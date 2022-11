Susanna Saapunki saavutti uransa ensimmäisissä vuorijuoksun MM-kisoissa sijat kuusi ja 12.

Susanna Saapunki oli tyytyväinen suorituksiinsa uransa ensimmäisissä vuorijuoksun MM-kisoissa, jotka päättyivät sunnuntaina Thaimaan Chiang Maissa.

Perjantaina Saapunki sijoittui pääkilpailussaan 8,5 kilometrin ylämäkijuoksussa kuudenneksi. Sunnuntaina 11,2 kilometrin niin sanotussa up and down -kilpailussa Saapunki ylsi 12:nneksi.

”Se oli minulta uran paras up and down -kisa. MM-kisoista jäi hyvä fiilis. Onnistuttiin valmentajan kanssa kunnon viimeistelyssä”, Saapunki sanoi tiedotteessa.

Sunnuntain kilpailun radalla oli alussa ja lopussa noin 1,5 kilometrin pätkä käytännössä tasaista. Siinä välissä noustiin ensin kolmen kilometrin matkalla 420 metriä (keskijyrkkyys 14,2 prosenttia) radan puoliväliin. Sen jälleen oli lyhyt tasainen pätkä, ja sitten alkoi laskeutuminen kohti maalia.

”Taktiikkana minulla oli juosta 1,5 kilometriä rennon kovaa, kuten ylämäkikilpailussa. Nyt juoksin alun kakkosryhmässä, kun Ugandan juoksijat tulivat kilpailuun tuoreilla jaloilla ja kärki meni tosi kovaa. Nousuosuus onnistui minulta hyvin”, Saapunki sanoi.

Alamäkiosuudella oli Saapungin mukaan kolmen kilometrin mittainen tekninen osuus.

”Heitin siinä omissa ajatuksissani koukun parhaan espanjalaisjuoksijan selkään ja onnistuin juoksemaan urani parhaan alamäkiosuuden.”

Pohjois-Italiassa asuva ja harjoitteleva Saapunki palautuu MM-urakasta lyhyellä lomalla Suomessa. Sitten hän palaa Italiaan ja aloittaa ensi kauteen tähtäävän harjoittelun.

”MM-kilpailut ovat ensi vuonna jo kesäkuussa Itävallan Innsbruckissa. Eli vähän niin kuin meidän takapihalla”, Saapunki sanoi.

Ugandan Rebecca Cheptegei ja Annet Chelangat juoksivat kaksoisvoiton. He käyttivät reitillä aikaa 46.25 ja 46.52 minuuttia. Saapunki selvitti yli 30 asteen helteessä juostun kilpailun ajassa 51.16.

Miesten kilpailussa voitto meni niin ikään Ugandaan, kun nopein oli Samuel Kibet ajalla 40.02.