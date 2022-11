Suomi pelaa ensi viikolla maaottelut Pohjois-Makedoniaa ja Norjaa vastaan. Päävalmentaja Markku Kanerva pitää Qataria vääränä MM-lopputurnausmaana.

Keskikenttäpelaaja Anssi Suhonen on ensi kertaa miesten jalkapallomaajoukkueen matkassa, kun Suomi pelaa ensi viikolla maaottelut Pohjois-Makedoniaa ja Norjaa vastaan.

Suomen päävalmentaja Markku Kanerva nimesi tiistaina 21 pelaajaa ensi viikon otteluihin. Joukkuetta täydennetään myöhemmin vielä viidellä pelaajalla.

Suhonen, 21, edustaa seuratasolla 2. Bundesliigan hampurilaisseuraa HSV:tä. Järvenpäästä kotoisin oleva pelaaja on kerännyt viime viikkoina pelituntumaa pitkän loukkaantumisen jälkeen.

Suomen ykköshyökkääjä Teemu Pukkia ei nimetty joukkueeseen. Norwichin kärkipelaajaa odottaa ensi viikonlopun jälkeen vajaan kuukauden mittainen lepojakso, kun Englannin mestaruussarja jää MM-kisatauolle.

”Temellä pitkä kausi takana, ja Englannin Championshipissä pelataan todella paljon pelejä. Kesäkuussa urakoitiin neljä Kansojen liigan ottelua. Loma on jäänyt hänellä suhtellisen lyhyeksi. Tässä on tietty rako vetää henkeä, ja hän toivoi, että voisi pitää pienen loman. Pelit kun jatkuvat heti MM-kisojen jälkeen jälleen todella tiiviillä tahdilla”, päävalmentaja Markku Kanerva kertoo.

Syyskuussa Kansojen liigan otteluissa mukana olleet puolustajat Richard Jensen, Leo Väisänen ja Jere Uronen ovat Pukin ohella tällä kertaa sivussa joukkueesta.

Kotimaan liigasta maajoukkueryhmään kelpuutettiin HJK:n Arttu Hoskonen, Pyry Soiri ja Lucas Lingman sekä KuPSin Diogo Tomas.

Suomi kohtaa Pohjois-Makedonian 17. marraskuuta Skopjessa ja Norjan 20. marraskuuta Oslossa.

Suomi pelaa Norjaa ja kenties sen maailmantähtiä Haalandia Erling Haalandia ja Martin Ödegaardia vastaan sunnuntaina 20. marraskuuta varsin eksoottiseen aikaan: ottelu alkaa paikallista aikaa kello 14.

Iltapäiväinen alkamisaika johtuu tietysti siitä, että MM-turnaus Qatarissa alkaa saman päivän iltana.

Qatarin turnaus on ollut kovan kritiikin kohteena maan ihmisoikeustilanteen vuoksi. Kanerva ei kisoihin matkusta, hän toimii Ylellä kommentaattorina kisojen aikana.

MM-turnaus herättää Kanervassa, kuten varmasti kaikissa muissakin jalkapallofaneissa, ristiriitaisia tunteita.

”Näin futisfanina on totta kai odottanut arvokisoja. Mutta minä, kuten moni muu, olen sitä mieltä, että kisapaikkavalinta on väärä, kisojen ajankohta on väärä ja se, että kisat pelataan, on aiheuttanut erinäisiä ongelmia. Toki se, että kisat ovat Qatarissa, on tuonut näitä epäkohtia julkiseen keskusteluun. Se on hyvä asia.”

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue marraskuun maaotteluihin Pohjois-Makedoniaa ja Norjaa vastaan:

Maalivahdit: Lukas Hradecky (Leverkusen, Saksa), Jesse Joronen (Venezia, Italia), Carljohan Eriksson (Dundee United, Skotlanti).

Kenttäpelaajat: Robert Ivanov (Warta Poznan, Puola), Arttu Hoskonen (HJK), Diogo Tomas (KuPS), Nikolai Alho (Volos, Kreikka), Ilmari Niskanen (Dundee United, Skotlanti), Pyry Soiri (HJK), Mikael Soisalo (Riga, Latvia), Glen Kamara (Rangers, Skotlanti), Robert Taylor (Inter Miami, USA), Lucas Lingman (HJK), Robin Lod (Minnesota United, USA), Kaan Kairinen (Lilleström, Norja), Anssi Suhonen (Hamburger SV, Saksa), Marcus Forss (Middlesbrough, Englanti), Joel Pohjanpalo (Venezia, Italia), Benjamin Källman (Cracovia, Puola), Fredrik Jensen (Augsburg, Saksa), Oliver Antman (Nordsjälland, Tanska).

Päävalmentaja: Markku Kanerva.

Joukkuetta täydennetään myöhemmin viidellä pelaajalla. Suomi kohtaa Pohjois-Makedonian 17. marraskuuta Skopjessa ja Norjan 20. marraskuuta Oslossa.