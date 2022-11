Tanskalaiset halusivat pitää treeneissä paitoja tekstillä ”Human Rights for All” eli ”Ihmisoikeudet kaikille”.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on torpannut Tanskan maajoukkueen aikeet käyttää ihmisoikeuksien puolesta puhuvia paitoja harjoituksissa pian alkavassa Qatarin MM-turnauksessa. Asiasta kertoi Tanskan jalkapalloliitto DBU torstaina.

Tanskalaiset halusivat pitää treeneissä paitoja tekstillä ”Human Rights for All” eli ”Ihmisoikeudet kaikille”, kertoi DBU:n tiedottaja uutistoimisto AFP:lle.

Qatarin kisoja on arvosteltu kovasti maan ihmisoikeustilanteen takia. Kisainfrastruktuuria rakentaneita siirtotyöläisiä on kohdeltu huonosti, ja naisten sekä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien tila Qatarissa on kerännyt kritiikkiä.