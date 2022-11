Tim Sparvin mielestä MM-kisoissa pelaavilla joukkueilla on nyt paras mahdollisuus ottaa ihmisoikeusasiat esille.

Suomen jalkapallomaajoukkueen entinen kapteeni Tim Sparv uskoo, että oikea tapa vaikuttaa Qatarin ihmisoikeustilanteeseen on mennä jalkapallon MM-kisoihin ja tuoda siellä ongelmia esille.

Sparv ottaa kantaa Qatarin MM-jalkapalloon tuoreessa kirjoituksessaan The Player’s Tribunessa, jossa hän myös soimaa itseään. Sparv toteaa, jos Suomi pelaisi Qatarissa, hän ei jättäisi kisoja väliin, jos kuuluisi joukkueeseen.

”Tiedän, mitä jotkut saattavat ajatella. Olenko tehopyhä? Ehkä olen”, Sparv kirjoittaa.

Sparv toivoo, että MM-kisoissa pelaajat, valmentajat, liitot ja joukkueet oikeasti uskaltaisivat puhua ihmisoikeusasioista.

”Se olisi hukattu mahdollisuus, jos ne [joukkueet] menevät sinne eivätkä sano yhtään mitään”, Sparv kertoi HS:lle puhelimitse Tšekistä Sparta Prahan treenikeskuksesta, jossa hän oli aloittamassa harjoituksia akatemiajoukkueelle.

Sparv muistuttaa, että joukkueilla on lähes päivittäin muun muassa mediatapaamisia.

”Varmasti on tarpeeksi mahdollisuuksia puhua ihmisoikeusasioista.”

Miten ihmisoikeusasioita, kuten seksuaalivähemmistöjen kohtelun tai siirtotyöläisten aseman voisi ottaa esille MM-kisoissa?

”Muun muassa MM-karsinnoissa on nähty erilaisia kampanjoita, mutta se on mielenkiintoista nähdä, miten tämä tilaisuus nyt hyödynnetään”, Sparv pohtii.

Kun Huuhkajien ja Glasgow Rangersin Glen Kamaraan oli kohdistunut rasistinen solvaus Eurooppa-liigan ottelussa, Huuhkajilla oli rasismia vastustavat t-paidat ennen omaa otteluaan Olympiastadionilla. Voisiko MM-kisoissa tapahtua jotain vastaavaa?

”Se olisi kova statement [julkilausuma], jos joku oikeasti tekisi t-paitakampanjan Dohassa Qatarissa ennen ottelua. Miljoonat ihmiset katsovat näitä kisoja. Arvostaisin.”

Sparv myös kannustaa ihmisiä ottamaan kantaa ja selvittämään, millaisia päätöksiä esimerkiksi Kansainvälinen jalkapalloliitto, Fifa, tekee.

”Tämä on urheilijoiden ja kannattajien peli. Se kannattaa aina muistaa. Aina kun jokin päätös menee sitä vastaan, pitää ottaa kantaa.”

Fifa julkaisi äskettäin julkilausuman, jossa patistetaan MM-kisoissa keskittymään pelitapahtumiin politikoinnin sijaan.

”Niitä jännittää, koska fokus on ollut kokoajan ihmisoikeuskysymyksissä. He [Fifa] haluavat, että olemme hiljaa ja keskitymme jalkapalloon. Nyt nähdään, että panostuksilla medialta, pelaajilta ja poliitikoilta on merkitystä. Sen näkee siitä, miten hermostuneita he [Fifan johto] ovat.”

Sparv kertoo itse seuraavansa kisoja televisiosta ja toteaa kisojen katsomisen tai katsomatta jättämisen olevan jokaisen henkilökohtainen päätös.

Lähtisitkö paikan päälle kisoihin, jos joku kutsuisi?

”Se riippuisi siitä, minkälainen kutsu olisi. En olisi valmis menemään katsomaan pelkkiä futisotteluja.”