Columbus Blue Jackets on NHL:n viimeisenä.

NHL-jääkiekkoliigan kauteen kasvanein toivein lähtenyt Columbus Blue Jackets on liigan viimeisellä sijalla, kun joukkueella on takana 12 ottelua. Vain kolme voittoa ottaneen Jacketsin synkeä alku jatkui viime viikonloppuna Tampereella, kun Colorado Avalanche voitti Columbuksen kahdesti.

Kuten moni muukin, Columbuksen suomalainen GM Jarmo Kekäläinen on ihmeissään: mikä on mennyt pieleen joukkueessa, joka vahvistui kesän aikana Johnny Gaudreaulla ja sorvasi Patrik Laineen kanssa jatkosopimuksen?

”Toivoisin, että voisin osoittaa sormella (missä on vika). Silloin asia voitaisiin korjata helposti, ja valmennuksella on varmaankin vähän samat fiilikset” Kekäläinen toteaa The Athletic -sivuston haastattelussa.

”Meillä on aika lailla sama porukka kuin viime vuonna, ja olimme suurimman osan viime kautta huomattavasti parempia kuin mitä olemme nyt osoittaneet (tämän kauden aikana). Tässä joukkueessa on paljon enemmän potentiaalia kuin mitä se on näyttänyt näissä kauden kahdessatoista ensimmäisessä ottelussa.”

Kehnot otteet ovat tietenkin ammattilaisurheilun tuttuun tapaan johtaneet kysymyksiin päävalmentajan vaihdosta. Kekäläinen ei kuitenkaan ole potkimassa Brad Larsenia pois. GM tietää, että ”syyllisiä” vaikeuksiin löytyy helposti.

”Jokainen on vaatimassa valmentajan päätä vadille. Mutta se ei ole noin yksinkertaista. Meidän kaikkien on katsottava peiliin, alkaen minusta. Minä olen se, joka on vastuussa siitä mitä jäällä on (pelaajisto) ja siitä porukasta (valmennus), joka johtaa heitä jäällä. Tuosta on lähdettävä, ja minä aion analysoida kaiken mitä teemme”, Kekäläinen sanoo.

”Pelaajat ovat ne, jotka toteuttavat systeemit jäällä. Heillä on myös vastuu. Ja voin vakuuttaa, että olemme miettineet päämme puhki, miksi olemme pelanneet niin huonosti useimmissa otteluissa.”