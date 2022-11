Vuoden 2018 mestarijoukkueesta mukana on 11 pelaajaa. Real Madridin kärkitähti Karim Benzema palaa MM-turnaukseen ensimmäistä kertaa sitten kesän 2014.

Ranskan jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Didier Deschamps julkisti keskiviikkoiltana 25 pelaajan ryhmän, jolla Ranska lähtee Qatariin puolustamaan miesten MM-kultaa.

Vuoden 2018 Venäjän kisojen mestarijoukkueesta mukana on 11 pelaajaa.

Deschampsin joukkueeseen paikan sai Manchester Unitedin puolustajatähti Raphael Varane, vaikka loukkaantumiset ovatkin kiusanneet Varanea viime ajat.

Hyökkäyspäähän kutsun sai odotettujen nimien ohella myös 36-vuotias Olivier Giroud, joka on tehnyt hyvää jälkeä AC Milanissa. Myös PsG:n toppari Presnel Kimpembe on mukana, vaikka hän on parin viime kuukauden aikana pelannut vain viisi ottelua.

Real Madridin kärkitähti Karim Benzema palaa MM-turnaukseen ensimmäistä kertaa sitten kesän 2014. Hyökkäyksessä piisaa syömähampaita: Kylian Mbappe, Antoine Griezmann ja Bundesliigan kärkimaalari Christopher Nkunku ovat valmiina aiheuttamaan pelkoa MM-vastustajien puolustuksessa.

Ranska pyrkii Qatarissa ensimmäiseksi maailmanmestaruuden uusivaksi maaksi sitten Brasilian ja vuoden 1962.

Ranska kohtaa alkulohko D:n avauspelissään Australian 22. marraskuuta. Lohkon muut maat ovat Tanska ja Tunisia.

Ranskan MM-joukkue:

Maalivahdit: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes), Alphonse Areola (West Ham).

Puolustajat: Lucas Hernandez (Bayern München), Theo Hernandez (AC Milan), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern München), William Saliba (Arsenal), Raphael Varane (Manchester United), Dayot Upamecano (Bayern München).

Keskikenttäpelaajat: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marseille).

Hyökkääjät: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembele (Barcelona), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Christopher Nkunku (RB Leipzig).