F1-tuomari Silvia Bellot on saanut tappouhkauksia

Bellot on ainoa nainen F1-tuomarina.

Alpine-talli ja sen kuski Fernando Alonso kertoivat jo aiemmin, että F1-tuomari Silvia Bellot on joutunut solvausten kohteeksi.

Kansainvälisen autourheiluliiton (Fia) puheenjohtaja Mohammed ben Sulayem myöntää, että formula ykkösten tuomari Silvia Bellot on saanut tappouhkauksia, kertoo The Guardian.

F1-kuljettajat ovat jo pitkään olleet hyvinkin voimakkaiden solvausten kohteena sosiaalisessa mediassa, mutta nyt kohteeksi on otettu myös Bellot ja entistä rajummin uhkauksin. Bellotin lisäksi Fian johto on saanut vihapostia.

”On äärimmäisen valitettavaa, että Silvian kaltainen vapaaehtoinen, joka vapaaehtoisesti antaa aikaansa päästäksemme kilpailemaan, on tällaisen vihan kohteena”, ben Sulayem sanoi.

Bellot on formulamaailmassa arvostettu tuomari. Hän on ollut F1-tuomarina vuodesta 2011 lähtien ja on ainoa nainen tehtävässä.

Bellot alkoi saada vihaviestejä Austinin F1-osakilpailun jälkeen. Hän oli yksi tuomareista, joka oli antamassa Alpine-tallin Fernando Alonsolle pisterangaistusta kilpailun jälkeen, mutta myöhemmin rangaistus peruttiin. Bellot ja Alonso ovat molemmat espanjalaisia.

Heti Austinin F1-osakilpailun jälkeen Alonso ja Alpine-talli kertoivat, että Bellot oli solvausten kohteena, mutta vielä tuolloin ei puhuttu tappouhkauksista.

”Tällaista vihakäytöstä ei voi hyväksyä”, Alonso totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Bellot on tuomarina myös ensi viikonloppuna Brasilian osakilpailussa.