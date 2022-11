Lauri Markkanen on ollut alkukaudella todella kovassa vireessä.

Lauri Markkanen on uransa parhaassa vireessä.

Utah Jazzin suomalaistähti Lauri Markkanen on ollut huimassa vireessä maailman kovimmassa koripallosarjassa NBA:ssa, ja nyt tilastoista on löytynyt mielenkiintoinen yksityiskohta.

Markkanen on heittänyt tällä kaudella keskimäärin 22,2 pistettä ottelua kohti ja ottanut 9,4 levypalloa. Heittojen onnistumisprosentti on 61,5, kun mukaan lasketaan vapaaheitot ja kaikki pelitilanneheitot.

Koripallotoimittaja Calvin Chappell kertoo Twitterissä, että tällä kaudella vain kaksi supertähteä – Philadelphia 76ersin Joel Embiid ja Milwaukee Bucksin Giannis Antetokounmpo – on pystynyt yli 22 pisteen ja yhdeksän levypallon keskiarvoon vähintään 60 prosentin heittotarkkuudella.

Chappellin mukaan NBA:n historiassa vain 16 pelaaja on pystynyt viemään koko kauden läpi vastaavilla lukemilla. Listalla on lukuisia NBA-legendoja, kuten Charles Barkley, Shaquille O’Neal ja Patrick Ewing.

Markkanen pelaa ylivoimaisesti parasta kauttaan NBA:ssa ja on ollut Jazzin ehdoton ykköstähti. On kuitenkin muistettava, että kautta on takana vasta kymmenen ottelua.

Piste- ja levypallokeskiarvo ovat Markkasen uran parhaimpia. Heittopelin suhteen Markkasella riittää parannettavaa kolmosissa, jotka ovat uponneet vain 29,9-prosenttisesti.