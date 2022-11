”Markkanen on jotain erityistä” – ESPN:n NBA-analyytikko on täysin haltioissaan

Urheilukanava ESPN:n lähetyksessä Utah Jazzia pidetään NBA:n tämän hetken parhaana joukkueena.

Lauri Markkanen teki keskiviikkona Atlantaa vastaan 32 pistettä, mikä on hänen tämän kauden ennätyksensä.

Koripallon NBA-liigan syksyn joukkue on ollut Utah Jazz. Joukkue keikkuu länsilohkon kärjessä saavutettuaan ensimmäisenä kymmenen voittoa. Myös itälohkossa on yksi kymmenen voiton joukkue, Milwaukee Bucks.

Koripalloasiantutijat ovat olleet ihmeissään, miten tähtipelaajiaan myynyt Utah pelaa näin hyvin ja mikä heppu tämä joukkueen paras pistemies Lauri Markkanen on.

Keskiviikkoillan ottelun jälkeen urheilukanava ESPN:n Sportscenterin juontaja Scott Van Pelt ei meinaa pysyä housuissaan, kun hän intoilee Utah Jazzin pelaamisesta.

”Mistä nyt puhutaan?”, Van Pelt tokaisee ESPN:n NBA-analyytikolle, entiselle NBA-pelaajalle Tim Leglerille.

Legler täräyttää, että Utah on tällä hetkellä paras joukkue NBA:ssa.

”Heidän pelaamista on hauska katsoa. Ja he nauttivat siitä, että heitä aliarvioidaan. Heitä on vaikea puolustaa”, Legler luettelee.

Lue lisää: Lauri Markkaselta jälleen mahtipeli, pussitti kauden parhaat pisteet

Hetken päästä Legler siirtyy puhumaan Markkasesta. Hän käy läpi illan Atlanta-ottelua, jossa Markkanen teki kauden ennätyspisteensä 32. Leglerin esimerkeissä on Markkasen koreja, jotka hän tekee hyvin erilaisista tilanteista ja paikoista.

”Markkanen on jotain erityistä”, Legler toteaa.

Kun videolla näytetään Markkasen vahva donkkaus, Van Peltiltä pääsee suustaan ”oh”.

Kaksikon hehkutusten jälkeen lähetyksessä haastatellaan myös Markkasta, joka rauhallisuudellaan on täysi vastakohta studion kaksikkoon.

”Kaikki ovat pelisysteemimme takana ja kaikki nauttivat”, Markkanen tuumaa.