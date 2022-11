Suomen olympiakomitea sai varsin kehnot arviot alkuviikosta julkaistussa mainetutkimuksessa.

T-Median teettämässä luottamus- ja mainetutkimuksessa olympiakomitea sai huonon arvosanan seitsemässä kahdeksasta osatekijästä: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet ja palvelut, työpaikka sekä vastuullisuus. Vain talous sai arvosanan hyvä (HS 7.11.).

Lue lisää: Edes häirintä­kohu ei heikentänyt enää Olympia­komitean mainetta – selitys on karu

”Mainetta voi parantaa vain aitojen tekojen kautta. Pitää olla nöyrä ja sitoutua työhön, joka osoittaa, että olemme hyödyllisiä ja että olympiakomitea elää tässä ajassa”, olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kommentoi HS:lle tutkimusta.

Mainetutkimus osoitti, että kevään häirintäkohu ei enää paljoa huonontanut olympiakomitean mainetta. Se oli sitä jo ennestään.

Vapaavuori näkee tälle useita syitä. Olympiakomitea on ollut pitkään sisäänsä käpertynyt. Se ei ole avautunut muulle yhteiskunnalle.

”Olympiakomitea on nyt ottanut selkeää roolia koko kansakunnan liikuttajana. Se aiheuttaa valtavasti kipuilua urheiluliikkeen sisällä ja osa kokee, ettei se kuuluisi olympiakomitealle. Minusta ja olympiakomitean hallituksen mielestä se on kuitenkin välttämätöntä ja selkeä osoitus siitä, että haluamme olla laajemmin hyödyksi koko yhteiskunnalle”, Vapaavuori sanoo

Toisekseen Huippu-urheiluyksikkö sai Vapaavuoren mukaan liian suuren ja itsenäisen roolin olympiakomiteassa. Se aiheutti kitkaa olympiakomitean sisällä ja ulkopuolella.

Kolmanneksi kansainvälisen urheiluliikkeen ongelmat, korruptio ja väärät kisavalinnat, ovat kaatuneet myös Suomen olympiakomitean päälle.

”Ongelmat heijastuvat meihin, vaikka olemme niihin syyttömiä. Siksi on tärkeää, että kerromme tarvittaessa olevamme eri mieltä ja ilmaisemme mielipiteemme. Se on ainoa tapa lisätä uskottavuutta.”

Suomi on esimerkiksi mukana Pohjoismaiden olympiakomiteoiden yhteisessä lausunnossa, jossa ne vastustavat Venäjän ja Valko-Venäjän osallistumista kansainväliseen urheilutoimintaan. Myös muita maita on liittynyt samaan rintamaan.

”Suomen olympiakomitealla on vahva rooli Venäjä-asiassa. Toisekseen on aivan karmeaa, että Fifa (Kansainvälinen jalkapalloliitto) antoi pian alkavat MM-kisat Qatarille. Kansainvälinen urheilu on silti menossa hyvään suuntaan, mutta vanhojen syntien lista on pitkä.”

Suomen olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto luonnehtii itseään kuuntelevaksi muutosjohtajaksi.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto on ottanut ison roolin organisaation uudistamisessa, samoin Huippu-urheiluyksikön uusi johtaja entinen hiihtäjä Matti Heikkinen.

”Vaikka olympiakomitean maine jäi tutkimuksessa heikolle tasolle, nyt on jo nähtävissä, että kesällä vaihtunut uusi toimitusjohtaja on tarttunut toimeen ja luonut selvästi aktiivisemman ja yhteiskunnallisesti vaikuttavamman kuvan erilaisella johtamisotteella”, T-Median selvitys toteaa.

Huippu-urheiluyksikön itsenäinen asema on purettu ja se organisoidaan uudestaan. Vanhat lajiryhmävastaavien tehtävät on lopetettu ja tilalle valitaan neljä huippu-urheiluvastaavaa, jotka toimivat osana olympiakomiteaa.

”Kaikki lähtee siitä, että Suomi tarvitsee enemmän liikettä ja liikuntaa. Tämän viestin vieminen ja liikunnan yleinen edunvalvonta edellyttävät vahvaa ja yhtenäistä olympiakomiteaa jo sen takia, että se on ainoa liikunnan kattojärjestö”, Vapaavuori sanoo.

”Onnistuminen työssä vaatii kuitenkin maineemme selvää kohentamista. Se on pitkä ja kivinen tie mutta välttämätöntä. Otamme tehtävän tosissamme – tekojen kautta ja osoittamalla, että olemme hyödyllisiä.”

Huonoa mainetta on saattanut osaltaan heikentää Suomen heikko menestys arvokisoissa. Viime vuosina Suomi on kuitenkin pärjännyt hyvin monessa joukkue- ja yksilölajissa.

Talven olympiakisoissa Pekingissä Suomi sai enemmän mitaleita (8) kuin sitten vuoden 2006 (9).

”Suomen huippu-urheilumenestys ei ole huono.”

Vapaavuori sanoo, että liikunta- ja urheiluväki on aina ollut huono puolustamaan itseään.

”Yhteiskunnan muuttuminen luo nyt kuitenkin paljon haasteita myös urheiluväelle, mikä vaatii uudenlaista otetta monessa asiassa. Koronapandemian perimä, liikkumattomuuden paheneminen ja sosiaalisen eriytymisen syveneminen näkyvät ihmisten elämässä. Taloushaasteet uhkaavat liikunnankin rahoitusta. Olympiakomitealla on tärkeä rooli tässä muutoksessa.”

”Pitää osoittaa, että olympiakomitea on yhteiskunnallisesti merkittävä toimija ja ettemme ole vain huippu-urheilun asialla.”

Lue lisää: Taina Susiluoto lähti 16-vuotiaana lupia kysymättä Australiaan – nyt hän nousi virkaan, jossa on pakko olla teräshermot

Lue lisää: Jan Vapaavuori muuttaa Tanskaan