Keväällä Atlantin valtamerellä ajelehtimasta löydetyn ja pelastetun suomalaisen Tulikettu-purjeveneen tarina jatkuu.

Peruskorjattu Tulikettu laskettiin veteen keskiviikkona ja perjantaina mastoon nostetaan purjeet, ensi kertaa sitten huhtikuun 20. päivän.

Tulikettu törmäsi huhtikuussa Pohjois-Atlantilla johonkin vedenalaiseen kohteeseen – esimerkiksi konttiin, muuhun raskaaseen metalliesineeseen, valaaseen tai kalastuspyydykseen. Tähän ei ole saatu selvää vastausta eikä saadakaan.

Tulikettua Englantiin purjehtinut siirtomiehistö pelastautui rahtialukseen, mutta ehti juuri sitä ennen kokeilla uutta korjaustapaa vuodon tukkimiseksi.

Puolitoista kuukautta Atlantilla ajelehtinut ja uponneeksikin jo epäilty Tulikettu löytyi 5. kesäkuuta Portugalin edustalta. Kaikkiaan kolme viikkoa kestäneet etsinnät sisälsivät lukuisia yllätyksiä ja epäonnea. Oli lähellä, että vene olisi jäänyt kokonaan löytymättä.

Portugalista Tulikettu kuljetettiin korjattavaksi Englantiin. Tulikettu-tiimin kapteenin Arto Linnervuon mukaan korjaus sujui suunnitelmien mukaan, vaikka huolena oli, saadaanko kaikkia komponentteja ajoissa.

Korjauksessa Tuliketun sisätilat tyhjennettiin ja runkovauriot korjattiin. Elektroniikka, sähkölaitteet, johdotukset ja hydrauliikka uusittiin.

Miltei kaikki, mitä oli veden alla, otettiin irti, vaihdettiin ja asennettiin uudestaan. Moottori irrotettiin ja huollettiin. Sisällä purjesäkeissä vedessä lilluneet purjeet kävivät pesussa ja valmistajan tarkastettavana.

Seisovasta vedestä ja siinä ajelehtineista tavaroista kärsineet sisäpinnat maalattiin. Veneen kansivarusteet, kuten vinssit piti purkaa ja huoltaa perusteellisesti. Kasvustoa paikallaan ollessa helpommin keräävä pohja hiottiin sekä maalattiin uudestaan, kuten myös köli, kantosiipi ja peräsin.

”Vene on uudenveroinen”, Linnervuo tiivistää.

Hallitsemattoman vuodon aiheuttaneet runkovauriot löytyivät veneen vetolaitteen (saildrive) kohdalta, josta merivesi pääsi tulvimaan sisään lattiassa olevista repeämistä.

Vetolaite koostuu veneen pohjan läpi menevästä ”jalasta”, jonka päässä on potkuri. Se on kiinteässä yhteydessä veneen moottoriin, ja sen tehtävänä on siirtää moottorin tuottama voima potkurille.

Vetolaite sijaitsee purjeveneessä kölin ja peräsimen välissä. Korjauksessa vetolaite irrotettiin ja laminoitiin kokonaan uudelleen runkoon moottoripedin kanssa.

Kaikkiaan Tuliketun etsintäoperaatio ja korjaukset maksavat Linnervuon arvion mukaan yli puoli miljoonaa euroa. Vakuutus kuitenkin korvaa kaiken.

Arto Linnervuo seisoi kesäkuussa löydetyn Tuliketun kannella Portugalissa.

Tuliketulla ehdittiin purjehtia noin 5 000 merimailia, reilut 9 200 kilometriä ennen törmäystä.

Vesillelaskun jälkeen Tulikettu-tiimi aloittaa töiden vuoksi viikonloppuihin keskittyvät harjoitukset sekä jatkaa kehitystyötä ja veneen testaamista. Tarkoituksena on menestyä 8. tammikuuta alkavassa Royal Ocean Racing Clubin (RORC) kilpailussa yli Atlantin.

Kisa alkaa Lanzarotelta ja maali on Grenadalla Karibialla. Vene on tarkoitus purjehtia lähtöpaikalle tiimin tukikohdasta Gosportista itsenäisyyspäivän tienoilla.

Linnervuon mukaan projektin viivästys ei vaikuttanut Tuliketun alkuperäiseen tavoitteeseen voittaa ensimmäisenä täyssuomalaistiiminä RORC-sarjan kokonaiskilpailu ja sen tärkeimpiä osakilpailuja, kuten legendaarinen vuodesta 1925 joka toinen vuosi järjestetty Rolex Fastnet Race heinäkuussa 2023.

”Kaikki tähtää siihen. Lähdemme ilman muuta heti lyömään kovatasoisia kansainvälisiä vastustajiamme, vaikka veneen täyden potentiaalin löytäminen vie aikaa. Vene palaa parempana kuin mitä se oli. Kansainvälinen purjehdusmedia sysää jo meille menestyspaineita.”

Tuliketun kyljessä oleva kantosiipi on yksi sen perusominaisuuksista.

Tulikettu on laatuaan omassa luokassaan suomalaisessa purjehduskulttuurissa.

Amerikassa valmistettu Infiniti 52 -vene eli suomalaiselta nimeltään Tulikettu oli Infiniti Yachtsin ensimmäinen vastaava alus laatuaan.

Sen koko suunnittelun lähtökohta oli veneen kantosiipi ja sen ominaisuuksien maksimaalinen hyödyntäminen sen sijaan, että ensin olisi suunniteltu runko ja vasta sen jälkeen valittu siihen parhaiten sopiva kantosiipi.

Linnervuon kokonaan suomalainen venekunta oli siipiavusteisiin veneisiin erikoistuneen Infiniti Yachtsin eräänlainen mannekiinijoukkue.

Miehistöön kuuluu valmentajana myös uusiseelantilainen Stu Bannatyne, joka on yksi kokeneimmista avomeripurjehtijoista maailmalla.

”Stu on edelleen tiivisti mukana nyt, kun Englannissa alkavat tiimin treeniviikonloput veneen kanssa ja ensimmäinen kisa lähestyy. Hänen päätehtävänään on jyrkentää oppimiskäyrämme uuden veneen kanssa”, Linnervuo sanoo.