Vuodessa Otto Virtanen on noussut ATP-listalla yli 200 sijaa ja puolittanut rankkauksensa. Ura näyttää olevan nousukiidossa.

Tenniksen huippulupaus Otto Virtanen väläytti tasoaan muutaman kerran viime kesänä. Hän takoi hienoja tuloksia Englannin nurmikentillä, kunnes tahti hiljeni.

Kesympään jaksoon mahtui peräti kymmenen ensimmäisen kierroksen tappiota eri kokoisissa turnauksissa.

Hiljaisuus päättyi Bergamossa viime sunnuntaina. Virtanen, 21, voitti uransa ensimmäisen haastajatason turnauksen, ja rankkaus lähti rakettinousuun.

”Oli luottoa itseeni, ja odotin kauden lopun hallikautta innolla”, Virtanen sanoo uuden turnauksen välipäivänä.

Vaikka kesän jälkeen tuloksia ei aina tullut, Virtasen tunsi pelin olevan hallussa.

”Odotin vain hyvää hetkeä, ja nyt tuntui peli sujuvan kaikin puolin.”

Virtanen, 21, on kuulunut vuosia suomalaisen tenniksen suuriin lupauksiin. Ensimmäisen kerran Virtasta koskevat otsikot nousivat keskikokoa suuremmiksi, kun hän voitti Floridassa 18-vuotiaiden epävirallisen MM-tittelin eli Orange Bowlin. Vuosi oli 2018.

Pian Orange Bowlin jälkeen Virtasesta levisi pieniä uutisia, kun harjoitteli silloisen maailman ykkösen Novak Djokovicin kanssa. Yhteinen manageritoimisto järjesti ainutlaatuisia näköalapaikkoja.

Nuorten sarjoista on valtava loikka ammattilaiskiertueelle, eikä Virtanen hypännyt suoraan edes haastajatasolle. Vaati aikansa kasvaa pelaajana.

Isona asiana Virtanen piti Bergamon kisassa, että voittoja irtosi, vaikka aina ei ollut pirtein mahdollinen tai parhaalta tuntuva pelipäivä.

”Ei tullut huonoja eriä. Hienoa, että viikko meni noin puhtaasti.”

Paljon kertoo Virtasen peleistä Bergamossa, että seitsemässä voittamassaan ottelussa hän kohtasi peräti kuusi kertaa ennalta korkeammalle rankatun pelaajan.

”Pientä väsymystä oli henkisesti ja fyysisesti, mutta se ei haitannut. Kiva juttu, että pystyin pelaamaan hyvin joka matsissa.”

Hyvä merkki Virtasen kehittymisestä on tietenkin rankkaus, mutta myös turnausten taso. Hän pelasi viime vuonna 16 ITF-turnausta, jotka kuuluvat kiertueen alimmalle tasolle. Tänä vuonna hän on hakenut voittoja enää neljästä ITF-kisasta.

Nousu haastajatasolle on merkittävä askel ylöspäin, vaikka matkaa vielä riittää.

ATP-kiertueella pelaajia ollaan vastassa lentokentillä, välillä tarjotaan mahdollisuuksia yksityislentoihin ja yleensä kaikki kentän ulkopuoliset asiat hoidetaan pilkulleen.

Haastajatasolla on toista. Virtanen päättikin vastoin alkuperäistä suunnitelmaansa pelata Bergamon jälkeen Roannessa Ranskassa, kun paikka pääsarjaan aukesi.

Matkustusarki iski silmille maanantaiaamuna. Virtanen lähti autolla Bergamosta Milanon lentokentälle. Ensimmäinen lento oli Frankfurtiin ja sieltä toinen Lyoniin. Lopuksi tuli 2,5 tunnin junamatka kahdella eri junalla, kunnes hän oli Roannessa perillä.

Yhdentoista tunnin matkustuspäivä ei ollut ihan sellainen kuin olisi urheilijalla pitänyt olla.

Voitto Bergamossa nosti Virtasen ATP-rankkausta 70 sijaa lukemaan 195. Nousu varmisti, että Virtanen pääsee karsimaan mukaan Australian avoimeen turnaukseen ensi vuoden alussa.

Kohentunut rankkaus avaa myös ovia säännöllisesti haastajaturnauksiin ja mahdollistaa karsimisen ATP-kiertueelle.

Mikä on ollut suurin muutos tähän nousuun?

”Varmasti olen vain luottanut omiin lyönteihin. Olen pelannut matsi ja piste kerrallaan. Olen laittanut joka pisteessä vastustajan pelaamaan ja antanut heille enemmän painetta.”

Virtanen on pakottanut vastustajat lyömään palloa, eikä ole suostunut tekemään virhettä liian aikaisin tai liian helposti.

”Mielestäni olen tehnyt kaiken aika järkevästi. Välttämättä mikään ei ole muuttunut viikossa tai kahdessa, mutta oma luotto on kasvanut. Olen muuttanut omaa suunnitelmaa, mitä teen kentällä. Samalla on muuttunut ajatusmaailma.”

”Jokainen voitto toi lisää itseluottamusta viime viikolla.”

Tammikuun alussa tänä vuonna Virtasen ATP-rankkaus oli 395, mutta kävi maaliskuussa vielä 412:ssa. Seitsemässä kuukaudessa Virtanen on kohonnut reilusti yli 200 sijaa.

”Tälle vuodelle ei ole enää tavoitteita. Yksi oli puolittaa ranking tänä vuonna ja nousta 200 parhaan joukkoon.”

”Se on tehty. Voin pelata ilman paineita, ja kaikki on plussaa. Pelikin tuntuu tosi hyvältä.”

Kesällä 2019 Virtasen kyynärpää kipuili pahasti. Hänelle tuli pitkä tauko, jonka jälkeen kivut uusiutuivat saman vuoden lopulla.

”Kyllä, kaikki on ollut kunnossa eikä ole isompaa probleemaa”, Virtanen kuittaa.

”Kyynärpää on ollut hyvä 2020 alusta lähtien. Selkä on kunnossa, vaikka se antaa jotain jumia, kun matkustaa. Siitä selkä ei tykkää hirveästi.”

Virtanen sanoo, ettei ole joutunut huilaamaan päivää tai paria enempää. Se rohkaisee.

Bergamon ja Roannen haastajakisojen jälkeen Virtasella on vielä yksi turnaus merkittynä tälle vuodelle.

”Se on kiva juttu, että pääsen lopettamaan kauden Helsinkiin. Se on minun viimeinen kisa [tänä vuonna], ja sitten homma on paketissa.”

Talin haastajaturnaus pelataan 14. marraskuuta alkavalla viikolla.