Utah Jazz on liigan parhaita joukkueita, vaikka sen ennakoitiin olevan korkeintaan alempaa keskikastia.

Utah Jazz on ollut koripallosarja NBA:n alkukauden ilmiö, ja kirkkaimpana tähtenä on tuikkinut Lauri Markkanen. Sarjan alimpaan neljännekseen monissa ennakkoarvioissa povattu joukkue saavutti ensimmäisenä kymmenen voiton rajan, ja tappioita on toistaiseksi vain kolme.

Markkanen on ollut joukkueen paras piste- ja levypallomies, ja keskiviikon kierroksella myös kolmoset upposivat, kun Atlanta kaatui vieraissa lukemin 125–119. Markkanen heitti kauden ennätyspisteensä 32 ja oli kentän kuningas.

Utahin alkukausi on yllättänyt lähes kaikki koripalloasiantuntijat faneista puhumattakaan. Markkanen tosin totesi edellisen voiton jälkeen, että pelaajia lähinnä ärsyttää, kun jokaisesta voitosta uutisoidaan yllätyksenä.

Markkanen kertoi Stadiumin ja The Athleticin Shams Charanian videohaastattelussa, että jatkuva jankutus yllätyksistä jo ruokkii pelaajia yhä parempiin suorituksiin.

”Vihaamme nähdä joka aamu, että [voitto] oli yllätys”, Markkanen kommentoi.

Olivat voitot yllätyksiä tai ei, Utah on aloittanut kauden parhaiten sitten kauden 2006–07. Silloin joukkue voitti runkosarjassa lopulta 51 ottelua ja selvitti tiensä aina NBA-välieriin asti.

Utahin alkukauden huimaa lentoa alleviivaa vaikea otteluohjelma, eli pelien rytmi, vieraspelien määrä ja vastustajien taso.

Utah on pelannut jo kolme back-to-back otteluparia, eli kaksi ottelua peräkkäisinä päivinä. Näistä se on hävinnyt vain yhden pelin.

Lisäksi joukkue on pelannut peräti kahdeksan ottelua vieraissa, mikä on sarjan suurin määrä. Näistä otteluista se on voittanut viisi. Kotona joukkue on voittanut kaikki viisi otteluaan.

Kenties kaikkein vakuuttavinta Utahin voittoputkessa on lista vastustajista, jotka ovat kaatuneet. Jazzilla on sarjan selvästi paras tilasto joukkueita vastaan, jotka ovat voittaneet vähintään puolet otteluistaan.

Jazz on pelannut kahdeksan ottelua tällaisia joukkueita vastaan ja voittanut peräti kuudesti. Esimerkiksi tuorein uhri Atlanta oli voittanut seitsemän ja hävinnyt kolme ottelua ennen keskiviikon kohtaamista.