältämien valheiden tukemisesta sekä koulutustilaisuudet vihapuheen vaaroista.

Kun tieto pelikiellosta tuli julki, Irving kommentoi asiaa Instagramissa pahoittelevaan sävyyn.

"Kaikille juutalaisille perheille ja yhteisöille, jotka ovat loukkaantuneet ja kärsineet viestistäni, olen syvästi pahoillani aiheuttaneeni sinulle tuskaa, ja pyydän anteeksi.”

Tekstissä hän myös sanoo, että reagoi siihen, että hänet leimattiin epäoikeudenmukaisesti antisemitistiksi.

ADL:n toimitusjohtaja kiitteli perjantaina joukkuetta, että asiaan puututtiin.

”Kyrie Irvingille on annettu monta mahdollisuutta toimia oikein, pahoitella ja tuomita antisemitismi. Hän on epäonnistunut joka vaiheessa. Tämä pelikielto on ansaittu”, Greenblatt twiittasi.