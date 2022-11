Nico Salo on jo salibandyn kaksinkertainen maailmanmestari ja kuuluu lajin tähtipelaajiin.

Salibandy on hylkäämässä radikaaleimmat kehitysideansa. Tavoitteena on yhä leventää kansainvälistä kärkeä, lisätä lajin arvostusta ja näkyvyyttä sekä houkutella nykyistä enemmän pelaajia.

Zürich

Kansainvälisen salibandyliiton IFF:n pääsihteeri John Liljelund on tyytyväinen. Sveitsissä pelattavat miesten MM-kisat ovat jo nyt ylittäneet keskeiset tavoitteensa.

Kisoista lähtee tv-signaali yli 20 maahan. Sponsorimyynnissä budjetti on ylitetty 40 prosentilla. Lipunmyynti saavutti tavoitteensa jo ennen puolivälierien alkamista.

”Nyt ollaan 140 000–150 000 katsojan vauhdissa. Kisojen kokonaisbudjetti on kuusi miljoonaa Sveitsin frangia, ja todennäköisyys, että kisat tekevät plusmerkkisen tuloksen, on tosi iso”, Liljelund sanoo.

MM-kisojen päänäyttämönä on Zürichin uusi ylpeys Swiss Life -areena, joka sijaitsee runsaan viiden kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

Kuukausi sitten avattu halli vetää MM-kisoissa noin 10 000 katsojaa eli 2 000 vähemmän kuin Zürich Lionsin jääkiekkopeleissä, koska salibandy-yleisölle ei ole seisomakatsomoita.

”Halli on niin uusi, että moni käytännön asia on vielä rempallaan. Esimerkiksi liikkuminen on hieman vaikeaa, kun kaikkiin oviin ei löydy avainkortteja.”

Swiss Life -areenaan, MM-kisoihin ja Liljelundiin kiteytyy oikeastaan paljon salibandyn nykyisestä tilasta ja huimasta kehityksestä.

Salibandy pystyy järjestämään MM-kisat, joiden finaalitapahtuma kestää vertailun muihin lajeihin melkein millä tahansa mittarilla.

Kahden vuoden välein maailman parhaat salibandymaat iskevät yhteen jollain eurooppalaisella huippuareenalla, kuten nyt Zürichissä. Katsomot täyttyvät faneista, joita tulee eri puolilta Eurooppaa ja myös muista maanosista.

Kansalliset liitot tekevät MM-kisoilla parhaimmillaan itselleen tuntuvan taloudellisen voiton, vaikka Suomen jääkiekkoliiton miljoonapotteihin verrattavista summista ei olekaan kysymys.

” ”Hallitus innostui ehkä liikaa ja ajatteli, että tämä voisi olla oikea tie laajentaa kärjen leveyttä.”

Salibandyn kehitys on ollut huiman nopeaa. Suomessa monet huippupelaajat puhuvat rakkaasta lajista lämpimään sävyyn sählynä, vaikka urheilullisesti salibandy on alkuaikojen pelimuodosta kaukana.

Liljelund muistelee, kuinka hänen joukkueensa, helsinkiläinen Team Botby, pelasi 1990-luvun puolivälissä SM-sarjaa helsinkiläisessä teollisuushallissa.

”Sinne mahtui yhtään liioittelematta ehkä 35 katsojaa.”

Sunnuntain finaalissa Zürichin areena on todennäköisesti jotakuinkin täynnä, kuten oli entinen Hartwall-areena edellisissä kisoissa ja sitä ennen Prahan O2-areena vuonna 2018.

Suomen ensimmäinen salibandyseura ja Salibandyliiton perustajajäsen, helsinkiläinen Ylhäs, ja Helsingin yliopiston urheiluseura (Hyus) kohtasivat vuonna 1986. Samana vuonna alkoi salibandyn virallinen SM-sarja

Salibandyn MM-kisoja on pelattu jo pitkään Euroopan upeimmilla areenoilla. Sveitsin MM-kisojen näyttämö on 12 000 katsojaa vetävä Zürichin upouusi monitoimiareena.

Nopeasta kehityksestä huolimatta IFF:llä on ollut suorastaan pakonomainen tarve viedä lajia vieläkin nopeammin eteenpäin.

Etenkin suomalaista salibandyväkeä vauhti on hirvittänyt. Täystyrmäyksen ovat saaneet IFF:n ideat peliajan lyhentämisestä 3x15 minuuttiin, joukkueen pelaajamäärän pienentämisestä ja lajin kehittämisestä olympiahaaveiden ehdolla.

Nyt myös IFF on ottanut etäisyyttä radikaalimpiin ideoihin ja pohtii uusia, maltillisempia keinoja levittää salibandyn ilosanomaa.

Miksi laji on yrittänyt kasvaa epätoivoisilta vaikuttavilla kikoilla?

Liljelundin mukaan juuret ovat vuoden 2017 World Gamesissa, urheilun moni­laji­tapahtumassa, jossa salibandy oli ensimmäistä kertaa mukana juuri lyhyemmällä peliajalla ja pienemmillä joukkueilla.

IFF:n johtoportaan ja muidenkin silmiin meno kaukalossa näytti ilmeisen vauhdikkaalta, ja taso tuntui olevan laajempi kuin se kenties todellisuudessa olikaan.

”Hallitus innostui ehkä liikaa ja ajatteli, että tämä voisi olla oikea tie laajentaa kärjen leveyttä”, Liljelund toteaa.

” ”Tarvitaan kuitenkin paljon nykyistä enemmän kovaa duunia sen sijaan että tehdään pelkästään sääntöratkaisuja.”

IFF:n hallitus oli sikäli todellisen ongelman kimpussa, että salibandy on jämähtänyt lajiksi, jota dominoi neljä maata: Suomi, Ruotsi, Sveitsi ja Tšekki.

Mestaruuksia ovat voittaneet miesten arvokisoissa vain Suomi ja Ruotsi. Naisten MM-turnauksessa myös Sveitsi on päässyt nostamaan kerran kannua.

Tämä on yksi syy, miksi salibandy ei tahdo saada kaipaamaansa arvostusta edes lajin mahtimaissa.

IFF:n pääsihteeri John Liljelund Swiss Life -areenalla.

IFF työsti ja työsti uudistusehdotuksia, kunnes totesi tänä syksynä, että tämä tie on käyty loppuun.

Isojen sali­bandy­maiden vastustus oli sen verran vahvaa, että IFF yrittää hakea uutta suuntaa kehitystyössään, kunhan yleiskokous hyväksyy kaavailut MM-kisojen yhteydessä järjestettävässä kokouksessa.

Tavoitteena on yhä leventää kansainvälistä kärkeä, lisätä arvostusta ja näkyvyyttä sekä houkutella lajin pariin nykyistä enemmän pelaajia.

”Tarvitaan kuitenkin paljon nykyistä enemmän kovaa duunia sen sijaan että tehdään pelkästään sääntöratkaisuja”, Liljelund toteaa.

Toisin sanoen salibandy ei yritä hakea pikavoittoja vippaskonsteilla tai etsi oikotietä menestykseen.

Toki sääntöjäkin voidaan viilata suuntaan, joka vähentäisi pallon pyörittelyä turvallisesti omalla alueella ja nopeuttaisi peliä.

Uutena houkuttimena IFF pohtii kolme vastaan kolme -pienpeliä matalan kynnyksen aloitusversioksi salibandysta. Lähtökohtaisesti tarkoituksena ei kuitenkaan ole kajota enää kilpasalibandyn 3x20 minuutin pelimuotoon tai pelaajamäärään.

Sen sijaan IFF pyrkii tukemaan enemmän pienempiä kansallisia liittoja kehittämällä valmentajakoulutusta ja erotuomaritoimintaa sekä antamalla koulutusta järjestötoimintaan. Siten pienet salibandymaat saisivat uusia työkaluja oman toimintansa kehittämiseen.

Lisäksi kehitteillä on lajin oma kansainvälinen harjoituskeskus. Sen eräänlaisena esikuvana toimii jääkiekon kansainvälinen harjoitus­keskus Vierumäellä.

” ”Urheilumaailma muuttuu ympärillämme. Siihen pitää pystyä reagoimaan ja miettimään, mitä haluamme tältä lajilta tulevaisuudessa.”

Näkyvyyttä lajille voidaan saada esimerkiksi jaetuilla arvokisoilla, jolloin pienemmät maat pääsisivät mukaan kisajärjestäjänä MM-huumaan.

Liljelundin mukaan ensiarvoista on saada lisää harrastajia salibandyyn – sekä enemmän joukkueita, sarjoja ja olosuhteita kansalliseen toimintaan.

”Vain silloin laji voi kasvaa.”

Kansainvälisesti harrastajamäärät ovatkin kasvussa, mutta salibandyn suurmaassa Suomessa kasvu on toistaiseksi pysähtynyt.

Harrastajien houkuttelu lajin pariin ei myöskään muutu yhtään helpommaksi, sillä uusia lajeja syntyy kaiken aikaa ja kilpailu junioreista on kovaa.

Kaiken lisäksi Suomessa ikäluokkien koko pienenee. Lapsia on koko ajan vähemmän. Salibandyn nyt vahvalta näyttävä asema ei ole automaattisesti ja ikuisesti kiveen hakattu.

”Urheilumaailma muuttuu ympärillämme. Siihen pitää pystyä reagoimaan ja miettimään, mitä haluamme tältä lajilta tulevaisuudessa.”