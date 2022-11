Iivo Niskanen aloittaa kilpailukautensa ensi lauantaina Oloksen Tykkikisoissa, joissa mukana on myös lähes koko Norjan maajoukkue.

Olympiavoittaja Iivo Niskanen aloittaa uuden kilpailukauden yllättävässä seurassa.

Niskanen saa ensi lauantaina kansainvälisissä Tykkikisoissa Muonion Oloksella vastaansa lähes koko Norjan maajoukkueen.

Norjan parhaiden hiihtäjien saapumista Olokselle voi pitää yllättävänä, sillä vuonomaan maajoukkueet ovat tässä vaiheessa kautta leireilleet yleensä kotimaassaan.

Syynä Oloksen-reissuun on tiettävästi se, että Norjassa ei ole tällä hetkellä tarjolla niin hyviä oloja lumiharjoitteluun kuin olisi tarpeen.

Oloksella on sen sijaan säilölumesta rakennettu viiden kilometrin latu ja luonnonluntakin on joitakin senttejä kaamosmaisemaa koristamassa.

Niskasen kilpailukausi alkaa samalla kaavalla kuin vuosi sitten. Hän saapui Olokselle jo viime viikon puolivälissä ja aikoo harjoitella siellä kolmisen viikkoa. Tiistaina alkava maajoukkueen leiri päättyy 17. marraskuuta.

”Jään tänne, jos mitään ihmeitä ei tapahdu. Täällä saa vähän pidempään hiihtää hyvissä oloissa”, Niskanen valotti suunnitelmaansa maanantaina HS:lle.

Tykkikisojen jälkeen Niskanen kilpailee näillä näkymin seuraavan kerran maailmancupin avauksessa Rukalla. Hän aikoo siis jättää väliin Suomen cupin kilpailut Taivalkoskella 19.–20. marraskuuta, kuten tapahtui myös vuosi sitten.

Tykkikisoissa kilpaillaan monen vuoden takaa tutulla ohjelmalla, eli perjantaina on perinteisen sprintit, lauantaina perinteisen normaalimatkat ja sunnuntaina vapaan normaalimatkat.

Lähes kaikki Suomen maajoukkueen hiihtäjät kilpailevat Oloksella vähintään yhtenä päivänä.

Niskanen on ilmoittautunut normaalimatkoille. Lauantain kympillä (p) vastustajien joukosta löytyvät muun muassa olympiavoittaja ja MM-mitalisti Simen Hegstad Krüger sekä maailmanmestarit Sjur Røthe, Emil Iversen ja Pål Golberg.

Norjalaisten lisäksi mukana on myös muun muassa kovia saksalaisia.

Myös vuosi sitten Niskanen aloitti kilpailukautensa Tykkikisoissa, ja tuloksena oli kaksi voittoa. Silloin kovinta vastusta tarjosivat Venäjän parhaat hiihtäjät ykkösmies Aleksandr Bolšunovia lukuun ottamatta.

Nyt Venäjä on suljettu ulos kansainvälisestä urheilusta maan Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia.

Niskanen arvioi, että norjalaiset antavat pitkälti samantasoista vastusta kuin venäläiset vuosi sitten.

”Oma tilanne on ihan ok, aikalailla perustilanne. Toki vire saattaa vaihdella jonkin verran. Kunhan ei liikaa väsytä itseään, vauhdin pitäisi riittää ihan hyvälle tasolle. Ainahan se on mielenkiintoista nähdä, miten kausi lähtee käyntiin”, Niskanen ennakoi kauden avausta.

Oloksella ovat paikalla vain Norjan miesten sprintti- ja normaalimatkojen maajoukkueet. Naisten maajoukkueet ovat muualla.

Norjan supertähti Johannes Høsflot Klæbo ei ole Oloksella. Hän ei ole tällä harjoituskaudella ollut mukana Norjan maajoukkueen leireillä.

Suomen kärkinaiset Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski ovat ilmoittautuneet normaalimatkoille.

Heille kovinta ulkomaista vastusta tarjoavat Itävallan olympiamitalisti Teresa Stadlober ja Saksan naiset, jotka Pekingin olympialaisissa voittivat sprinttiviestin ja saivat hopeaa pitkässä viestissä.

Kuten viime vuonnakin, Oloksella käydään Rukan ja Lahden maailmancupien jälkeen kauden kovatasoisimmat Suomessa järjestettävät hiihtokilpailut.

”Kun katsoo ilmoittautuneita, niin voi miettiä, milloin Suomessa on ollut maailmancupin ulkopuolella tämän tason norjalainen mieshiihtäjäkaarti. Itse en heti keksi. Tunnen jopa pientä ylpeyttä, että he tulevat meidän kisaamme. Tuntuu hyvältä, että he ovat päättäneet tulla Olokselle”, Tykkikisojen kilpailunjohtaja Vesa Virkkunen sanoi.

Tykkikisoista ei ole tv-lähetystä, mutta viime vuoden tapaan kisan selostus on kuunneltavissa äänistriiminä kilpailun verkkosivuilla.

”Saimme siitä aika hyvää palautetta. Kun seurailee tuloksia FIS-livestä, ja Aki Tuovinen selostaa, niin pääsee kuitenkin vähän kisatunnelmaan. Eli samalla toteutuksella mennään kuin viime vuonna”, Virkkunen sanoi.