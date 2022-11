Laine oli alkukaudesta sivussa pari viikkoa kyynärpäävamman takia, ja tämän kauden saldona hänellä on kuudesta pelistä tehot 2+1.

Patrik Laineen ja Columbuksen alkukausi on ollut tahmea.

NHL-jääkiekkoliigan Columbus Blue Jacketsin suomalaistähti Patrik Lainetta ei näkynyt jäällä joukkueen tiistaisissa harjoituksissa. Valmentaja Brad Larsenin mukaan Laine oli poissa sairauden takia.

Keskiviikkona Laine oli kuitenkin jälleen jäällä, kertoi Jacketsin verkkosivuille sisältöä tuottava toimittaja Jeff Svoboda Twitterissä.

Columbus pelasi viime viikonloppuna Tampereella kaksi ottelua Colorado Avalanchea vastaan, ja seuraava ottelu joukkueella on perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa Philadelphia Flyersiä vastaan.

Laine keräsi perjantain tappio-ottelussa Coloradoa vastaan tehot 1+1 ja jäi lauantaina pisteittä, kun Colorado voitti joukkueiden Suomen-vierailun toisenkin ottelun.

Laine oli alkukaudesta sivussa pari viikkoa kyynärpäävamman takia, ja tämän kauden saldona hänellä on kuudesta pelistä tehot 2+1. Jacketsin kausi on alkanut surkeasti. Joukkue on koko liigan viimeisenä koottuaan 12 ottelusta vain kuusi pistettä.