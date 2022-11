Markkasen mukaan jatkuva yllätysten hokeminen kuitenkin ruokkii joukkueen pelaajia parempiin suorituksiin.

Koripallon NBA-liigan Utah Jazz on pelannut nyt kaksitoista ottelua, joista se on voittanut peräti yhdeksän.

Vaikka voittoja tulee illasta toiseen, monissa kommenteissa niistä lähes jokaista pidetään yllätyksenä, koska Utahin arveltiin olevan yksi liigan heikoimmista joukkueista.

Utahin suomalaispelaaja Lauri Markkanen kertoo Stadiumin ja The Ahtleticin Shams Charanian videohaastattelussa, että jatkuva jankutus yllätyksistä jo ruokkii pelaajia yhä parempiin suorituksiin.

”Vihaamme nähdä joka aamu, että [voitto] oli yllätys.”

Utahin ykköspelaajaksi noussut 25-vuotias Markkanen pelaa vahvaa kautta: pistekeskiarvo on 21,9, levypalloja hän on napsinut keskimäärin 8,8 per ottelu ja syöttöjä 2,7. Niinpä puheisiin on noussut myös Markkasen mahdollisuudet NBA:n tähdistöotteluun.

”Yksi henkilökohtaisista tavoitteistani on päästä tähdistöotteluun. En kymmenen ottelun jälkeen usko sen vielä ratkeavan”, Markkanen muistuttaa.

Markkanen on selkeästi löytänyt vahvan roolin Utahissa, mutta siirto Utahiin tuli täysin yllätyksenä, ja se oli ensimmäinen kerta, kun hänet vain siirrettiin pelaajakauppojen yhteydessä toiseen joukkueeseen.

”Se oli šokki. Minulta kesti joitakin tunteja sisäistää, että näin tapahtui.”

Utah pelaa seuraavaksi vierasottelun Atlantaan vastaan. Ottelu pelataan torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Lue lisää: Lauri Markkanen selätti ongelmansa, Utah murskasi Lakersin

Lue lisää: Lepopäivät erottavat Lauri Markkasen NBA:n super­tähdistä