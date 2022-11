Lionel Scaloni on MM-kisojen nuorin päävalmentaja.

Lionel Scaloni, 44, on johdattanut Argentiinan huimaan tappiottomien ottelujen putkeen. Hollannin Louis van Gaal ehti jo eläkkeellekin mutta palasi jälleen valmennustöihin.

MM-kisoissa nähdään värikäs kattaus valmentajia, joiden taustat ovat varsin erilaisia. Lionel Scaloni yrittää johdattaa Argentiinan mestariksi ja kruunata Lionel Messin uran. Kaiken nähnyt Louis van Gaal puolestaan vetää jo kolmatta pestiään Hollannin peräsimessä.

Lionel Scaloni

Argentiinan Lionel Scaloni, 44, on MM-kisojen nuorin päävalmentaja, ja hänen nousunsa ”Albicelesten” peräsimeen on ollut todella nopea.

Espanjassa ja Italiassa yli 300 ottelua pelannut Scaloni päätti pelaajauransa vuonna 2015, ja jo seuraavan vuoden lopulla hänet nimitettiin maanmies Jorge Sampaolin valmennusryhmään Sevillassa.

Kun Sampaolista tuli Argentiinan päävalmentaja vuoden 2017 heinäkuussa, otti hän Scalonin apuvalmentajakseen. Vuoden 2018 MM-kisojen epäonnistumisen jälkeen Sampaoli sai lähteä, ja Scaloni nimitettiin ensin väliaikaiseksi päävalmentajaksi, ja hieman myöhemmin pesti vakinaistettiin.

Scaloni johdatti Argentiinan Etelä-Amerikan mestaruusturnauksen Copa Américan voittoon vuonna 2020. Titteli oli jalkapallohullulle maalle ensimmäinen peräti 28 vuoteen.

Mestaruus karisti valtavan painolastin koko joukkueen harteilta. Nyt tappiottomien otteluiden putki on kasvanut jo 36 ottelun mittaiseksi, ja Scalonin tehtävä on pitää Argentiinan mestaruusjuna raiteilla.

Tullessaan päävalmentajaksi Scaloni halusi joukkueensa pelaavan suoraviivaisemmin, mutta voittoisa pelitapa on lopulta löytynyt pallonhallinnan kautta. Oleellisena erona aiempiin maajoukkueisiin on, että Messin ei tarvitse kantaa liian suurta vastuuta pelinrakentelusta.

Keskikentälle löytyy pelaajia, kuten Leandro Paredes ja Rodrigo De Paul, jotka vapauttavat Messin pelaamaan lähempänä vastustajan maalia yhdessä huippuvaarallisen Lautaro Martinezin kanssa.

Myös puolustaminen on aiempaa tiiviimpää. Viimeisenä lukkona on maailman kenties paras rangaistuspotkujen torjuja Emiliano Martinez, jonka erityistaito voi olla ratkaiseva tekijä matkalla MM-unelmaan.

Argentiinalla on aina ollut loistavia hyökkäyspään pelaajia, mutta Scaloni ei ole yrittänyt mahduttaa kaikkia parhaita pelaajia väkisin yhtä aikaa kentälle, vaan hän on keskittynyt parhaan joukkueen kokoamiseen.

Nyt palapelin palaset näyttävät olevan paikallaan.

Louis van Gaalilla on takana jo kaksi pestiä Hollannin peräsimessä.

Louis van Gaal

Hollannin päävalmentaja van Gaal, 71, on MM-kisojen vanhin päävalmentaja. Hänen valmennusuransa on kestänyt jo 36 vuotta, ja joukkoon on mahtunut niin mestaruuksia, irtisanomisia kuin yksi eläköityminenkin.

Van Gaal hankki kannuksensa suurseura Ajaxissa. Amsterdamissa juhlittiin liigamestaruutta kolmesti kausina 1993–96, ja kirkkaimpana kruununa Jari Litmasen tähdittämä joukkue voitti Mestarien liigan kaudella 1994–95. Van Gaalin voittokulku jatkui FC Barcelonassa, jonka hän johdatti kahteen mestaruuteen kausina 1997–99.

Vuonna 2000 alkoi ensimmäinen jakso Hollannin maajoukkueen päävalmentajana, mutta pesti päättyi katastrofiin, kun Hollanti jäi ensimmäisen kerran ulos MM-kisoista sitten vuoden 1986.

Van Gaal teki uusintakierroksen Barcelonassa, Ajaxissa ja AZ Alkmaarissa ja päätyi lopulta Bayern Müncheniin. Saksasta käteen jäi tuplamestaruus ja seuraavalla kaudella uran ensimmäiset potkut.

Toinen pesti Hollannin maajoukkueessa toi MM-pronssia vuoden 2014 MM-kisoissa, minkä jälkeen hän siirtyi Manchester Unitediin.

Kaudet 2014–16 toivat yhden Englannin cupin voiton, mutta lopulta pesti päättyi potkuihin kauden 2016 lopussa.

Tammikuussa 2017 kerrottiin van Gaalin siirtyneen eläkkeelle valmennustöistään, mutta itse hän ilmoitti pitävänsä sapattivapaata ja vahvisti eläköitymisen vasta kaksi vuotta myöhemmin.

Vuoden 2021 elokuussa eläkkeellä olo riitti, ja van Gaal aloitti jo kolmannen kerran Hollannin maajoukkueen päävalmentajana.

Van Gaalin tuoreimmalla valmennusjaksolla Hollanti ei ole vielä hävinnyt, vaan 15 ottelusta on taskussa 11 voittoa ja neljä tasapeliä. Muun muassa maailmanlistan kakkonen Belgia on kaatunut kahdesti.

Van Gaalin Hollanti pelaa yleensä joko ryhmityksellä 3–4–3 tai 4–3–3. Laitapuolustajat nousevat rohkeasti, ja keskikentällä FC Barcelonan Frenkie de Jongilla on suuri vastuu. Hollanti on tehnyt peräti 41 maalia 15 ottelussa.

Pelipaikkakohtaisessa vertailussa Hollanti häviää MM-turnauksen kovimmille maille, mutta viimeaikaiset tulokset osoittavat, että joukkueessa on potentiaalia kisojen mustaksi hevoseksi.

Päävalmentajat MM-kisoissa

Aliou Cissé valmensi Senegalin Afrikan mestariksi 2022.

Lohko A:

Hollanti: Louis van Gaal, 71, Hollanti.

Qatar: Félix Sánchez, 46, Espanja. Työskennellyt Qatarissa vuodesta 2006 ja maajoukkueen päävalmentajana vuodesta 2017. Johdatti Qatarin Aasian mestariksi vuonna 2019.

Ecuador: Gustavo Alfaro, 60. Argentiina. Valmentanut 16:ta eri seurajoukkuetta vuosina 1992–2020. Aloitti Ecuadorin päävalmentajana vuonna 2020 luotsattuaan Boca Juniorsin Argentiinan mestariksi.

Senegal: Aliou Cissé, 46, Senegal. Entinen maajoukkuepelaaja. Ensimmäinen valmennuspesti oli Senegalin alle 23-vuotiaiden maajoukkue, josta siirtyi miesten päävalmentajaksi vuonna 2015.

Gregg Berhalter on Yhdysvaltojen päävalmentaja.

Lohko B:

Englanti: Gareth Southgate, 52, Englanti. Vuodesta 2016 pestissään ollut Southgate luottaa nuoriin pelaajiin. Paras saavutus on EM-hopea vuonna 2021.

Iran: Carlos Queiroz, 69, Portugali. Menossa seitsemäs maajoukkuepesti, joista Iran on luotsattavana toisen kerran. Vuosina 2011–19 Iran pelasi Queirozin johdolla kahdesti MM-kisoissa tuloksena voitto, kaksi tasapeliä ja kolme tappiota.

Yhdysvallat: Gregg Berhalter, 49, Yhdysvallat. Entinen maajoukkuemies valmensi Hammarbyta ja Columbusta ennen maajoukkueen päävalmentajaksi nimitystä vuonna 2018.

Wales: Robert Page, 48, Wales. Entinen maajoukkuepuolustaja. Nousi vuonna 2020 Ryan Giggsin potkujen avittamana päävalmentajaksi ja johdatti Walesin MM-kisoihin ensimmäisen kerran sitten vuoden 1958.

Hervé Renard valmentaa Saudi-Arabiaa.

Lohko C:

Argentiina: Lionel Scaloni, 44, Argentiina.

Saudi-Arabia: Hervé Renard, 54, Ranska. Kuudes päävalmentajapesti arabimaiden tai Afrikan maajoukkueissa. Juhlinut Afrikan mestaruusturnauksen voittoa kahden eri maajoukkueen kanssa: Sambia vuonna 2012 ja Norsunluurannikko vuonna 2015.

Meksiko: Gerardo Martino, 59, Argentiina. Hävinnyt Argentiinan luotsina kaksi Copa Américan finaalia Chilelle rangaistuspotkuilla. Meksikon päävalmentaja vuodesta 2019, jolloin johdatti joukkueen Pohjois-ja Väli-Amerikan mestaruusturnauksen voittoon.

Puola: Czesław Michniewicz, 52, Puola. Michniewicz valmensi lähes kaikkia Puolan suurseuroja ja alle 21-vuotiaiden maajoukkuetta ennen miesten valmennusvastuun saamista vuoden 2022 alussa.

Kasper Hjulmand valmentaa Tanskaa.

Lohko D:

Ranska: Didier Deschamps, 53, Ranska: MM-kisojen menestynein valmentaja. Voittanut EM- ja MM-kultaa pelaajana, ja lisäksi MM-kultaa, Kansojen liigan ja EM-hopeaa vuonna 2012 alkaneella maajoukkueluotsin urallaan.

Australia: Graham Arnold, 59, Australia. Entinen maajoukkuepelaaja, joka on toiminut apuvalmentajana, väliaikaisena päävalmentajana ja alle 23-vuotiaiden päävalmentajana ennen nykyisen pestin alkamista vuonna 2018.

Tanska: Kasper Hjulmand, 50, Tanska. Tehnyt pitkän valmennusuran Tanskassa. Nimitettiin maajoukkueen päävalmentajaksi vuonna 2019 ja johdatti Tanskan välieriin vuoden 2021 EM-kisoissa.

Tunisia: Jalel Kadri, 50, Tunisia. Ansioluettelosta löytyy peräti 20 eri seurajoukkuetta. Suurin meriitti maajoukkueesta on Chilen ja Japanin kaataminen Kirin cupissa kesäkuussa Japanissa.

Hans-Dieter Flick eli Hansi Flick tietää, että Saksan päävalmentajana tulosta täytyy tehdä.

Lohko E:

Espanja: Luis Enrique, 52, Espanja. Barcelonan päävalmentajana kaiken voittanut Enrique ei ole saanut maajoukkuetta samaan liitoon. Suurin meriitti on EM-välierät.

Costa Rica: Luis Fernando Suárez, 62, Kolumbia. Valmentanut seurajoukkueita vuodesta 1999 muun muassa Kolumbiassa, Ecuadorissa, Meksikossa ja Perussa. Maajoukkuekokemusta on Ecuadorista ja Hondurasista.

Saksa: Hans-Dieter Flick, 57, Saksa. Elokuussa 2021 alkanut maajoukkueura on tuonut vain yhden tappion, Unkaria vastaan Kansojen liigassa. Saksa on kompuroinut edellisissä arvokisoissa, joten menestyspaineet ovat kovat.

Japani: Hajime Moriyasu, 54, Japani. Entinen maajoukkuepelaaja on valmentanut Japania vuodesta 2018. Hän valmensi vuosina 2017–21 myös maan alle 23-vuotiaiden joukkuetta, joka oli neljäs Tokion olympialaisissa.

Zlatko Dalićin kausi Kroatian valmentajana on tuonut maalle menestystä.

Lohko F:

Belgia: Roberto Martinez, 49, Espanja. Vuodesta 2016 Belgiaa valmentanut Martinez ei ole onnistunut muovaamaan kultaisesta sukupolvesta arvokisafinalistia. Monet tähdet ovat yli 30-vuotiaita, joten paineet kasvavat.

Kanada: John Herdman, 47, Englanti. Valmentanut Uuden-Seelannin ja Kanadan naisten maajoukkueita ennen Kanadan miehiä. Ensimmäinen sekä naisten että miesten joukkueen MM-kisoihin vienyt valmentaja.

Marokko: Walid Regragui, 47, Marokko. Entisestä maajoukkueen puolustajasta tuli päävalmentaja vasta elokuun viimeinen päivä. Johdatti marokkolaisen Wydad FC:n Afrikan Mestarien liigan voittoon toukokuussa 2022.

Kroatia: Zlatko Dalić, 55, Kroatia. Vuoden 2018 MM-hopea ei unohdu. Kroatia voitti MM-karsintalohkonsa ja eteni myös Kansojen liigassa neljän parhaan joukkoon.

Murat Yakin on tehnyt Sveitsistä kiinnostavan maajoukkueen.

Lohko G:

Brasilia: Tite, 61, Brasilia. Maajoukkueessa kirkkain kruunu on Etelä-Amerikan mestaruusturnauksen Copa Américan voitto vuonna 2019. Kolmen edellisvuoden aikana pelatuissa 30 ottelussa joukkue on hävinnyt vain kahdesti Argentiinalle.

Serbia: Dragan Stojković, 57, Serbia. Jalkapalloikoni ja kansallissankari. Nimitettiin Serbian päävalmentajaksi syntymäpäivänään 3. maaliskuuta 2021, minkä jälkeen joukkue on hävinnyt vain kolme ottelua.

Sveitsi: Murat Yakin, 48, Sveitsi. Pestattiin päävalmentajaksi elokuussa 2021. Yakin on valmentanut useita Sveitsin pääsarjaseuroja, mutta ennen maajoukkuepestiä hän luotsasi kaksi kautta toisen sarjatason Schaffhausenia.

Kamerun: Rigobert Song, 46, Kamerun. Song pelasi urallaan 137 maaottelua. Song ei ole valmentanut kuin Kamerunin eri maajoukkueita. Miesten päävalmentaja hänestä tuli helmikuussa 2022.

Fernando Santos luotsasi Portugalin Euroopan parhaaksi, mutta viime aikoina on ollut vaikeampaa.

Lohko H:

Portugali: Fernando Santos, 68, Portugali. Ollut Portugalin päävalmentajana vuodesta 2014. Portugali on vuoden 2016 Euroopan mestari ja kauden 2018–19 Kansojen liigan voittaja.

Ghana: Otto Addo, 47, Ghana. Helmikuussa 2022 Addo nimitettiin väliaikaiseksi päävalmentajaksi, ja kisapaikan varmistuttua maaliskuussa pestistä tehtiin pysyvä.

Uruguay: Diego Alonso, 47, Uruguay. Seurajoukkueissa vaihtelevaa menestystä. Viime vuoden joulukuussa alkaneen pestin aikana Uruguay on hävinnyt vain yhden ottelun.

Etelä-Korea: Paulo Bento, 53, Portugali. Viidestä aikuisten pestistä Portugalin entinen maajoukkuepelaaja on saanut kolmet potkut ja itse irtisanoutunut kahdesti. Etelä-Koreaa Bento on luotsannut runsaan neljän vuoden ajan.

