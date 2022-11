Reinikka osallistui Australian Talent-kilpailuun.

Tankotanssijoista on vähintäänkin mielikuva, että he ovat nuoria ja solakoita. Australialainen Allan Reinikka rikkoo tätä käsitystä näyttävästi. Hän on 61-vuotias tukevarakenteinen miesoletettu, joka aloitti tankotanssin yksitoista vuotta sitten.

Reinikan tankotanssivideot ovat nousseet valtaviksi sosiaalisen median hiteiksi Australiassa sen jälkeen, kun hän osallistui Australian Talent-kilpaluun 16. lokakuuta. Esimerkiksi Talent-ohjelman Facebook-sivulla hänen videotaan on katsottu lähes kolme miljoonaa kertaa.

Kuka siis on Allan Reinikka, jonka sukunimi kuulostaa hyvin suomalaiselta?

Hän asuu Rockhamptonissa Queenslandissa ja on ammatiltaan valokuvaaja. Lisäksi hän tekee hautajaisten striimauksia.

Mutta onko hän edes hiukan suomalainen? HS kysyi asiaa Reinikalta.

”Minulla on sukulaisia Suomessa, mutta en tunne heitä”, Reinikka kertoo Messenger-viestissään.

”Isäni vanhemmat tulivat [Australiaan] Jurvasta [Etelä-Pohjanmaalta] 1920-luvulla.”

Reinikka ei itse ole koskaan käynyt Suomessa.

”Mutta se on yksi paikoista, jossa haluan joskus käydä.”

Vaikka Reinikka ihastuttikin esityksellään Australian Talent-ohjelmassa, hän ei selviytynyt jatkoon.