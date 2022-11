Günther Steiner ja Jost Capito haluavat vakauttaa tilanteen. Sarjan toimitusjohtaja Stefano Domenicali haluaa painaa jarrun sijaan kaasua.

Formula ykkösten MM-sarjassa ajetaan ensi kaudella peräti 24 osakilpailua, mikä on kaksi enemmän kuin tällä kaudella.

Formulasirkuksen paisuttaminen ennätysmittaan voi lämmittää penkkiurheilijoita, mutta tallien henkilökunta kaipaa sarjalta jatkuvan kasvun tavoittelun sijaan jarrun käyttöä.

”Mielestäni tarvitsemme [kilpailukalenterin] vakauttamista. Älkää tehkö enempää kilpailuja, vaan vakauttakaa se, missä olemme nyt”, Haasin tallipäällikkö Günther Steiner sanoo uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

”24 kilpailua riittää tällä hetkellä.”

Formulakuume on kasvanut Yhdysvalloissa ennätyskorkeaksi sen jälkeen kun yhdysvaltalainen mediayhtiö Liberty Media osti F1-sarjan. Suoratoistopalvelu Netflixin menestyssarja Taistelu paalupaikasta on ruokkinut buumia nyt neljän kauden ajan.

”Kaikki se on hyvää muutosta, mutta uskon, että nousu ei vain voi jatkua jossain vaiheessa”, Steiner kertoo.

Yhdysvalloissa ajetaan ensi kaudella jo kolme osakilpailua, kun Las Vegas palaa kilpailukalenteriin yli neljän vuosikymmenen tauon jälkeen. Kasinokaupungissa ajettiin F1-osakilpailu viimeksi 1982, ja Keke Rosberg varmisti kisassa maailmanmestaruuden.

”Vakauttakaa tilanne, älkääkä yrittäkö lisätä neljättä tai viidettä kilpailua parin seuraavan vuoden aikana”, Steiner vaatii.

Williamsin tallipäällikkö Jost Capito on samoilla linjoilla kollegansa kanssa. Hän muistuttaa, että jo 22 osakilpailun sarja on raskas – ja sitä on jäljellä vielä kaksi kisaa.

”Mielestäni 24 kisaa on paljon tiimeille. Kun katsot kohti viimeisiä kisoja, huomaat tiimien olevan väsyneitä ja uupuneita sekä odottavan innolla kauden päättymistä”, Capito sanoo AFP:lle.

Formula ykkösissä nähdään ensi kaudella kolme kalenteriin palaavaa kilpailua, kun Las Vegasin lisäksi Kiina ja Qatar ovat jälleen mukana. Kalenterista putoaa Ranskan gp.

”Meidän ei tarvitse hidastaa vauhtia. Luulen, että olemme vasta raapaisseet pintaa Yhdysvalloissa sen suhteen, mitä voimme tehdä. Meidän on keskityttävä tulevaan kasvuun”, sarjan toimitusjohtaja Stefano Domenicali sanoo AFP:lle.

”Ihmiset sanoivat vain muutama vuosi sitten, että F1 on alamäessä, mutta olen erittäin iloinen, ettei niin ole. 24 kilpailua on paljon. Se voisi olla vähemmän tai se voisi olla enemmän, mutta olemme valmiit ehdottamaan sitä faneillemme. Meidän on oltava ylpeitä siitä, mitä olemme tehneet.”