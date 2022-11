Pariisin 2024 kisoihin tähtäävän Tampereen Voimailuseuran kaksikon vuoro huolehtia olympianyrkkeilyn perinteestä.

Suomalaisessa olympianyrkkeilyssä on uusien toivojen aika, kun Mira Potkonen päätti uransa Tokion kisoihin. Lähimpänä Pariisin 2024 kisojen edustuspaikkaa lienevät Tampereen Voimailuseuran Vilma Viitanen 54 kilon sarjassa ja Pihla Kaivo-oja 50 kilon sarjassa.

Ensimmäinen mahdollisuus varmistaa paikka kisoihin on kesäkuussa 2023 Puolassa pidettävissä Euroopan kisoissa, joista kunkin sarjan neljä parasta varmistaa kiintiöpaikan. Myöhemmin on vielä kaksi mahdollisuutta.

Pihla Kaivo-oja harrasti kahdeksan vuotta sitten joukkuevoimistelua, kunnes vaihtoi lajia nyrkkeilyyn.

”Pariisin kisat on suurin tavoitteeni tällä hetkellä. Pystyn työnantajani tuella valmistautumaan niin hyvin kuin on mahdollista. Treenaan täällä Nääshallissa kymmenen kertaa viikossa, sunnuntai on vapaapäivä”, Kaivo-oja vahvistaa.

Kaivo-oja harrasti kahdeksan vuotta joukkuevoimistelua, mutta vaihtoi kuusi vuotta sitten lajin nyrkkeilyyn. Seuraava välitavoite on loppuviikosta perinteinen Tammer-turnaus.

Lokakuussa Kaivo-oja oli ensi kertaa aikuisten EM-kisoissa, mutta hän hävisi Montenegron Budvassa avausottelunsa armenialaiselle vastustajalle.

Mitalimenestystä Kaivo-ojalla on nuorten sarjoista. Hän saavutti maaliskuussa hopean ja viime vuonna pronssin 22-vuotiaiden EM-kisoissa.

Myös Viitasella on kaksi alle 22-vuotiaiden EM-mitalia. Vuotta Kaivo-ojaa vanhempi Viitanen iski tänä vuonna pronssin, viime vuonna hopeaa. Kaksikon seuraava mahdollisuus ikäluokan EM-kultaan on maaliskuussa.

”Olin hyvin lähellä EM-mitalia Budvassa. Toisessa ottelussa armenialaista vastaan tilanne oli kahden erän jälkeen tasan. Kolmannessa erässä olisi tarvittu yhden tuomarin toisenlainen mielipide vähintään pronssin varmistamiseen”, Viitanen muistelee hajaäänituomiota.

Vilma Viitanen poseerasi kuvia varten Tammerturnauksen lehdistötilaisuudessa.

Molemmilla Suomen naisnyrkkeilyn suurimmilla olympiatoivoilla on kaksi suomenmestaruutta sarjoissaan, kolmas mahdollisuus on joulukuussa Helsingissä.

Toisin kuin Tampereen seudulla koko ikänsä asuneella Kaivo-ojalla nyrkkeily on ollut Mikkelissä 17-vuotiaaksi saakka asuneella Viitasella koko ajan päälaji. Viitanen aloitti Tampereella lukion vuonna 2017 ja samana vuonna tuli alle 17-vuotiaiden EM-hopeaa.

”Askar Sarsenbajev on vuodesta 2019 lähtien ollut valmentajani. Hän osaa vaatia, kun tietää tavoitteeni, mutta huolehtii valmennettavistaan myös ihmisinä, Viitanen korostaa.

Nämä kaksi olympiatoivoa eivät EM-kisoissa menestyneet, mutta yhden mitalin Suomen seitsenhenkinen joukkue toi Budvasta. Myös TVS:aa edustava Emma Jokiaho, 26, sai yhdellä voitolla pronssin 52 kilon sarjassa, mutta painoluokka ei ole olympiasarja.

”Muutin Tampereelle kolme vuotta sitten Alajärveltä ollessani 23-vuotias ja aloitin treenit TVS:ssä. Motivaatio kasvoi vähitellen ja koin huikeat fiilikset Budvassa. Mira on esikuvani, ja haluan myös itse huipulle”, Jokiaho sanoo.

TVS:n valmentajana työskentelevä ja Suomeen 25 vuotta sitten Kazakstanista tullut Sarsenbajev toivoisi lisää tukea nyrkkeilylle.

”Ulkomaalaiset vastustajat kehittävät eli leirejä ulkomailla pitäisi olla enemmän”, Sarsenbajev tähdentää.