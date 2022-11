FSG tiedotti, että sillä ei ole välittömiä aikeita myydä Liverpoolia. Se etsii kuitenkin uusia sijoittajia ja testaa seuran markkina-arvoa.

Englannin menestyneimpiin jalkapalloseuroihin kuuluva Liverpool FC on nyt myynnissä. The Athletic ja The Guardian kertoivat maanantaina, että Liverpool FC:n omistajayritys FSG on pannut seuran myyntiin.

The Guardian kertoo, miten FSG on nimittänyt kaksi investointipankkia löytääkseen seuraan uusia sijoittajia ja selvittääkseen, miten paljon mahdolliset ostajat maksaisivat seurasta.

Lehden tietojen mukaan Bostonista käsin toimivalla yrityksellä ei ole kuitenkaan mitään välittömiä aikeita myydä enemmistöosuutta Liverpoolista, ja sijoittajien etsintä vaikuttaa enemmänkin kokeelliselta projektilta.

FSG on myös aiemmin sanonut avoimesti olevansa avoinna ulkopuolisille sijoittajille. The Guardianin mukaan Liverpoolin omistajat haluavat testata markkinoita sen jälkeen, kun Chelsea FC myytiin viidellä miljardilla eurolla konsortiolle, jota johti amerikkalaismiljardööri Todd Boehly.

Maanantaina julkaistussa tiedotteessa FSG vahvisti aikeensa.

”Valioliigan seuroissa on ollut lukuisia omistajavaihdoksia ja huhuja omistajavaihdoksista, ja on selvää, että meiltäkin kysytään Fenway Sports Groupin omistajuudesta Liverpoolissa.”

”FSG on saanut säännöllisesti kiinnostuksen ilmauksia kolmansilta tahoilta, jotka pyrkivät Liverpoolin osakkaiksi. FSG on sanonut aiemmin, että oikeilla ehdoilla ja sopivissa olosuhteissa voisimme harkita uusia osakkaita, jos se on Liverpoolin etujen mukaista. FSG on täysin sitoutunut Liverpoolin menestykseen, kentällä ja kentän ulkopuolella”, The Guardian kertoi tiedotteen sisällöstä.

Maaliskuussa 2021 FSG möi kymmenen prosentin osuuden koko yhtiöstä, johon kuuluvat myös baseballseura Boston Red Sox ja Nascar-talli RFK Racing, RedBird Capital Partners -sijoitusyhtiölle 625 miljoonalla eurolla. Se helpotti pandemian vaikutusta yhtiöön. Nyt FSG etsii lisärahoitusta, jotta Liverpool voisi paremmin kilpailla Manchester Cityn kanssa.